Сафари и дикая природа в Петрозаводске

Найдено 10 туров в категории «Сафари» в Петрозаводске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
Кижские узоры. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кижские узоры. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Проезжаем последние километры, и завершаем наше трехдневное снегоходное сафари»
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 56 000 за человека
Зимние Кижи: снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Проезжаем последние километры и завершаем наше двухдневное снегоходного сафари»
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400 за человека
По карельской земле. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Доезжаем до базы «Морошка», где мы остановимся на ночь, знакомимся с инструкторами и подбираем экипировку – сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700 за человека
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
28 дек в 10:00
от 95 700 за человека
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700 за человека
Снегоходное сафари на остров Лычный
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари на остров Лычный
Начало: Заречная 40, д. Тивдия
«Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 17 500 за человека
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600 за человека
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
Начало: База Морошка
«Однодневное снегоходное сафари в Зоокомплекс “Три медведя”»
23 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 000 за человека
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Начало: г. Петрозаводск
««Снегоходное сафари» подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 4 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Зимние Кижи: снегоходное сафари
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • К
    Кирилл
    17 января 2024
    Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
    Все понравилось. Сам тур все хорошо, кормили на убой =) Единственное, что хотел предложить, чтобы на базе Морошка сделали какую-то горку, чтобы можно было кататься на ватрушках
    Все понравилось. Сам тур все хорошо, кормили на убой =)
  • К
    Кирилл
    17 января 2024
    Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
    Оценка говорит сама за себя =)
    Оценка говорит сама за себя =)
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
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    👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
    Все четко, информация полная и понятная.
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  • С
    Софья
    10 января 2022
    Снегоходное сафари на остров Лычный
    Вам спасибо!!! Очень замечательный отдых, отличное размещение! Море положительных эмоций!!!!
  • П
    Павел
    10 января 2022
    Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
    Все просто отлично. Хорошо организовано, замечательный гид, классный пикник и красивые места. Спасибо. Мы с дочкой получили огромное удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сафари»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Большой рыбный тур. Джип-сафари
  2. Кижские узоры. Снегоходное сафари
  3. Зимние Кижи: снегоходное сафари
  4. По карельской земле. Снегоходное сафари
  5. Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Сафари" можно забронировать 10 авторских туров от 4 000 до 95 700. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Цены на сафари в Петрозаводске, самые популярные туры 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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