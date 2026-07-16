«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас познакомиться поближе с многообразной столицей Карелии — Петрозаводском.



Вместе мы посетим главные достопримечательности города, проследим вехи его развития со времен основания и до наших дней, посетим не только архитектурные, но и природные памятники. Прочувствуйте карельский колорит и проникнитесь красотой этого сурового северного города! 5 3 отзыва

Дмитрий Ваш гид в Петрозаводске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 21 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 8 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Датой основания города считается 1703 год. Именно тогда был заложен Шуйский, а затем названный Петровским, чугуноплавительный завод. В те годы началась Северная война России со Швецией, и дополнительное производство пушек и ядер в непосредственной близости к фронтовой линии было весьма кстати. Местоположение также было обусловлено большим объёмом залежей железных руд, которым издревле славилась карельская земля. Сегодня от завода ничего не осталось и только по памятнику Петру I можно приблизительно найти район расположения завода. Памятник является одним из красивейших монументов первому русскому императору, созданному скульптором Иваном Шредером в 1868 году. Он расположен на городской набережной — месте притяжения горожан и гостей Петрозаводска. Преемником Петровского завода стал Александровский завод. Построенный при Екатерине II в 1774 году, завод превзошёл своего предшественника и по масштабу производства, и по качеству продукции. Благодаря стараниям шотландца Чарльза Гаскойна, петрозаводский завод стал выпускать не только пушки мирового качества, но и продукцию мирного времени: ворота, ставни и даже часовые механизмы. Стены этого сооружения сохранились до сих пор. Приехав к их месторасположению, мы сможем не только прикоснуться к истории, но и увидим образцы современного искусства — например, самого большого в Карелии комара! Далее же мы отправимся к каменоломне, откуда брали камень для строительства доменных печей Александровского завода. Сегодня этот карьер заброшен и чем-то напоминает знаменитую Рускеала. Но он практически не известен туристам. А значит, там можно будет спокойно и в полной мере насладиться сочетанием камня, воды и леса. Познакомившись с историей Петрозаводска, мы отправимся знакомится с живописными видами города. Для этого мы посетим противоположный берег губы Онежского озера. В этом месте в конце XVIII любил отдыхать упомянутый выше Чарльз Гаскойн. Ему оно напоминало о родном Эдинбурге. Почему? В столице Шотландии находится трон дьявола, а в Петрозаводске — чёртов стул. Оба являются памятниками природы. И при взгляде издалека напоминают соответствующие предметы мебели. Камни, леса, озера… Чем ещё знаменита Карелия? Шунгитом! Этот минерал один из популярнейших материалов для изготовления сувениров. Также шунгит способен очищать и дезинфицировать воду. Об этом свойстве знал Пётр I, приказав всем солдатам во время Северной войны, иметь при себе аспидов камень. В результате удалось избежать эпидемии, от которой пострадало шведское войско. Мы же посетим Центр Шунгита, где сможем увидеть необычные свойства этого минерала и испить очищенный им воды. Далее мы поедем знакомиться с живописными окрестностями Петрозаводска. Первой остановкой станет гора Сампо. Скальная гряда имеет высоту 40 метров. С её вершины открывается великолепный вид на Кончезеро. Здесь мы познакомимся с героями карело-финского эпоса Калевала, и даже сможем освоить игру на легендарном кантеле. Марциальные воды — это место, которое объединяет Петра I, шунгит, железную руду, чугуноплавительный завод и является одной из популярных достопримечательностей Карелии. Здесь мы испробуем целебной воды с содержанием железа (133 мг/1 литр). А также увидим церковь Апостола Петра, которое была построена в 1721 году. Следующей остановкой станет Кончезеро. В отличие от Петрозаводска, здесь сохранились стены завода, который был основан при Петре I в 1706 году. При Екатерине II он был модернизирован и продолжил работать в связке с новым Александровским заводом. Наконец мы посетим знаменитый водопад Кивач. Эта достопримечательность стала привлекать гостей Карелии с конца XVIII века. Водопадом восторгался Г. Р. Державин, Александр II, великий князь Владимир Александрович, фотограф С. М. Прокудин-Горский. Оцените красоту 11-метрового водопада!

По субботам и воскресеньям в 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная города Петрозаводск

Каменный карьер

Чертов стул

Шунгитовый Центр

Гора Сампо

Марциальные воды

Стены Кончезерского завода

Водопад Кивач Что включено Трансфер на автомобиле

Работа гида Что не входит в цену Питание

Входные билеты Место начала и завершения? Г. Петрозаводск Когда и сколько длится? Когда: По субботам и воскресеньям в 9:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.