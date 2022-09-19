07:00 – 07:35 Отправление автобуса.
09:00 Трассовая экскурсия «Вепсы и карелы. Судьбы народов в истории».
Отправной точкой этой истории станет город Олонец, связующий две цивилизации карел и вепсов. Вскоре вам предстоит его посетить.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
Здесь как на настоящей ферме, найдется чем подкрепить силы после раннего подъема – вкуснейшая выпечка из пекарни, местные лакомства на торговых рядах.
Трапезная порадует яствами, приготовленными из экологически чистых продуктов местного производства, по фирменной вепсской рецептуре.
Также можно будет заглянуть в мини зоопарк.
12:00 Посещение Александро-Свирского монастыря.
“Образ Града Божьего на Земле” – так задумывалась постройка обители еще в 16 веке.
Гармоничные пропорции, белоснежные стены, нежно-зеленые купола, ухоженная территория с дорожками и газонами.
13:30 Обед.
В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.
Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
В программе посещение местного этно-центра – музея культуры карелов-ливвиков.
Быт, промыслы и обрядности предков современных карелов наглядно представлены, а купеческое сословие Олонца удостоено специальной выставки.
Визитная карточка города – знаменитыеОлонецкие подвесные пешеходные мосты, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Вы узнаете о немаловажной роли пастуха на деревне, попробуете поиграть на древних инструментах, чтобы проникнуться духом традиции.
20:30 – 21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых.
Приятно удивит вас еще одна достопримечательность – карельская кухня.
08:30 Завтрак в отеле.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной.
На автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете самые интересные факты о столице Карелии и осмотрите самые впечатляющие архитектурные достопримечательности.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
Объект признан памятником международного значения.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач на реке Суне окружен одноименным природным заповедником.
Туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе.
Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
После ужина позвольте себе насладиться Белыми ночами – световой день летом длится почти круглые сутки.
08:00 Завтрак в отеле.
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
11:30 Обзорная экскурсия по острову Кижи.
Архитектурный ансамбль острова Кижи признан культурным наследием всемирной организации ЮНЕСКО, сразу после Московского Кремля и Эрмитажа в Петербурге.
Изящный каскад из созвездия 22 глав храма Преображения Господня поражает, если вспомнить легенду о “храме без единого гвоздя”.
Гид проведет вас в саму церковь, чтобы вы могли посмотреть на сохранившиеся до наших дней иконы.
После экскурсии, у вас будет свободное время, которое можно потратить на перекус в кафе на причале и продолжить свое знакомство с островом.
За дополнительную плату можно прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде, посетить мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить искусство реставрации и многое другое.
15:45 Обратный «Метеор» в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время для ужина и отдыха.
От причала до отеля туристы добираются самостоятельно.
08:00 Завтрак в отеле
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
Вы можете выбрать самостоятельно программу которая придется по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии – Петрозаводске, попробовать уникальную карельскую кухню в многочисленных кафе города или воспользоваться одной из программ на выбор:
Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент бронирования тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Присоединение к группе и отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.
13:30 Посещение знаменитых рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
14:30 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
После у вас будет свободное время, и вот некоторые идеи, которые можно будет осуществить:
17:30 Отправление Ретропоезда из Рускеала.
При желании вы можете сделать ваш вояж еще более незабываемым, проехав до города Сортавала на отреставрированном поезде на паровой тяге.
Билеты на «Ретропоезд» приобретаются заранее самостоятельно на сайте или в кассах РЖД.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:30 Переезд к городу Сортавала.
Вы увидите несколько необычных строений, которыми так славится этот город: «дом Леандера», бывшее здание Финляндского Банка, бывшее здание Банка Объединенных Стран Севера.
19:20 Город Лахденпохья. Фирменный магазин форелевого хозяйства.
21:00 Приозерск. Остановка у крепости Корела.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.
Прибытие в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 4 ночи.
В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Спа отель Карелия.
Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|26950
|33800
|25750
|Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, Караван
|28450
|33400
|27250
|Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия
|32950
|43800
|31750
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|43950
|64550
|42750
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Для участников экскурсии сплав по реке Шуя:
ВНИМАНИЕ: Для участия программе необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку (плотный полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо убрать под спасательный жилет). Герметичные упаковки НЕ предоставляются в целях сохранности аппаратуры клиентов (При использовании общего гермомешка аппаратура клиентов может быть подвергнута повреждению, например, кто — то наступит. А так же не дает возможности производить съемку по желанию клиента, так как тратится слишком много времени на то, чтобы убрать/достать аппаратуру).
Неопреновые костюмы НЕ предоставляются из-за гигиенических требований (неопреновый костюм приравнен к нательному белью).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1150
|Школьники
|700
|Студенты
|550
|Пенсионеры
|550
|Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды
|950
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Программа начинается с посещения музея деревянного зодчества «Кижи». Посадка на метеор на Кижи осуществляется по ваучеру, который вы получите в отеле на ресепшене.
Самостоятельное прибытие на причал Александровской пристани.
Адрес причала: Александровская пристань, ориентир – г. Петрозаводск, проспект Карла Маркса,1А/6.
Причал удобно расположен на Онежской набережной города Петрозаводск, но чтобы успеть вовремя к посадке, советуем заказать такси, которое довезет вас до причала. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.
На пристань вы приходите с ваучером. Ваучер отдаете при посадке на метеор. С комфортом добираетесь до острова Кижи по водам Онежского озера. На острове вас встретит гид.
Далее экскурсия по острову. По окончании экскурсионной программы вы вернетесь на причал и отправитесь на метеоре в Петрозаводск.
1 ВАРИАНТ Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
Программа тура:
В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе)
Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.
2 ВАРИАНТ Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура).
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость).
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо.
Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.
Сампо – это чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1.
Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.
13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.
Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.
Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.
И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.
В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)
16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).
Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).
Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в г. Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.
3 ВАРИАНТ Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно оттуда пришли к нам эти удивительные лодки.
Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.
Программа тура:
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
4 ВАРИАНТ Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения.
Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.
Лучший способ познакомиться с хаски – это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.
Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните этот день.
Программа тура:
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.
5 ВАРИАНТ Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.
Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе.
Экипировку по вашим размерам подберет инструктор.
После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.
Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным.
Программа даст возможность каждому почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в стиле "квадро".
По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по горячим следам.
Программа тура:
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Подача автобуса к ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».