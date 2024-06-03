Приглашаются все желающие на увлекательную экскурсию по Петрозаводску и урочищу Чёртов стул. Узнайте историю города, посетите Онежскую набережную и прогуляйтесь по главным площадям. Поднимитесь на древний вулкан и насладитесь чаем на карельских травах с видом на Онежское озеро. Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте и не требует специальной физической подготовки. Возможность заказать финский рыбный суп лохикейтто

за 1-3 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

от 9 000 ₽ за 1-3 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вы посетите Онежскую набережную — парк современного искусства, где представлены подарки городов-побратимов. Одни вас удивят, другие заставят задуматься, третьи исполнят желания. Также прогуляетесь по главным площадям Петровской слободы и увидите церковь Сретения Господня 18 века. Отгадаете название старинного оружия на гербе города и раскроете, что в нём восхищало Суворова.

Урочище Чертов стул

Вы переправитесь по понтонному мосту через живописный пролив, соединяющий Онежское озеро и Логмозеро. Разгадаете тайну саамского лабиринта и совершите небольшой треккинг по сосновому бору к подножию древнего вулкана. Это и есть скальное урочище Чёртов стул — совершенно мистическое место, откуда открывается прекрасный вид на Онежскую набережную.

Организационные детали