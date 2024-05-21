В Виктория Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!

К Карина Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))

М Мария «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска Классная экскурсия и очень хороший гид Юлия

И Ирина «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска Хочется сказать огромное спасибо, Марине, нашему гиду, очень интересно провела экскурсию. Отдельное спасибо водителю Алексею, высший класс вождения.

С Светлана Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы читать дальше Рускеала. Все было очень организовано, доступно. Елена посоветовала нам традиционные блюда, что лучше привезти для себя и близких. Благодарю за прекрасный отдых, вся наша компания осталась очень довольна. От души рекомендую. Елена-прекрасный гид, преподносит информацию понятным и доступным языком, мы с большим интересом слушали всю дорогу от Петрозаводска до горного парка

П Полина Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!

Л Лилия Деревня викингов и горный парк Рускеала Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!

Е Екатерина Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы читать дальше сухие цифры, а истории, легенды, Она готова бесконечно рассказывать и делиться информацией. Все четко организовано. И микрофон в машине, и нужные остановки, удобный автомобиль и время все рассчитано. С ней ты только наслаждаешься природой. Прекрасная поездка. Еще раз приедем и только к Елене! Какая чудесная поездка! Все благодаря нашему экскурсоводу Елене! Это человек преданный своему делу, искренний, чувственный и ответственный. Елена прекрасный рассказчик, не

Ю Юлия Деревня викингов и горный парк Рускеала Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.