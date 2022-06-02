Остров Кижи – жемчужина русского деревянного зодчества. Сюда завезли традиционные постройки со всей Карелии и сделали музей под открытым небом. Посетить Кижи зимой – настоящая удача, ведь пока озеро не встанет, попасть на остров можно только на вертолете! Лишь со второй половины зимы становятся доступными альтернативные способы добраться туда. Мы с вами отправимся на Кижи на снегоходах: вы обуздаете нрав железного коня, насладитесь тишиной и завораживающей красотой карельских пейзажей и спящего Онежского озера. И ещё ближе соприкоснётесь с традициями северных народов – попробуете блюда национальной кухни и даже научитесь готовить их сами!
Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.
Поближе знакомимся с другими участниками тура.
Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.
В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни.
Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.
Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы.
Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.
Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы.
Старинные карельские деревни разбросаны по всему Заонежью – северной части озера, изрезанной заливами и вытянутыми берегами.
Большинство деревень опустело, но деревянные часовни и церквушки всё еще возвышаются над местностью.
Заезжаем в деревню Южный двор и устраиваем плотный перекус бутербродами с красной рыбой, карельской выпечкой, местным чаем и клюквой в сахаре.
Исследуем церковь, которая стоит здесь с 18 века, и отправляемся дальше.
Размещаемся в гостевом доме, который расположен на берегу Онежского озера, в 1 км. от всемирно известного памятника русского деревянного зодчества “Кижи”, деревне Ерснево.
Ужинаем.
Расстояние: 100 км на снегоходах.
Завтракаем.
Рассаживаемся по снегоходам.
Всего несколько минут в пути, и перед нами открывается впечатляющая панорама Кижского архитектурного ансамбля.
Паркуем снегоходы и идем на экскурсию.
В зимнем безмолвии ничего не отвлекает от красоты творения неведомого мастера. Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня нас еще ждут часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского 2-й половины XIX века в деревне Подъельники и культовая постройка “кижского ожерелья” – часовня Петра и Павла XVII-XVIII веков в деревне Волкостров.
Устраиваем плотный пикник и возвращаемся на базу.
Ужинаем и идем в жаркую карельскую баньку.
Расстояние: 80 км на снегоходах.
Проезжаем последние километры и завершаем наше трехдневное снегоходного сафари.
Садимся в автобус.
По пути в Петрозаводск вспоминаем самые яркие моменты и обсуждаем, что из увиденного нас больше всего впечатлило.
Ужинаем блюдами национальной карельской кухни в ресторане.
Уезжаем вечерними поездами и уже планируем будущие путешествия.
Расстояние: 100 км на снегоходах.
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Запрещается:
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т.п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
Правила эксплуатации снегоходов:
Правила эксплуатации экипировки:
Правила эксплуатации шлемов:
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
Сдача оборудования инструктору:
Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.
Для участия в данному туре допускаются дети старше 12 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.
При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:
В связи с тем, что часть маршрута на остров Кижи проходит по открытым пространствам (по льду Онежского озера), участники развивают более высокую скорость, чем на лесной трассе. Поэтому необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Дети (а зачастую и взрослые) пугаются высоких скоростей и им уже совсем не так весело, как всем хотелось бы. Кроме того, ребенок может замерзнуть, т.к. водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.
В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.