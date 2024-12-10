Центр шунгита – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Центр шунгита» в Петрозаводске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
Начало: Г. Петрозаводск
Расписание: По субботам и воскресеньям в 9:00
11 янв в 09:00
12 янв в 09:00
15 500 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
На автобусе
1162 отзыва
8 часов
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
18 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2900 за человека
В гости к хаски и северным оленям
На автобусе
104 отзыва
4 часа
Групповая
до 25 чел.
В тренде
В гости к хаски и северным оленям
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
18 дек в 11:00
19 дек в 11:00
от 2500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 декабря 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Посетив экскурсию,,золотое кольцо,, мы побывали на горе Сампо, посетили Марциальные воды(испили водицы), Гирвас, у увидели Кивач! Получили море позитивных эмоций!!!
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    Увидели красоту Карелии. Природа просто завораживает. Гид Юлия Евгеньевна просто супер! По еë советам купили полезные подарки и испробовали местную кухню. Остались очень довольны! Спасибо большое за приятные воспоминания! Хочется вернуться снова.

  • Д
    Дарья
    26 ноября 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    замечательная экскурсия! очень интересно рассказывал гид Никита, места просто потрясающие! в конце экскурсии отвезли на вокзал, я успела на поезд) я очень довольна поездкой, спасибо!
  • Н
    Настя
    3 ноября 2024
    В гости к хаски и северным оленям
    Все очень понравилось 😊
  • А
    Анна
    3 ноября 2024
    В гости к хаски и северным оленям
    Очень дружелюбная экскурсия) Ребенок был в восторге. Да и взрослые будто попадают в детство. Прекрасный гид рассказывает интересные факты, о которых мало кто наслышан)
  • И
    Ирина
    13 октября 2024
    «Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
    Увидели намного больше чем ожидали, что очень приятно. Экскурсавод выше всяких похвал! Спасибо большое Дмитрию, что он прочитал наши мысли и предвосхитил наши желания. Всё очень понравилось. С благодарностью, группа туристов! 👍
  • В
    Валентина
    2 октября 2024
    «Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
    Посетили Петрозаводск в последних числах сентября. Очень повезло с погодой: настоящая золотая осень! Огромная благодарность нашему гиду: Басалаеву Дмитрию Анатольевичу!
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    Очень грамотный, тактичный, приятный во всех отношениях! Продумано все до мелочей: маршрут, комфорт туристов, остановки. Показал нам все главные достопримечательности Петрозаводска и его окрестностей, отвечал нам на любые вопросы. Особое впечатление произвели на нас водопад Кивач, шунгитовый центр и гора Сампа. Еще раз спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и очень внимательное отношение!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Центр шунгита»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
  2. Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
  3. В гости к хаски и северным оленям
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Марциальные воды
  4. Самое главное
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Губернаторский парк
  10. Круглая Площадь
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Центр шунгита" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 1268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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