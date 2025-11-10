Предлагаем по-северному отпраздновать Новый год — и вовсе не обязательно с 31-го на 1-ое. Продлите себе праздничное настроение и выбирайте любой день зимы. Мы подготовили для вас насыщенную программу: поездка к местному Деду Морозу, музей шунгита, обнимашки с пёсиками, кормление оленей ягелем, заснеженные пейзажи урочища Чёртов стул… И не забудем согреться чаем с калитками!

Описание экскурсии

Сперва отправимся в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко. Прогуляемся по его вотчине к питомнику ездовых собак. Устроим там обнимашки с голубоглазыми потомками волков, покормим ягелем северных оленей и с ветерком прокатимся на упряжке. А также потанцуем со снежинкой Луммике под финскую полечку!

Затем переместимся в «Центр шунгита». Вы познакомитесь с нашим знаменитым минералом. Сможете купить сувениры и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. А релакс в шунгитовой комнате подарит заряд особой энергии.

Завершающий этап — Чёртов стул. Это скальное урочище и подножие древнего вулкана, а ещё прекрасная обзорная площадка. Проезд к нему — через живописнейший пролив. Совершим 800-метровый треккинг по сосновому бору. Полюбуемся панорамой заснеженного озера и Онежской набережной. Устроим настоящий праздник с пикником: чай, карельские калитки, бенгальские огни!

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы