«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям

Описание

Что вас ожидает: Датой основания города считается 1703 год. Именно тогда был заложен Шуйский, а затем названный Петровским, чугуноплавительный завод. В те годы началась Северная война России со Швецией, и дополнительное производство пушек и ядер в непосредственной близости к фронтовой линии было весьма кстати. Местоположение также было обусловлено большим объёмом залежей железных руд, которым издревле славилась карельская земля. Сегодня от завода ничего не осталось и только по памятнику Петру I можно приблизительно найти район расположения завода. Памятник является одним из красивейших монументов первому русскому императору, созданному скульптором Иваном Шредером в 1868 году. Он расположен на городской набережной — месте притяжения горожан и гостей Петрозаводска. Преемником Петровского завода стал Александровский завод. Построенный при Екатерине II в 1774 году, завод превзошёл своего предшественника и по масштабу производства, и по качеству продукции. Благодаря стараниям шотландца Чарльза Гаскойна, петрозаводский завод стал выпускать не только пушки мирового качества, но и продукцию мирного времени: ворота, ставни и даже часовые механизмы. Стены этого сооружения сохранились до сих пор. Приехав к их месторасположению, мы сможем не только прикоснуться к истории, но и увидим образцы современного искусства — например, самого большого в Карелии комара! Далее же мы отправимся к каменоломне, откуда брали камень для строительства доменных печей Александровского завода. Сегодня этот карьер заброшен и чем-то напоминает знаменитую Рускеала. Но он практически не известен туристам. А значит, там можно будет спокойно и в полной мере насладиться сочетанием камня, воды и леса. Познакомившись с историей Петрозаводска, мы отправимся знакомится с живописными видами города. Для этого мы посетим противоположный берег губы Онежского озера. В этом месте в конце XVIII любил отдыхать упомянутый выше Чарльз Гаскойн. Ему оно напоминало о родном Эдинбурге. Почему? В столице Шотландии находится трон дьявола, а в Петрозаводске — чёртов стул. Оба являются памятниками природы. И при взгляде издалека напоминают соответствующие предметы мебели. Камни, леса, озера… Чем ещё знаменита Карелия? Шунгитом! Этот минерал один из популярнейших материалов для изготовления сувениров. Также шунгит способен очищать и дезинфицировать воду. Об этом свойстве знал Пётр I, приказав всем солдатам во время Северной войны, иметь при себе аспидов камень. В результате удалось избежать эпидемии, от которой пострадало шведское войско. Мы же посетим Центр Шунгита, где сможем увидеть необычные свойства этого минерала и испить очищенный им воды. Далее мы поедем знакомиться с живописными окрестностями Петрозаводска. Первой остановкой станет гора Сампо. Скальная гряда имеет высоту 40 метров. С её вершины открывается великолепный вид на Кончезеро. Здесь мы познакомимся с героями карело-финского эпоса Калевала, и даже сможем освоить игру на легендарном кантеле. Марциальные воды — это место, которое объединяет Петра I, шунгит, железную руду, чугуноплавительный завод и является одной из популярных достопримечательностей Карелии. Здесь мы испробуем целебной воды с содержанием железа (133 мг/1 литр). А также увидим церковь Апостола Петра, которое была построена в 1721 году. Следующей остановкой станет Кончезеро. В отличие от Петрозаводска, здесь сохранились стены завода, который был основан при Петре I в 1706 году. При Екатерине II он был модернизирован и продолжил работать в связке с новым Александровским заводом. Наконец мы посетим знаменитый водопад Кивач. Эта достопримечательность стала привлекать гостей Карелии с конца XVIII века. Водопадом восторгался Г. Р. Державин, Александр II, великий князь Владимир Александрович, фотограф С. М. Прокудин-Горский. Оцените красоту 11-метрового водопада!