Гастрономические экскурсии Петрозаводска

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Петрозаводске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Урочище Чертов стул и финский суп
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
94 отзыва
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
«Когда начнет подступать усталость, мы остановимся и устроим пикник: выпьем горячий чай и приготовим финский суп «лохикейтто»»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 2 500 за человека
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Гастрономическое приключение в Петрозаводске
Исследуйте вкусы Петрозаводска: от уличной еды до национальных деликатесов и чайной церемонии
«Необычные блюда национальной кухни»
Завтра в 16:00
15 июня в 17:00
3 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по калиткам
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200 за всё до 3 чел.
Рубчойла - тайник карельского зодчества
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
«Дополнительно оплачивается программа в деревне (в стоимость билета включены обед, внутренняя экскурсия и выступление фольклорного ансамбля): 1700 руб»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
14 000 за всё до 5 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
«Даже если в самом лесу не будет вкусностей, без гастрономической части не обойдётся»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Барный маршрут по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 20 минут 24 секунды
Барный маршрут по Петрозаводску: погружение в ночную жизнь города
Готовы к вечеру полному впечатлений? Присоединяйтесь к барному маршруту по Петрозаводску и насладитесь уникальной атмосферой лучших заведений
Начало: Ул. Максима Горького, д. 25
«Что вас ожидает: Отправьтесь по пенному и коктейльному маршруту вместе с Алексеем Еникеевым — шоуменом, который знает толк в отличных барах»
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
«Прибытие на туристическую поляну в сосновом бору и вкусный обед — вермишелевый суп, гречневая каша с поджаркой и тушёнкой, десерт и чай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600 за человека
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Начало: Пр. Ленина д. 26
«Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла»
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на урочище в рамках другой
    читать дальше

    экскурсии, но потом все-таки решила сходить и не пожалела. Для меня прелесть таких экскурсий в том, что их проводят местные жители, поэтому они гораздо глубже и интереснее. Что касается самой Дарьи, то она легкая в общении, крайне эрудированная и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Для себя почерпнула много интересного, насладилась прогулкой по лесу (воздух там просто потрясающий), а суп и травяной чай оказались крайне приятным дополнением

    Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась наБыла на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
    Очень понравилась экскурсия! Гид ответила на все вопросы и рассказала массу интересного, а я насладилась местными деликатесами. Особенно понравилось в
    читать дальше

    чайной, очень уютное место. Рекомендую всем, кто любит совмещать прогулки по городу с перерывами на вкусную еду. Также от гида узнала, что существует Калевала в прозе, и где её можно купить - после экскурсии сразу купила и ознакомилась с большим интересом.

    Очень понравилась экскурсия! Гид ответила на все вопросы и рассказала массу интересного, а я насладилась местнымиОчень понравилась экскурсия! Гид ответила на все вопросы и рассказала массу интересного, а я насладилась местными
  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
    Прекрасно провели время. Уже бывали на гастротурах, но этот нас особенно покорил. Мы прошлись по всему историческому центру с перерывом
    читать дальше

    на покушать в двух разных местах, и всё это время Екатерина не умолкала, рассказывая про историю города в целом, отдельных зданий и памятников, про традиции кухни и быта. Получилась буквально обзорная экскурсия по Петрозаводску с остановкой на традициях еды. Ещё и на наши вопросы все ответы мы получили, хотя спрашивали сильно в сторону от "программы". Очень увлеченный человек с большим кругозором! Приятно было слушать. Еда/чай тоже понравились, хотя это к наполнению экскурсии имеет посредственное отношение (виноват ли экскурсовод, если что-то пришлось не по вкусу?). Места очень аутентичные и атмосферные, а мы бы в них сами по себе вряд ли зашли. Спасибо большое за проведенное с нами время!

