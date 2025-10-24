Увлекательное путешествие по Карелии в мини-группе: шунгит, Онежская набережная и Чёртов стул ждут вас в этой незабываемой экскурсии
Тур по Петрозаводску и его окрестностям предлагает уникальную возможность познакомиться с карельским шунгитом и насладиться красотой Онежской набережной.
Путешествие продолжится в Центре шунгита, где можно приобрести сувениры и испытать шунгитовую комнату. Завершает экскурсию посещение Чёртова стула - древнего вулкана с потрясающими видами. В конце маршрута - пикник с карельскими калитками и чаем, который станет отличным завершением дня
Описание экскурсии
Обзор Петровской слободы и губернского города
Начнем наше путешествие с погружения в атмосферу Петровской слободы и губернского города. Здесь вы сможете насладиться уникальной архитектурой и историей, а также ощутить дух времени.
Прогулка по Онежской набережной
Далее отправимся на Онежскую набережную — это настоящий парк современного искусства. Здесь вы сможете увидеть необычные инсталляции и насладиться красотой природы.
Посещение Центра шунгита
Следующим этапом будет посещение «Центра шунгита». Вы узнаете о нашем знаменитом минерале и сможете:
Приобрести уникальные сувениры;
Принять участие в увлекательной беспроигрышной лотерее;
Кроме того, вы сможете окунуться в атмосферу релаксации в шунгитовой комнате, где зарядитесь особой энергией и позитивом.
Чёртов стул: вход в мир природы
Завершит нашу экскурсию скальное урочище Чёртов стул, подножие древнего вулкана и великолепная обзорная площадка. Путь к нему пройдет через живописный пролив, что подарит незабываемые виды.
Треккинг и пикник
Нас ждет 800-метровый треккинг по сосновому бору. На этом пути вам откроется панорама заснеженного озера и Онежской набережной. В завершение прогулки мы устроим небольшой пикник с ароматным чаем и карельскими калитками, которые добавят атмосферности нашему дню.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ротонда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А
Анастасия
24 окт 2025
И
Ирина
25 авг 2025
Очень интересная экскурсия по городу, грамотно подготовленная, и пешая, и на автомобиле. Чувствуется, что Дарья очень любит свой город и с большим трепетом доносит до туристов свои знания. Пикник был очень душевным, необыкновенные виды на Онежское озеро незабываемы! Спасибо Даше за прекрасный отдых, за внимательное отношение к туристам, за интересные рассказы! Спасибо Спутнику за правильный подбор экскурсоводов.
А
Анастасия
28 июл 2025
Спасибо, за прекрасно проведенное время! Лучший подарок в мой день рождения 27 июля. Дарья профессионал своего дела, очень душевная, интересная, многосторонняя личность! Все понравилось, и небольшая группа экскурсантов, и душевная атмосфера, и сама экскурсия неутомительная. Спасибо Дарье и отдельно водителю авто.
Н
Наталья
23 июл 2025
21 июля были на экскурсии. Дарья, спасибо большое за экскурсию! Вы профессионал и очень душевный человек! Нам с внучкой очень понравилось… Вы патриот своего края, это замечательно! Процветания Вам!!! С уважением, Наталья и Лизонька!
С
Светлана
21 июл 2025
Дарья- молодец. Мы прекрасно провели время вместе. С ней было интересно.
Н
Надежда
10 июл 2025
У нас была прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Светланой, которая показала нам город с необычного ракурса - смотрели на город с другого берега Петрозаводской губы, где в полной мере насладились природной красотой Петрозаводска. Нам просто повезло со Светланой - удивительный рассказчик, опытный экскурсовод. Спасибо за полученное удовольствие, впечатления