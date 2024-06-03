Приглашаются все желающие на увлекательную экскурсию по Петрозаводску и урочищу Чёртов стул. Узнайте историю города, посетите Онежскую набережную и прогуляйтесь по главным площадям. Поднимитесь на древний вулкан и насладитесь чаем на карельских травах с видом на Онежское озеро. Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте и не требует специальной физической подготовки. Возможность заказать финский рыбный суп лохикейтто
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏞️ Захватывающие виды с высоты
- 🚶♂️ Легкий треккинг по сосновому бору
- 🍵 Чай на карельских травах
- 🖼️ Парк современного искусства
- ⛪ Посещение старинных церквей
Что можно увидеть
- Онежская набережная
- Парк современного искусства
- Петровская слобода
- Церковь Сретения Господня
- Саамский лабиринт
- Скальное урочище Чёртов стул
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вы посетите Онежскую набережную — парк современного искусства, где представлены подарки городов-побратимов. Одни вас удивят, другие заставят задуматься, третьи исполнят желания. Также прогуляетесь по главным площадям Петровской слободы и увидите церковь Сретения Господня 18 века. Отгадаете название старинного оружия на гербе города и раскроете, что в нём восхищало Суворова.
Урочище Чертов стул
Вы переправитесь по понтонному мосту через живописный пролив, соединяющий Онежское озеро и Логмозеро. Разгадаете тайну саамского лабиринта и совершите небольшой треккинг по сосновому бору к подножию древнего вулкана. Это и есть скальное урочище Чёртов стул — совершенно мистическое место, откуда открывается прекрасный вид на Онежскую набережную.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Hyundai Tucson, Volkswagen Crafter или Toyota Hiace
- Подъём на урочище не требует специальной физической подготовки
- Чай на карельских травах включён в стоимость
- По запросу мы можем приготовить для вас финский рыбный суп лохикейтто. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Петрозаводске
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы небольшая дружная команда гидов в Карелии, увлечённая своим делом! Организуем мастер-классы и обзорные экскурсии по Петрозаводску. А также поездки на вулканы и водопады, в местные деревни и мистические места. С нетерпением ждём нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
3 июня 2024
Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
Роман
27 мая 2024
Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
Аня
2 мая 2024
Очень понравился гид. Светлана - кладезь знаний о Карелии, рассказывает интересно и с любовью к родному региону. По ходу экскурсии мы дополнили маршрут, Светлана откликнулась на просьбу и гибко перестроила экскурсию. Большое спасибо!
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