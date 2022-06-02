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Описание

Остров Кижи – жемчужина русского деревянного зодчества. Сюда завезли традиционные постройки со всей Карелии и сделали музей под открытым небом. Посетить Кижи зимой – настоящая удача, ведь пока озеро не встанет, попасть на остров можно только на вертолете! Лишь со второй половины зимы становятся доступными альтернативные способы добраться туда. Мы с вами отправимся на Кижи на снегоходах: вы обуздаете нрав железного коня, насладитесь тишиной и завораживающей красотой карельских пейзажей и спящего Онежского озера. И ещё ближе соприкоснётесь с традициями северных народов – попробуете блюда национальной кухни и даже научитесь готовить их сами!

Преимущества этого путешествия:

увидим уникальный архитектурный ансамбль на острове Кижи и старинные постройки Заонежья, “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах и второе по величине озеро Европ;

узнаем секреты деревянного зодчества Карелии, каким образом и откуда в музей под открытым небом “Кижи” привозили экспонаты, как звучит карельский язык и сколько человек на нём говорят;

научимся управлять снегоходом и готовить красную рыбу необычным способом;

попробуем блюда национальной карельской кухни: традиционную выпечку, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод;

почувствуем волнение, прикасаясь к шедевру всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, драйв от езды на снегоходе по бескрайним ледяным просторам Онежского озера и настоящий жар карельской баньки.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.