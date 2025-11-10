Мои заказы

Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник

А ещё карельский Дед Мороз Талви Укко, питомник ездовых собак, северные олени и удивительные легенды
Предлагаем по-северному отпраздновать Новый год — и вовсе не обязательно с 31-го на 1-ое. Продлите себе праздничное настроение и выбирайте любой день зимы.

Мы подготовили для вас насыщенную программу: поездка к местному Деду Морозу, музей шунгита, обнимашки с пёсиками, кормление оленей ягелем, заснеженные пейзажи урочища Чёртов стул… И не забудем согреться чаем с калитками!
Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник© Светлана
Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник© Светлана
Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник© Светлана
Ближайшие даты:
25
дек26
дек27
дек28
дек29
дек30
дек31
дек
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Сперва отправимся в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко. Прогуляемся по его вотчине к питомнику ездовых собак. Устроим там обнимашки с голубоглазыми потомками волков, покормим ягелем северных оленей и с ветерком прокатимся на упряжке. А также потанцуем со снежинкой Луммике под финскую полечку!

Затем переместимся в «Центр шунгита». Вы познакомитесь с нашим знаменитым минералом. Сможете купить сувениры и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. А релакс в шунгитовой комнате подарит заряд особой энергии.

Завершающий этап — Чёртов стул. Это скальное урочище и подножие древнего вулкана, а ещё прекрасная обзорная площадка. Проезд к нему — через живописнейший пролив. Совершим 800-метровый треккинг по сосновому бору. Полюбуемся панорамой заснеженного озера и Онежской набережной. Устроим настоящий праздник с пикником: чай, карельские калитки, бенгальские огни!

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питомник хаски и оленей — 1000 ₽ с чел.
  • Резиденция Дела Мороза — 1000 ₽ с чел.
  • Катание на оленьей упряжке, взрослые — 2500 ₽
  • Катание на собачьей упряжке 500 м: дети до 12 лет — 2300 ₽, взрослые — 2500 ₽
  • Катание на собачьей упряжке 1500 м: дети до 12 лет — 2800 ₽, взрослые — 3000 ₽

ежедневно в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Дети до 14 лет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Еремеева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 660 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы небольшая дружная команда гидов в Карелии, увлечённая своим делом! Организуем мастер-классы и обзорные экскурсии по Петрозаводску. А также поездки на вулканы и водопады, в местные деревни и мистические места. С нетерпением ждём нашей встречи.
Задать вопрос

