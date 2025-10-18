Полководец Александр Суворов сказал: «Петрозаводск знаменит!», мы же проверим это утверждение на практике. Вы познакомитесь со столицей Карелии — характером и историей. Увидите пейзажи и памятники, заглянете в старейший район и подниметесь на лавовую скалу. И конечно, прочувствуете атмосферу города и поймёте, за что его можно полюбить.

Описание экскурсии

Прогулка по Петрозаводску

Вы увидите Вечный огонь, заглянете на площадь Кирова с музыкальным и национальным театрами. Рассмотрите памятники Петру I, Ленину, Чарльзу Гаскойну и Отто Куусинену.

Петрозаводск называют портом пяти морей — не без причины. Во время прогулки по набережной я расскажу вам об Онежском озере, о городах-побратимах и раскрою формулу карельского леса.

Путь в Соломенное

Следующая остановка — микрорайон Соломенное, почти на полтора века старше самого Петрозаводска. Здесь, среди хвойных деревьев, в 1951 году появился Ботанический сад университета. Мы проедем вдоль песчаного пляжа, прокатимся по понтонному мосту и увидим Сретенскую церковь на скале.

Скала древнего вулкана

Кульминация маршрута — Чёртов стул. Эту массивную скалу в форме трона создали потоки лавы, застывшие два миллиарда лет назад. С высоты птичьего полёта мы посмотрим на Петрозаводск в бинокль и сделаем отличные кадры. Подъём по сосновому бору доступен всем путешественникам без ограничений.

Финал с минералом

На обратном пути заедем в «Центр шунгита», куда редко добираются даже местные. Это комплекс по оздоровлению, отдыху и минералогии. В программе мини-презентация о свойствах шунгита, посещение шунгитовой комнаты, дегустация иван-чая и настоек, а также большой выбор сувениров по цене производителя.

