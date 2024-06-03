1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
«Когда начнет подступать усталость, мы остановимся и устроим пикник: выпьем горячий чай и приготовим финский суп «лохикейтто»»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое приключение в Петрозаводске
Исследуйте вкусы Петрозаводска: от уличной еды до национальных деликатесов и чайной церемонии
«Необычные блюда национальной кухни»
Завтра в 16:00
15 июня в 17:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
«Дополнительно оплачивается программа в деревне (в стоимость билета включены обед, внутренняя экскурсия и выступление фольклорного ансамбля): 1700 руб»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
«Даже если в самом лесу не будет вкусностей, без гастрономической части не обойдётся»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час 20 минут 24 секунды
Барный маршрут по Петрозаводску: погружение в ночную жизнь города
Готовы к вечеру полному впечатлений? Присоединяйтесь к барному маршруту по Петрозаводску и насладитесь уникальной атмосферой лучших заведений
Начало: Ул. Максима Горького, д. 25
«Что вас ожидает: Отправьтесь по пенному и коктейльному маршруту вместе с Алексеем Еникеевым — шоуменом, который знает толк в отличных барах»
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
«Прибытие на туристическую поляну в сосновом бору и вкусный обед — вермишелевый суп, гречневая каша с поджаркой и тушёнкой, десерт и чай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Начало: Пр. Ленина д. 26
«Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла»
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на урочище в рамках другой
- ССветлана28 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид ответила на все вопросы и рассказала массу интересного, а я насладилась местными деликатесами. Особенно понравилось в
- ЛЛариса22 мая 2024Прекрасно провели время. Уже бывали на гастротурах, но этот нас особенно покорил. Мы прошлись по всему историческому центру с перерывом
- ДДиана20 мая 2024Экскурсия очень понравилась) Ходили в 3-м и даже холодная для нас погода в тот день совсем не была какой-то проблемой. Мы
- ИИрина11 мая 2024Рекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха с калитками:) и аутентичные сказы
- MMarina5 мая 2024Отличная экскурсия, насладились прогулкой по лесу и вдоль озера, Екатерина организовала прекрасный пикник, гуляли не менее 4-х часов (в общей
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
- ООльга29 апреля 2024Все было здорово. Печалило, что я не могу столько есть. Хотелось все попробовать. Если решитесь на экскурсию, желательно приходить очень голодным.
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
- ССветлана17 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая дорога не помешали: Елена
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 800 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Петрозаводска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024