  • Д
    Диана
    20 мая 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Экскурсия очень понравилась) Ходили в 3-м и даже холодная для нас погода в тот день совсем не была какой-то проблемой. Мы
    читать дальше

    с удовольствием слушали Дарью, в удобном темпе поднимались на гору, прошли небольшой маршрут и поели чудеснейший сытный финский суп, а потом еще чаек с вкусной Калиткой. Большое спасибо за такую классную экскурсию и если бы еще другая экскурсия с Дарьей - обязательно пошли бы и на нее не раздумывая))) Поэтому огромный рекомендасьен)

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Рекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха с калитками:) и аутентичные сказы
    читать дальше

    карелов! Есть крутой подъем, не длинный, нужна хорошая обувь. Весной дороги размыты и может быть грязно. Потрясающий вид на город на противоположном берегу. Очень разносторонний и вовлечённых гид, ответит на любой вопрос о культуре, быте, легендах местных жителей. 5+

    Рекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха сРекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха сРекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха сРекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха с
  • M
    Marina
    5 мая 2024
    На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
    Отличная экскурсия, насладились прогулкой по лесу и вдоль озера, Екатерина организовала прекрасный пикник, гуляли не менее 4-х часов (в общей
    читать дальше

    сложности прошли около 10 км). Дорога дальняя (около 4х часов пути - общий путь), но учитывая такую длительную и прекрасную прогулку она того стоит

  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
    читать дальше

    впитываешь опыт мастериц по приготовлению калиток, подача материала очень легка и доступна, все получилось очень красиво и вкусно!!! Потом со своими же рукоделиями тебе на выбор дают несколько бомбических эксклюзивных чаев, сосновые шишки в сиропе, мед и ты вдоволь наслаждаешься дарами севера…. вечер оставляет только тёплые и счастливые воспоминания о любимой Карелии!!! Желаю вам процветания и успехов во всем!!! Вы лучшая команда!!!

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
    Все было здорово. Печалило, что я не могу столько есть. Хотелось все попробовать. Если решитесь на экскурсию, желательно приходить очень голодным.
    Все было здорово. Печалило, что я не могу столько есть. Хотелось все попробовать. Если решитесь на экскурсию, желательно приходить очень голоднымВсе было здорово. Печалило, что я не могу столько есть. Хотелось все попробовать. Если решитесь на экскурсию, желательно приходить очень голоднымВсе было здорово. Печалило, что я не могу столько есть. Хотелось все попробовать. Если решитесь на экскурсию, желательно приходить очень голоднымВсе было здорово. Печалило, что я не могу столько есть. Хотелось все попробовать. Если решитесь на экскурсию, желательно приходить очень голодным
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
    читать дальше

    показала и рассказала про технику приготовления калиток. Мы с ней целый противень их сделали. Мои, конечно, кривоваты. Но не менее вкусные получились. Пока они выпекались, Павел поведал про чайные сборы, которые сам разрабатывал и предложил выбрать, какой будет заварен к калиткам. Отличное времяпрепровождение: и навык новый приобретаешь, и узнаёшь ближе карельскую кухню. Однозначно рекомендую к посещению))

    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучшеОтличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше
  • С
    Светлана
    17 апреля 2024
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая дорога не помешали: Елена
    читать дальше

    рассказала очень много интересного, исторические факты, мистические изыскания, скинула мне много ссылок, поскольку всё охватить не было даже возможности. Сама деревня Рубчойла прекрасна, но главное в ней - это даже не деревянные дома, словно сошедшие со страниц сказки, главное - это замечательные люди, встретившие нас как родню, заехавшую в гости. На столе - прямо как из скатерти-самобранки было столько вкуснейших блюд, что даже наша весьма разборчивая дочка до сих пор вспоминает какие же вкусные именно там были калитки (хотя мы пробовали их и в ресторанах Петрозаводска), а муж конечно же проникся местными наливками. Но что еще лучше - это нам спели замечательные народные песни. Очень-очень душевная экскурсия. Мы всей семьей вспоминаем эту поездку с благодарностью к Елене и к гостеприимным хозяйкам из Рубчойлы.

    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгаяОчень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгаяОчень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгаяОчень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Урочище Чертов стул и финский суп
  2. Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
  3. Мастер-класс по калиткам
  4. Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
  5. Рубчойла - тайник карельского зодчества
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 800 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Петрозаводска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам