Экскурсии в Рускеалу из Петрозаводска – лучший способ познакомиться с чудесной природой Карелии!

Найдено 9 экскурсий в категории «Рускеала» в Петрозаводске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
86 отзывов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«Тохминские, или Рускеальские водопады — не только живописный уголок Карелии, но и место съемок фильма «А зори здесь тихие…»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800 за человека
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«Входной билет в парк Рускеала оплачивается дополнительно (точную стоимость можно узнать на официальном сайте парка)»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
«Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
388 отзывов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
«Рускеала — одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800 за человека
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
3 отзыва
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
«Далее мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону»
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000 за человека
Мраморный каньон Рускеала
Групповая
12 часов
3 отзыва
Мраморный каньон Рускеала
«Мы приглашаем вас отправиться в Северное Приладожье и посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии - мраморный каньон Рускеала»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 800 за человека
Валаам и Рускеала
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала
«Приглашаем вас посетить святой остров Валаам и мраморный каньон Рускеала, и исполнить мечту каждого туриста, приезжающего в Карелию»
Расписание: Среда в 05:15
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
    Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
  • К
    Карина
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
    Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
    Классная экскурсия и очень хороший гид Юлия
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
    Хочется сказать огромное спасибо, Марине, нашему гиду, очень интересно провела экскурсию. Отдельное спасибо водителю Алексею, высший класс вождения.
  • С
    Светлана
    26 февраля 2024
    Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
    Елена-прекрасный гид, преподносит информацию понятным и доступным языком, мы с большим интересом слушали всю дорогу от Петрозаводска до горного парка
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    Рускеала. Все было очень организовано, доступно. Елена посоветовала нам традиционные блюда, что лучше привезти для себя и близких. Благодарю за прекрасный отдых, вся наша компания осталась очень довольна. От души рекомендую.

  • П
    Полина
    9 февраля 2024
    Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
    Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
    Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!
  • Л
    Лилия
    22 октября 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
  • Е
    Екатерина
    19 октября 2023
    Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
    Какая чудесная поездка! Все благодаря нашему экскурсоводу Елене! Это человек преданный своему делу, искренний, чувственный и ответственный. Елена прекрасный рассказчик, не
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    сухие цифры, а истории, легенды, Она готова бесконечно рассказывать и делиться информацией. Все четко организовано. И микрофон в машине, и нужные остановки, удобный автомобиль и время все рассчитано. С ней ты только наслаждаешься природой. Прекрасная поездка. Еще раз приедем и только к Елене!

  • Ю
    Юлия
    24 августа 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.
  • А
    Александр
    27 июля 2023
    Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
    Всё отлично, только на Валааме в основном храме было мало свободного времени всего 10 минут, нужно хотя бы минут 30, в остальном всё замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Рускеала»

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  1. Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
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  4. Деревня викингов и горный парк Рускеала
  5. Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Рускеала" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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