Экскурсия по Петрозаводску собрала все изюминки города и Карелии в одну программу: традиции, история, уникальные артефакты, гастрономические сюжеты исконно карельской кухни и фольклора.Маршрут включает самые интересные точки города - от

ж/д-вокзала через исторический центр до набережной с арт-объектами. Вы узнаете о карельских политических лидерах, шотландце, служившем Екатерине, и о том, как найти своё «лемби». Также будут советы по приобретению уникальных сувениров и посещению мест с аутентичной карельской кухней. Маршрут и длительность экскурсии могут быть скорректированы по запросу, возможна автопрогулка. Добро пожаловать в Петрозаводск

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Петрозаводск очарователен в любое время года! Вы увидите несколько исторических слоёв города в их завораживающей комбинации. Ведь история Петрозаводска тянется с 1703 года — да, он ровесник Санкт-Петербурга и его брат, носящий в своём названии имя Петра.

Вы узнаете:

Кто из карельских политических лидеров был серым кардиналом Сталина и как он связан с нашим городом

Как шотландец стал верным подданным царицы Екатерины и служил ей в Карелии

Почему надо найти и поддерживать своё «лемби»

А также где приобрести самые уникальные сувениры, куда сходить, где попробовать аутентичную карельскую кухню, а где можно встретить знаменитостей

Кантеле, лемби, калитки, шунгит, карсикко, карельская берёза, марциальные воды — карельские специалитеты, о которых я непременно расскажу на нашей душевной прогулке. Кстати, не забывайте, что в мае, июне и июле в Карелии белые ночи, а это значит, что гулять можно допоздна!

Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной с её неповторимыми арт-объектами.

Организационные детали