Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Приглашаются все желающие на увлекательную экскурсию по Петрозаводску и урочищу Чёртов стул. Узнайте историю города, посетите Онежскую набережную и прогуляйтесь по главным площадям. Поднимитесь на древний вулкан и насладитесь чаем на карельских травах с видом на Онежское озеро. Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте и не требует специальной физической подготовки. Возможность заказать финский рыбный суп лохикейтто
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические факты
  2. 🏞️ Захватывающие виды с высоты
  3. 🚶‍♂️ Легкий треккинг по сосновому бору
  4. 🍵 Чай на карельских травах
  5. 🖼️ Парк современного искусства
  6. ⛪ Посещение старинных церквей

Что можно увидеть

  • Онежская набережная
  • Парк современного искусства
  • Петровская слобода
  • Церковь Сретения Господня
  • Саамский лабиринт
  • Скальное урочище Чёртов стул
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вы посетите Онежскую набережную — парк современного искусства, где представлены подарки городов-побратимов. Одни вас удивят, другие заставят задуматься, третьи исполнят желания. Также прогуляетесь по главным площадям Петровской слободы и увидите церковь Сретения Господня 18 века. Отгадаете название старинного оружия на гербе города и раскроете, что в нём восхищало Суворова.

Урочище Чертов стул

Вы переправитесь по понтонному мосту через живописный пролив, соединяющий Онежское озеро и Логмозеро. Разгадаете тайну саамского лабиринта и совершите небольшой треккинг по сосновому бору к подножию древнего вулкана. Это и есть скальное урочище Чёртов стул — совершенно мистическое место, откуда открывается прекрасный вид на Онежскую набережную.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Hyundai Tucson, Volkswagen Crafter или Toyota Hiace
  • Подъём на урочище не требует специальной физической подготовки
  • Чай на карельских травах включён в стоимость
  • По запросу мы можем приготовить для вас финский рыбный суп лохикейтто. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
3 июня 2024
Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
Роман
27 мая 2024
Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
Аня
2 мая 2024
Очень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родному региону. По ходу экскурсии мы дополнили маршрут, Светлана откликнулась на просьбу и гибко перестроила экскурсию. Большое спасибо!
Очень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родномуОчень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родномуОчень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родномуОчень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родному

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