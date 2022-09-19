Карельская Сага

Лучший вариант, чтобы увидеть все исторические и природные достопримечательности Карелии и хорошенько отдохнуть

Лучший вариант, чтобы увидеть все исторические и природные достопримечательности Карелии и хорошенько отдохнуть.

Особое внимание на этот тур стоит обратить внимание тем, кто хочет посетить музей-заповедник Кижи: экскурсионная поездка туда включена в стоимость тура.

В этом приключении для вас предусмотрена не только интересная программа, но и возможность активного отдыха на любой вкус: сплав по реке, треккинг по лесу с собаками, сафари на квадроциклах или джип-тур.
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
Карельская Сага
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
2,5 млрд. лет назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Программы отдыха на выбор
Программы отдыха на выбор
По желанию – от спокойного с прогулками по городу или плаванием на каноэ до драйва джип-тура и треккинга с хаски!
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетите самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

07:00 – 07:35 Отправление автобуса.

09:00 Трассовая экскурсия «Вепсы и карелы. Судьбы народов в истории».

Отправной точкой этой истории станет город Олонец, связующий две цивилизации карел и вепсов. Вскоре вам предстоит его посетить.

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.

Здесь как на настоящей ферме, найдется чем подкрепить силы после раннего подъема – вкуснейшая выпечка из пекарни, местные лакомства на торговых рядах.

Трапезная порадует яствами, приготовленными из экологически чистых продуктов местного производства, по фирменной вепсской рецептуре.

Также можно будет заглянуть в мини зоопарк.

12:00 Посещение Александро-Свирского монастыря.

“Образ Града Божьего на Земле” – так задумывалась постройка обители еще в 16 веке.

Гармоничные пропорции, белоснежные стены, нежно-зеленые купола, ухоженная территория с дорожками и газонами.

13:30 Обед.

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.

Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

В программе посещение местного этно-центра – музея культуры карелов-ливвиков.

Быт, промыслы и обрядности предков современных карелов наглядно представлены, а купеческое сословие Олонца удостоено специальной выставки.

Визитная карточка города – знаменитыеОлонецкие подвесные пешеходные мосты, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Вы узнаете о немаловажной роли пастуха на деревне, попробуете поиграть на древних инструментах, чтобы проникнуться духом традиции.

20:30 – 21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых.

Приятно удивит вас еще одна достопримечательность – карельская кухня.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко

08:30 Завтрак в отеле.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной.

На автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете самые интересные факты о столице Карелии и осмотрите самые впечатляющие архитектурные достопримечательности.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

Объект признан памятником международного значения.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач на реке Суне окружен одноименным природным заповедником.

Туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.

15:00 Обед в туркомплексе Чална.

Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе.

Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.

После ужина позвольте себе насладиться Белыми ночами – световой день летом длится почти круглые сутки.

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви УккоВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви УккоВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви УккоВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко
3 день

Экскурсия на остров Кижи

08:00 Завтрак в отеле.

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

11:30 Обзорная экскурсия по острову Кижи.

Архитектурный ансамбль острова Кижи признан культурным наследием всемирной организации ЮНЕСКО, сразу после Московского Кремля и Эрмитажа в Петербурге.

Изящный каскад из созвездия 22 глав храма Преображения Господня поражает, если вспомнить легенду о “храме без единого гвоздя”.

Гид проведет вас в саму церковь, чтобы вы могли посмотреть на сохранившиеся до наших дней иконы.

После экскурсии, у вас будет свободное время, которое можно потратить на перекус в кафе на причале и продолжить свое знакомство с островом.

За дополнительную плату можно прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде, посетить мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить искусство реставрации и многое другое.

15:45 Обратный «Метеор» в Петрозаводск.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время для ужина и отдыха.

От причала до отеля туристы добираются самостоятельно.

Экскурсия на остров КижиЭкскурсия на остров КижиЭкскурсия на остров КижиЭкскурсия на остров Кижи
4 день

Экскурсия на выбор

08:00 Завтрак в отеле

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

Вы можете выбрать самостоятельно программу которая придется по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии – Петрозаводске, попробовать уникальную карельскую кухню в многочисленных кафе города или воспользоваться одной из программ на выбор:

  • сплав по реке Шуя;
  • экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач;
  • прогулка на каноэ по озеру Белое;
  • треккинг с собаками хаски;
  • катание на квадроциклах.

Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент бронирования тура.

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
5 день

Залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - форелевое хозяйство - Приозерск - Санкт-Петербург

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Присоединение к группе и отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.

13:30 Посещение знаменитых рускеальских водопадов Ахвенкоски.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

14:30 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.

У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.

После у вас будет свободное время, и вот некоторые идеи, которые можно будет осуществить:

  • экскурсия «Подземный Космос Рускеала» позволяет спуститься в глубь мраморной скалы и пройти по штольням к подземному озеру;
  • музей деревянных скульптур «Обитель Ангелов» – экспозиция рассказывает историю сосуществования людей и ангелов;
  • тайные тропы земли Калевала – интерактив в парке, который станет вашим проводником по страницам карельского эпоса;
  • советуем прогуляться до заброшенного мраморного завода;
  • а также интересны будут Итальянский карьер и сад камней, Монферраново озеро, Светлое озеро с «дикими» тропинками;
  • активные развлечения предлагают вам прокат лодок, 400-метровый троллей ZIP-line, прыжки с тарзанки и веревочный городок;
  • сувенирные магазины.

