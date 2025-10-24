Тур по Петрозаводску и его окрестностям предлагает уникальную возможность познакомиться с карельским шунгитом и насладиться красотой Онежской набережной. Путешествие продолжится в Центре шунгита, где можно приобрести сувениры и испытать шунгитовую комнату. Завершает экскурсию посещение Чёртова стула - древнего вулкана с потрясающими видами. В конце маршрута - пикник с карельскими калитками и чаем, который станет отличным завершением дня

Описание экскурсии

Обзор Петровской слободы и губернского города

Начнем наше путешествие с погружения в атмосферу Петровской слободы и губернского города. Здесь вы сможете насладиться уникальной архитектурой и историей, а также ощутить дух времени.

Прогулка по Онежской набережной

Далее отправимся на Онежскую набережную — это настоящий парк современного искусства. Здесь вы сможете увидеть необычные инсталляции и насладиться красотой природы.

Посещение Центра шунгита

Следующим этапом будет посещение «Центра шунгита». Вы узнаете о нашем знаменитом минерале и сможете:

Приобрести уникальные сувениры;

Принять участие в увлекательной беспроигрышной лотерее;

Кроме того, вы сможете окунуться в атмосферу релаксации в шунгитовой комнате, где зарядитесь особой энергией и позитивом.

Чёртов стул: вход в мир природы

Завершит нашу экскурсию скальное урочище Чёртов стул, подножие древнего вулкана и великолепная обзорная площадка. Путь к нему пройдет через живописный пролив, что подарит незабываемые виды.

Треккинг и пикник

Нас ждет 800-метровый треккинг по сосновому бору. На этом пути вам откроется панорама заснеженного озера и Онежской набережной. В завершение прогулки мы устроим небольшой пикник с ароматным чаем и карельскими калитками, которые добавят атмосферности нашему дню.