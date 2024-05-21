1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«Тохминские, или Рускеальские водопады — не только живописный уголок Карелии, но и место съемок фильма «А зори здесь тихие…»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«Входной билет в парк Рускеала оплачивается дополнительно (точную стоимость можно узнать на официальном сайте парка)»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
«Рускеала — одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
«Далее мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону»
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Мраморный каньон Рускеала
«Мы приглашаем вас отправиться в Северное Приладожье и посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии - мраморный каньон Рускеала»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала
«Приглашаем вас посетить святой остров Валаам и мраморный каньон Рускеала, и исполнить мечту каждого туриста, приезжающего в Карелию»
Расписание: Среда в 05:15
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория21 мая 2024Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
- ККарина19 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
- ММария17 мая 2024Классная экскурсия и очень хороший гид Юлия
- ИИрина16 мая 2024Хочется сказать огромное спасибо, Марине, нашему гиду, очень интересно провела экскурсию. Отдельное спасибо водителю Алексею, высший класс вождения.
- ССветлана26 февраля 2024Елена-прекрасный гид, преподносит информацию понятным и доступным языком, мы с большим интересом слушали всю дорогу от Петрозаводска до горного парка
- ППолина9 февраля 2024Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
- ЛЛилия22 октября 2023Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
- ЕЕкатерина19 октября 2023Какая чудесная поездка! Все благодаря нашему экскурсоводу Елене! Это человек преданный своему делу, искренний, чувственный и ответственный. Елена прекрасный рассказчик, не
- ЮЮлия24 августа 2023Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.
- ААлександр27 июля 2023Всё отлично, только на Валааме в основном храме было мало свободного времени всего 10 минут, нужно хотя бы минут 30, в остальном всё замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Рускеала»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Рускеала" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Рускеалу из Петрозаводска! У нас вы найдете множество интересных и разнообразных экскурсий, которые подойдут как для детей, так и для взрослых. Наши туры позволят посетить лучшие места Рускеалы, включая водопад Кивач и Ладожские шхеры, при этом вы сможете посетить их на автобусе, машине или ретро-поезде