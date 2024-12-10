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Очень грамотный, тактичный, приятный во всех отношениях! Продумано все до мелочей: маршрут, комфорт туристов, остановки. Показал нам все главные достопримечательности Петрозаводска и его окрестностей, отвечал нам на любые вопросы. Особое впечатление произвели на нас водопад Кивач, шунгитовый центр и гора Сампа. Еще раз спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и очень внимательное отношение!