Экскурсия по Петрозаводску собрала все изюминки города и Карелии в одну программу: традиции, история, уникальные артефакты, гастрономические сюжеты исконно карельской кухни и фольклора.
Маршрут включает самые интересные точки города - от
Маршрут включает самые интересные точки города - от
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🍴 Аутентичная карельская кухня
- 🎨 Неповторимые арт-объекты
- 📜 Богатая культурная программа
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Исторический центр
- Набережная
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Петрозаводск очарователен в любое время года! Вы увидите несколько исторических слоёв города в их завораживающей комбинации. Ведь история Петрозаводска тянется с 1703 года — да, он ровесник Санкт-Петербурга и его брат, носящий в своём названии имя Петра.
Вы узнаете:
- Кто из карельских политических лидеров был серым кардиналом Сталина и как он связан с нашим городом
- Как шотландец стал верным подданным царицы Екатерины и служил ей в Карелии
- Почему надо найти и поддерживать своё «лемби»
- А также где приобрести самые уникальные сувениры, куда сходить, где попробовать аутентичную карельскую кухню, а где можно встретить знаменитостей
Кантеле, лемби, калитки, шунгит, карсикко, карельская берёза, марциальные воды — карельские специалитеты, о которых я непременно расскажу на нашей душевной прогулке. Кстати, не забывайте, что в мае, июне и июле в Карелии белые ночи, а это значит, что гулять можно допоздна!
Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной с её неповторимыми арт-объектами.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии и её длительность могут быть скорректированы по запросу
- Можно сделать автопрогулку, если вы путешествуете на автомобиле
- Если у вас есть свой собственный желанный маршрут, то вы можете заказать экскурсию именно по нему — я адаптирую свой рассказ
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Петрозаводске
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я живу в Петрозаводске с 17 лет, училась в Петрозаводском государственном университете на историческом факультете. Город знаю очень хорошо, в нём много памятных для меня личноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
12 мая 2024
Очень милый экскурсовод. Немного смущалась сначала, но потом достаточно много рассказала про город, про Карелию в целом и про окрестности.
Е
Екатерина
3 мая 2024
Нам очень понравилось! В комфортном темпе Ольга показала нам город таким, каким его нигде больше и не увидишь. Спасибо большое за очень интересный рассказ! Если вы хотите узнать о городе все и даже больше, то однозначно рекомендую обратиться к Ольге!
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