1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кижские узоры. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Проезжаем последние километры, и завершаем наше трехдневное снегоходное сафари»
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 56 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Проезжаем последние километры и завершаем наше двухдневное снегоходного сафари»
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Доезжаем до базы «Морошка», где мы остановимся на ночь, знакомимся с инструкторами и подбираем экипировку – сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
28 дек в 10:00
от 95 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
1 день
Снегоходное сафари на остров Лычный
Начало: Заречная 40, д. Тивдия
«Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 17 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600₽ за человека
Авторский тур
1 день
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
Начало: База Морошка
«Однодневное снегоходное сафари в Зоокомплекс “Три медведя”»
23 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Начало: г. Петрозаводск
««Снегоходное сафари» подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 4 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ККирилл17 января 2024Все понравилось. Сам тур все хорошо, кормили на убой =) Единственное, что хотел предложить, чтобы на базе Морошка сделали какую-то горку, чтобы можно было кататься на ватрушках
- ККирилл17 января 2024Снегоходное сафари к древнему вулкану ГирвасОценка говорит сама за себя =)
- ТТатьяна9 января 2024Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
- ООксана15 августа 2023Все четко, информация полная и понятная.
- ССофья10 января 2022Вам спасибо!!! Очень замечательный отдых, отличное размещение! Море положительных эмоций!!!!
- ППавел10 января 2022Снегоходное сафари к древнему вулкану ГирвасВсе просто отлично. Хорошо организовано, замечательный гид, классный пикник и красивые места. Спасибо. Мы с дочкой получили огромное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сафари»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Сафари" можно забронировать 10 авторских туров от 4 000 до 95 700. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Цены на сафари в Петрозаводске, самые популярные туры 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август