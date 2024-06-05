1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
«Вы полюбуетесь панорамой Петрозаводска и проведёте время наедине с природой»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
«А потом спуститесь к берегу и увидите озеро с другого ракурса»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Исследуете особенности северной природы, узнаете, что известно о древних ландшафтах Карелии и культуре региона в дохристианскую эпоху»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«Гора Сампо находится всего в 30 км от Петрозаводска и считается местом высокого геомагнитного воздействия природы на человека»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
«Дорога по дендрарию пройдет по Кондопожскому району: вы не только насладитесь природной гармонией этих мест, но и увидите места древних стоянок первых поселенцев на реке Суна»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«На пути к горному парку мы сделаем остановку в другом живописном природном уголке»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
«И именно здесь ощутите энергетику карельской природы»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
«Я подготовила для вас маршрут, объединяющий историю, природу и эпос Карелии»
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
«Его тишина и живописная природа в 1984 году привлекла Владимира Меньшова для съемок фильма «Любовь и Голуби»»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«По дороге вы узнаете о природных особенностях Карелии в целом и о Северном Приладожье, услышите легенды края»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера, второго по величине в Европе пресного водоёма»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки» на Горке
«Живописное водохранилище, основанное ещё при Петре I, с потрясающими пейзажами»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Наш гид расскажет о местных традициях, культуре, кухне и природе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
«Разгадаете тайну саамского лабиринта и совершите небольшой треккинг по сосновому бору к подножию древнего вулкана»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
«Вы узнаете историю создания курорта, насладитесь живописной природой и на себе испытаете целебную силу воды»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
«А еще в пути вас ждёт увлекательный квест: приготовьтесь определить зверя по его следу и ответить на любопытные вопросы о природе Карелии»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
«Это полноценный однодневный выезд на природу с широким охватом красивых мест и минимальным историческим сопровождением»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
«Фенноскандия — природная страна на севере Европы и России, в которой живут ели и сосны»
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«Сможете посетить музей Природы Карелии, музей Камня и ботанический сад с деревьями из разных уголков мира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
«Построенный в рекордно короткие сроки, канал соединил Онежское озеро и Белое море»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Окружают озеро скалы, мареновые гряды и другие удивительные следы древних ледников»
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«Мы не обделим вниманием и городской аспект маршрута, ведь это природное великолепие находится в черте Петрозаводска»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
«Чтобы полюбоваться карельской природой, мы остановимся у красивейшего озера в окрестностях Петрозаводска — Сямозера, или «озера саамов»»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«Северные пейзажи, которые будут сопровождать нас в пути, я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края, о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах и местных преданиях»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
«Мыс Чейнаволок не зря входит в особо охраняемую природную территорию «Щелейки»»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
«Водопады на реке Койриноя — шумные, полноводные и невероятно живописные»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
«Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«А также заглянете в музей Природы, раскрывающий особенности флоры и фауны Карелии»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек»
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
3 часа
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«В путешествии вы поймете, чем издавна так привлекали красоты местной природы»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Безмолвный свидетель истории Дальше наш путь лежит к вулкану Гирвас — уникальному по своей красоте природному объекту»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Об экскурсии: Природа словно специально создала его подальше от берега — для уединения, созерцания и умиротворения»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Групповая
14 часов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
«Приглашаем вас в путешествие с прогулкой по экотропе вдоль водопадов, а еще вы пройдете вокруг карьера и сквозь пещеру»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
«Мнения ученых разделились — одни считают, что сама природа — ледник или землетрясение — творец этого чуда, другие уверены, что оно дело рук древней цивилизации»
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
«Дорога от пристани ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени»
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Самые яркие точки на карте в окрестностях Петрозаводска • Водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на каяках по лесному озеру
Начало: Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
«За пару часов вы насладитесь местными пейзажами поймаете в объектив красоты Русского Севера»
Расписание: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
«Вы побываете на самом большом водопаде Карелии, познакомитесь с историей марциальных курортов и испытаете на себе целительный эффект минеральных источников»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
«Поездка займет около пяти часов, за это время у вас будет несколько остановок, где вы сможете полюбоваться природой Карелии и послушать рассказ об этих местах»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«По пути перед вам откроются бескрайние широты Онежского озера, удивительная по красоте природа кижских шхер»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
«Поднимемся на гору Лысуху и насладимся головокружительными пейзажами»
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Ладожские шхеры: история и красота природы»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
8 часов
Золотое кольцо Карелии
«Природа Карелии способна заворожить любого»
Расписание: Ежедневно в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита5 июня 2024Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали
- ИИрина5 июня 2024Отлично!
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ЛЛюдмила5 июня 2024Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ВВиктор3 июня 2024Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
- ППавел3 июня 2024Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
- ЮЮлия3 июня 2024Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на урочище в рамках другой
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ЕЕлена1 июня 2024Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Природа и пейзажи»
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