7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
Начало: Г. Петрозаводск
Расписание: По субботам и воскресеньям в 9:00
11 янв в 09:00
12 янв в 09:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
18 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2900₽ за человека
4 часа
Групповая
до 25 чел.
В трендеВ гости к хаски и северным оленям
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
18 дек в 11:00
19 дек в 11:00
от 2500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 декабря 2024Посетив экскурсию,,золотое кольцо,, мы побывали на горе Сампо, посетили Марциальные воды(испили водицы), Гирвас, у увидели Кивач! Получили море позитивных эмоций!!!
- ДДарья26 ноября 2024замечательная экскурсия! очень интересно рассказывал гид Никита, места просто потрясающие! в конце экскурсии отвезли на вокзал, я успела на поезд) я очень довольна поездкой, спасибо!
- ННастя3 ноября 2024Все очень понравилось 😊
- ААнна3 ноября 2024Очень дружелюбная экскурсия) Ребенок был в восторге. Да и взрослые будто попадают в детство. Прекрасный гид рассказывает интересные факты, о которых мало кто наслышан)
- ИИрина13 октября 2024Увидели намного больше чем ожидали, что очень приятно. Экскурсавод выше всяких похвал! Спасибо большое Дмитрию, что он прочитал наши мысли и предвосхитил наши желания. Всё очень понравилось. С благодарностью, группа туристов! 👍
- ВВалентина2 октября 2024Посетили Петрозаводск в последних числах сентября. Очень повезло с погодой: настоящая золотая осень! Огромная благодарность нашему гиду: Басалаеву Дмитрию Анатольевичу!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Центр шунгита»
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