17:30 Отправление Ретропоезда из Рускеала.

При желании вы можете сделать ваш вояж еще более незабываемым, проехав до города Сортавала на отреставрированном поезде на паровой тяге.

Билеты на «Ретропоезд» приобретаются заранее самостоятельно на сайте или в кассах РЖД.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

18:30 Переезд к городу Сортавала.

Вы увидите несколько необычных строений, которыми так славится этот город: «дом Леандера», бывшее здание Финляндского Банка, бывшее здание Банка Объединенных Стран Севера.

19:20 Город Лахденпохья. Фирменный магазин форелевого хозяйства.

21:00 Приозерск. Остановка у крепости Корела.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.

Прибытие в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - форелевое хозяйство - Приозерск - Санкт-ПетербургЗалив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - форелевое хозяйство - Приозерск - Санкт-ПетербургЗалив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - форелевое хозяйство - Приозерск - Санкт-ПетербургЗалив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - форелевое хозяйство - Приозерск - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 4 ночи.

В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Спа отель Карелия.

Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн269503380025750
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, Караван284503340027250
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия329504380031750
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн439506455042750

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

4 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"

4 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"

4 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

4 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 4 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение острова Кижи
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Трансфер на катере «Метеор» по маршруту Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск
  • Экскурсия по о. Кижи с местным лицензированным гидом
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тураж
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Ж/д билеты «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр. (покупать самостоятельно)
  • Сплав по реке Шуя: 2000 р. взр., 1500 р. дети до 17 лет включительно
  • Джип-тур на вулкан Гирвас и водопад Кивач: 8500 при группе 3 чел., 11500 при группе 2 чел.
  • Прогулка на каноэ по озеру Белое: 6700 р. /чел. (МИНИМАЛЬНАЯ ГРУППА 2 ЧЕЛОВЕКА)
  • Трекинг с собаками хаски: 2500 руб. чел.
  • Катание на квадроциклах: 6500 – один человек на квадроцикле, 4500 – стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.

Для участников экскурсии сплав по реке Шуя:

ВНИМАНИЕ: Для участия программе необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку (плотный полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо убрать под спасательный жилет). Герметичные упаковки НЕ предоставляются в целях сохранности аппаратуры клиентов (При использовании общего гермомешка аппаратура клиентов может быть подвергнута повреждению, например, кто — то наступит. А так же не дает возможности производить съемку по желанию клиента, так как тратится слишком много времени на то, чтобы убрать/достать аппаратуру).

Неопреновые костюмы НЕ предоставляются из-за гигиенических требований (неопреновый костюм приравнен к нательному белью).

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71150
Школьники700
Студенты550
Пенсионеры550
Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды950

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как проходит экскурсия на о. Кижи?

Программа начинается с посещения музея деревянного зодчества «Кижи». Посадка на метеор на Кижи осуществляется по ваучеру, который вы получите в отеле на ресепшене.

Самостоятельное прибытие на причал Александровской пристани.

Адрес причала: Александровская пристань, ориентир – г. Петрозаводск, проспект Карла Маркса,1А/6.

Причал удобно расположен на Онежской набережной города Петрозаводск, но чтобы успеть вовремя к посадке, советуем заказать такси, которое довезет вас до причала. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.

На пристань вы приходите с ваучером. Ваучер отдаете при посадке на метеор. С комфортом добираетесь до острова Кижи по водам Онежского озера. На острове вас встретит гид.

Далее экскурсия по острову. По окончании экскурсионной программы вы вернетесь на причал и отправитесь на метеоре в Петрозаводск.

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 4-й день тура?

1 ВАРИАНТ Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.

Программа тура:

  • Выезд от гостиницы «Питер Инн» (рядом со зданием ж/д вокзала) к началу сплава м. Юманишки (1 час).
  • Инструктаж по технике безопасности – выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
  • Сплав на рафтах по реке Шуя – 8 км (1,5 — 2 час).
  • Прибытие в местечко Поляна – сдача снаряжения – переодевание.
  • Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари.
    Для взрослых – алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
  • Трансфер в г. Петрозаводск (1 час).

В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе)
Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.

2 ВАРИАНТ Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура).

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость).

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.

Сампо – это чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1.

Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.

В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)

16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в г. Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

3 ВАРИАНТ Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно оттуда пришли к нам эти удивительные лодки.

Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк.
  • Общий сбор и брифинг по технике безопасности в Карьяла Парк.
  • Трансфер к оз. Белое.
  • Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).
  • Перекус (чаепитие с выпечкой).
  • Купание (в зависимости от сезона).
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

4 ВАРИАНТ Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения.

Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.

Лучший способ познакомиться с хаски – это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.

Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните этот день.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк;
  • Встреча гостей в Карьяла Парке;
  • Экскурсия по питомнику собак породы Сибирский хаски;
  • Инструктаж по технике безопасности;
  • Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км);
  • Чаепитие с выпечкой;
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.

5 ВАРИАНТ Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.

Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе.

Экипировку по вашим размерам подберет инструктор.

После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.

Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным.

Программа даст возможность каждому почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в стиле "квадро".

По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по горячим следам.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк;
  • Встреча в Карьяла Парк;
  • Общий брифинг;
  • Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности;
  • Подбор экипировки;
  • Практические занятия – базовый курс управления квадроциклом;
  • Движение по маршруту;
  • Сдача снаряжения и переодевание;
  • Чаепитие с выпечкой;
  • Трансфер в Петрозаводск.
Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Подача автобуса к ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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