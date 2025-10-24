Мои заказы

Петрозаводск, Шунгит и Чертов стул с пикником

Увлекательное путешествие по Карелии в мини-группе: шунгит, Онежская набережная и Чёртов стул ждут вас в этой незабываемой экскурсии
Тур по Петрозаводску и его окрестностям предлагает уникальную возможность познакомиться с карельским шунгитом и насладиться красотой Онежской набережной.

Путешествие продолжится в Центре шунгита, где можно приобрести сувениры и испытать шунгитовую комнату. Завершает экскурсию посещение Чёртова стула - древнего вулкана с потрясающими видами. В конце маршрута - пикник с карельскими калитками и чаем, который станет отличным завершением дня
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Исторический центр Петрозаводска
  • 🪨 Уникальный минерал шунгит
  • 🎨 Современное искусство на набережной
  • 🌋 Виды с древнего вулкана
  • 🌲 Прогулка по сосновому бору
  • ☕ Пикник с карельскими угощениями
Петрозаводск, Шунгит и Чертов стул с пикником

Что можно увидеть

  • Онежская набережная
  • Центр шунгита
  • Чёртов стул

Описание экскурсии

Обзор Петровской слободы и губернского города

Начнем наше путешествие с погружения в атмосферу Петровской слободы и губернского города. Здесь вы сможете насладиться уникальной архитектурой и историей, а также ощутить дух времени.

Прогулка по Онежской набережной

Далее отправимся на Онежскую набережную — это настоящий парк современного искусства. Здесь вы сможете увидеть необычные инсталляции и насладиться красотой природы.

Посещение Центра шунгита

Следующим этапом будет посещение «Центра шунгита». Вы узнаете о нашем знаменитом минерале и сможете:

  • Приобрести уникальные сувениры;
  • Принять участие в увлекательной беспроигрышной лотерее;

Кроме того, вы сможете окунуться в атмосферу релаксации в шунгитовой комнате, где зарядитесь особой энергией и позитивом.

Чёртов стул: вход в мир природы

Завершит нашу экскурсию скальное урочище Чёртов стул, подножие древнего вулкана и великолепная обзорная площадка. Путь к нему пройдет через живописный пролив, что подарит незабываемые виды.

Треккинг и пикник

Нас ждет 800-метровый треккинг по сосновому бору. На этом пути вам откроется панорама заснеженного озера и Онежской набережной. В завершение прогулки мы устроим небольшой пикник с ароматным чаем и карельскими калитками, которые добавят атмосферности нашему дню.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ротонда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
А
Анастасия
24 окт 2025
И
Ирина
25 авг 2025
Очень интересная экскурсия по городу, грамотно подготовленная, и пешая, и на автомобиле. Чувствуется, что Дарья очень любит свой город и с большим трепетом доносит до туристов свои знания. Пикник был очень душевным, необыкновенные виды на Онежское озеро незабываемы! Спасибо Даше за прекрасный отдых, за внимательное отношение к туристам, за интересные рассказы! Спасибо Спутнику за правильный подбор экскурсоводов.
А
Анастасия
28 июл 2025
Спасибо, за прекрасно проведенное время! Лучший подарок в мой день рождения 27 июля. Дарья профессионал своего дела, очень душевная, интересная, многосторонняя личность! Все понравилось, и небольшая группа экскурсантов, и душевная атмосфера, и сама экскурсия неутомительная. Спасибо Дарье и отдельно водителю авто.
Н
Наталья
23 июл 2025
21 июля были на экскурсии. Дарья, спасибо большое за экскурсию! Вы профессионал и очень душевный человек! Нам с внучкой очень понравилось… Вы патриот своего края, это замечательно! Процветания Вам!!! С уважением, Наталья и Лизонька!
С
Светлана
21 июл 2025
Дарья- молодец. Мы прекрасно провели время вместе. С ней было интересно.
Н
Надежда
10 июл 2025
У нас была прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Светланой, которая показала нам город с необычного ракурса - смотрели на город с другого берега Петрозаводской губы, где в полной мере насладились природной красотой Петрозаводска. Нам просто повезло со Светланой - удивительный рассказчик, опытный экскурсовод. Спасибо за полученное удовольствие, впечатления
М
Мария
4 июл 2025

