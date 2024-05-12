Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске

Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Экскурсия по Петрозаводску собрала все изюминки города и Карелии в одну программу: традиции, история, уникальные артефакты, гастрономические сюжеты исконно карельской кухни и фольклора.

Маршрут включает самые интересные точки города - от
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ж/д-вокзала через исторический центр до набережной с арт-объектами.

Вы узнаете о карельских политических лидерах, шотландце, служившем Екатерине, и о том, как найти своё «лемби».

Также будут советы по приобретению уникальных сувениров и посещению мест с аутентичной карельской кухней. Маршрут и длительность экскурсии могут быть скорректированы по запросу, возможна автопрогулка. Добро пожаловать в Петрозаводск

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические факты
  2. 🍴 Аутентичная карельская кухня
  3. 🎨 Неповторимые арт-объекты
  4. 📜 Богатая культурная программа
  5. 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Исторический центр
  • Набережная
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Петрозаводск очарователен в любое время года! Вы увидите несколько исторических слоёв города в их завораживающей комбинации. Ведь история Петрозаводска тянется с 1703 года — да, он ровесник Санкт-Петербурга и его брат, носящий в своём названии имя Петра.

Вы узнаете:

  • Кто из карельских политических лидеров был серым кардиналом Сталина и как он связан с нашим городом
  • Как шотландец стал верным подданным царицы Екатерины и служил ей в Карелии
  • Почему надо найти и поддерживать своё «лемби»
  • А также где приобрести самые уникальные сувениры, куда сходить, где попробовать аутентичную карельскую кухню, а где можно встретить знаменитостей

Кантеле, лемби, калитки, шунгит, карсикко, карельская берёза, марциальные воды — карельские специалитеты, о которых я непременно расскажу на нашей душевной прогулке. Кстати, не забывайте, что в мае, июне и июле в Карелии белые ночи, а это значит, что гулять можно допоздна!

Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной с её неповторимыми арт-объектами.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии и её длительность могут быть скорректированы по запросу
  • Можно сделать автопрогулку, если вы путешествуете на автомобиле
  • Если у вас есть свой собственный желанный маршрут, то вы можете заказать экскурсию именно по нему — я адаптирую свой рассказ

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
12 мая 2024
Очень милый экскурсовод. Немного смущалась сначала, но потом достаточно много рассказала про город, про Карелию в целом и про окрестности.
Е
3 мая 2024
Нам очень понравилось! В комфортном темпе Ольга показала нам город таким, каким его нигде больше и не увидишь. Спасибо большое за очень интересный рассказ! Если вы хотите узнать о городе все и даже больше, то однозначно рекомендую обратиться к Ольге!

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