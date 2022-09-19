1 ВАРИАНТ Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.

Программа тура:

Выезд от гостиницы «Питер Инн» (рядом со зданием ж/д вокзала) к началу сплава м. Юманишки (1 час).

Инструктаж по технике безопасности – выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).

Сплав на рафтах по реке Шуя – 8 км (1,5 — 2 час).

Прибытие в местечко Поляна – сдача снаряжения – переодевание.

Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари.

Для взрослых – алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.

Для взрослых – алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека. Трансфер в г. Петрозаводск (1 час).

В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе)

Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.

2 ВАРИАНТ Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура).

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость).

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.

Сампо – это чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1.

Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.

В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)

16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в г. Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

3 ВАРИАНТ Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно оттуда пришли к нам эти удивительные лодки.

Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.

Программа тура:

Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк.

Общий сбор и брифинг по технике безопасности в Карьяла Парк.

Трансфер к оз. Белое.

Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).

Перекус (чаепитие с выпечкой).

Купание (в зависимости от сезона).

Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

4 ВАРИАНТ Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения.

Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.

Лучший способ познакомиться с хаски – это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.

Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните этот день.

Программа тура:

Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк;

Встреча гостей в Карьяла Парке;

Экскурсия по питомнику собак породы Сибирский хаски;

Инструктаж по технике безопасности;

Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км);

Чаепитие с выпечкой;

Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

Для детей старше 6 лет.

5 ВАРИАНТ Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.

Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе.

Экипировку по вашим размерам подберет инструктор.

После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.

Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным.

Программа даст возможность каждому почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в стиле "квадро".

По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по горячим следам.

Программа тура: