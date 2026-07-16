«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям

Приглашаю вас познакомиться поближе с многообразной столицей Карелии — Петрозаводском.
Вместе мы посетим главные достопримечательности города, проследим вехи его развития со времен основания и до наших дней, посетим не только архитектурные, но и природные памятники. Прочувствуйте карельский колорит и проникнитесь красотой этого сурового северного города!
Вместе мы посетим главные достопримечательности города, проследим вехи его развития со времен основания и до наших дней, посетим не только архитектурные, но и природные памятники. Прочувствуйте карельский колорит и проникнитесь красотой этого сурового северного города!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Датой основания города считается 1703 год. Именно тогда был заложен Шуйский, а затем названный Петровским, чугуноплавительный завод. В те годы началась Северная война России со Швецией, и дополнительное производство пушек и ядер в непосредственной близости к фронтовой линии было весьма кстати. Местоположение также было обусловлено большим объёмом залежей железных руд, которым издревле славилась карельская земля. Сегодня от завода ничего не осталось и только по памятнику Петру I можно приблизительно найти район расположения завода. Памятник является одним из красивейших монументов первому русскому императору, созданному скульптором Иваном Шредером в 1868 году. Он расположен на городской набережной — месте притяжения горожан и гостей Петрозаводска. Преемником Петровского завода стал Александровский завод. Построенный при Екатерине II в 1774 году, завод превзошёл своего предшественника и по масштабу производства, и по качеству продукции. Благодаря стараниям шотландца Чарльза Гаскойна, петрозаводский завод стал выпускать не только пушки мирового качества, но и продукцию мирного времени: ворота, ставни и даже часовые механизмы. Стены этого сооружения сохранились до сих пор. Приехав к их месторасположению, мы сможем не только прикоснуться к истории, но и увидим образцы современного искусства — например, самого большого в Карелии комара! Далее же мы отправимся к каменоломне, откуда брали камень для строительства доменных печей Александровского завода. Сегодня этот карьер заброшен и чем-то напоминает знаменитую Рускеала. Но он практически не известен туристам. А значит, там можно будет спокойно и в полной мере насладиться сочетанием камня, воды и леса. Познакомившись с историей Петрозаводска, мы отправимся знакомится с живописными видами города. Для этого мы посетим противоположный берег губы Онежского озера. В этом месте в конце XVIII любил отдыхать упомянутый выше Чарльз Гаскойн. Ему оно напоминало о родном Эдинбурге. Почему? В столице Шотландии находится трон дьявола, а в Петрозаводске — чёртов стул. Оба являются памятниками природы. И при взгляде издалека напоминают соответствующие предметы мебели. Камни, леса, озера… Чем ещё знаменита Карелия? Шунгитом! Этот минерал один из популярнейших материалов для изготовления сувениров. Также шунгит способен очищать и дезинфицировать воду. Об этом свойстве знал Пётр I, приказав всем солдатам во время Северной войны, иметь при себе аспидов камень. В результате удалось избежать эпидемии, от которой пострадало шведское войско. Мы же посетим Центр Шунгита, где сможем увидеть необычные свойства этого минерала и испить очищенный им воды. Далее мы поедем знакомиться с живописными окрестностями Петрозаводска. Первой остановкой станет гора Сампо. Скальная гряда имеет высоту 40 метров. С её вершины открывается великолепный вид на Кончезеро. Здесь мы познакомимся с героями карело-финского эпоса Калевала, и даже сможем освоить игру на легендарном кантеле. Марциальные воды — это место, которое объединяет Петра I, шунгит, железную руду, чугуноплавительный завод и является одной из популярных достопримечательностей Карелии. Здесь мы испробуем целебной воды с содержанием железа (133 мг/1 литр). А также увидим церковь Апостола Петра, которое была построена в 1721 году. Следующей остановкой станет Кончезеро. В отличие от Петрозаводска, здесь сохранились стены завода, который был основан при Петре I в 1706 году. При Екатерине II он был модернизирован и продолжил работать в связке с новым Александровским заводом. Наконец мы посетим знаменитый водопад Кивач. Эта достопримечательность стала привлекать гостей Карелии с конца XVIII века. Водопадом восторгался Г. Р. Державин, Александр II, великий князь Владимир Александрович, фотограф С. М. Прокудин-Горский. Оцените красоту 11-метрового водопада!
По субботам и воскресеньям в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная города Петрозаводск
- Каменный карьер
- Чертов стул
- Шунгитовый Центр
- Гора Сампо
- Марциальные воды
- Стены Кончезерского завода
- Водопад Кивач
Что включено
- Трансфер на автомобиле
- Работа гида
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Это была самая замечательная экскурсия на сегодняшний день! Прошёл почти год, а мы до сих пор остаёмся под впечатлением. Пересматриваем фотографии и видео с того дня. Дмитрий прекрасный человек и
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В
Посетили Петрозаводск в последних числах сентября. Очень повезло с погодой: настоящая золотая осень! Огромная благодарность нашему гиду: Басалаеву Дмитрию Анатольевичу! Очень грамотный, тактичный, приятный во всех отношениях! Продумано все до
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И
Увидели намного больше чем ожидали, что очень приятно. Экскурсавод выше всяких похвал! Спасибо большое Дмитрию, что он прочитал наши мысли и предвосхитил наши желания. Всё очень понравилось. С благодарностью, группа туристов! 👍
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