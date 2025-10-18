Изучить город и его окрестности: яркие достопримечательности, Чёртов стул, пляж и загадочный шунгит
Полководец Александр Суворов сказал: «Петрозаводск знаменит!», мы же проверим это утверждение на практике. Вы познакомитесь со столицей Карелии — характером и историей. Увидите пейзажи и памятники, заглянете в старейший район и подниметесь на лавовую скалу. И конечно, прочувствуете атмосферу города и поймёте, за что его можно полюбить.
Вы увидите Вечный огонь, заглянете на площадь Кирова с музыкальным и национальным театрами. Рассмотрите памятники Петру I, Ленину, Чарльзу Гаскойну и Отто Куусинену.
Петрозаводск называют портом пяти морей — не без причины. Во время прогулки по набережной я расскажу вам об Онежском озере, о городах-побратимах и раскрою формулу карельского леса.
Путь в Соломенное
Следующая остановка — микрорайон Соломенное, почти на полтора века старше самого Петрозаводска. Здесь, среди хвойных деревьев, в 1951 году появился Ботанический сад университета. Мы проедем вдоль песчаного пляжа, прокатимся по понтонному мосту и увидим Сретенскую церковь на скале.
Скала древнего вулкана
Кульминация маршрута — Чёртов стул. Эту массивную скалу в форме трона создали потоки лавы, застывшие два миллиарда лет назад. С высоты птичьего полёта мы посмотрим на Петрозаводск в бинокль и сделаем отличные кадры. Подъём по сосновому бору доступен всем путешественникам без ограничений.
Финал с минералом
На обратном пути заедем в «Центр шунгита», куда редко добираются даже местные. Это комплекс по оздоровлению, отдыху и минералогии. В программе мини-презентация о свойствах шунгита, посещение шунгитовой комнаты, дегустация иван-чая и настоек, а также большой выбор сувениров по цене производителя.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo 2019 г. в. (есть детский бустер и кресло)
Заберу по адресу пребывания и отвезу обратно
Каждому пассажиру выдам минеральную воду «Карельская жемчужина»
Помогу выбрать столик в одном из лучших ресторанов города, а также дам рекомендации, что ещё посмотреть в свободное время
Возможен трансфер в пределах 100 км от города — подробности уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 217 туристов
Я родилась в Петрозаводске, но выросла в Пряжинском национальном районе. По образованию — бакалавр международных отношений и референт-переводчик (ПетрГУ). Первая в Карелии сдала аккредитацию гида по республике сразу на двух читать дальше
языках — русском и английском. В туризме с 2014 года, а с 2021 работаю как гид-водитель на своём авто — Volkswagen Polo.
Люблю дорогу, историю, северный характер Карелии и делаю всё, чтобы каждая поездка запоминалась. Вместе со мной в команде работают три гида-водителя с большим стажем и собственным подходом. У каждого — свои авторские материалы, любимые маршруты и карельская музыка в пути.
Мы не просто везём — сопровождаем с душой. Наши маршруты всегда безопасны, уютны, познавательны и проходят по самым живописным уголкам Карелии.
Анастасия
18 окт 2025
Осталось полное ощущение, что провели день с живущей в Петрозаводске подругой. Здесь и все плюсы, и все минусы. Полина очень доброжелательна, машина чистая, с подушечками и водичкой. Заранее выслала рекомендации по читать дальше
ресторанам, сувенирным и проч. Но… больше сведений о современном городе. Мне не хватило истории. Сведения если и были-то поверхностные, на уточняющие вопросы с ответами были трудности. Впрочем, допускаю, что большинству туристов такой подачи материала хватает, а я -просто любящий копаться в истории червяк.
Ю
Юлия
27 сен 2025
Классная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесу.
Е
Елена
22 сен 2025
Полина провела замечательную экскурсию, показала все самые лучшие места, рассказала про них, отвечала на вопросы и аккуратно вела автомобиль, что немало важно. Не торопила нас, давала возможность посмотреть всё столько, сколько мы хотели, а также разрешила нам быть с пёсиком! Спасибо, Полина, большое!)
Виктория
9 сен 2025
Здравствуйте! Несмотря на то, что наша гид очень приятная, коммуникабельная девушка, и старалась в меру своих возможностей, но рассказ носил поверхностный характер. На некоторые наши вопросы, ответа гид не знала. читать дальше
История Петрозаводска, его достопримечательности обширны. Заключаются не только в набережной, шунгите и чертовом стуле. Хотелось больше профессионализма в работе, который человек делает. Уж, извините, сказала правду, а не отписалась приятными словами. Я много путешествую, мне есть с чем сравнивать. И когда вижу профессионального, подготовленного человека, никогда не скуплюсь на хорошие слова. А здесь, есть, как есть.
Полина
Ответ организатора:
Виктория, здравствувйте. Очень жаль, то экскурсия не в полной мере соответствовала Вашим ожиданиям о погружении в историю города. У меня читать дальше
индивидуальная обзорная экскурсия в активном темпе, она длится в среднем 4 часа, за которые я успеваю рассказать большой объём информации не только про Петрозаводск, но также раскрываю темы про коренные народы Республики, природу, животный и растительный мир Карелии. У меня присутствует более 25 важных дат в тексте экскурсии, множество статистических данных и представлена информация по экономике, образовании в Петрозаводске. Кроме того, я рассказываю про разницу карельского и финского языка, так как сама говорю на финском языке, мы останавливаемся на площади Кирова и у Вечного огня, где идёт рассказ про культурную жизнь города, ежегодные события, военное время. По дороге мы слушаем кантеле, песни на карельском языке. К сожалению, углубляться в какие-то подтемы без запроса на месте я не вижу смысла, иначе мы не успеем посетить Чёртов стул и центр Шунгита, а мои гости уснут от скуки или передоза информации. Я не претендую на статус самого умного гида Петрозаводска и Карелии, самый яркий мне больше подходит. Кроме того, я учитываю темп своих гостей и имею полное право на авторский подход как бакалавр междунароных отношений, а также дипломированный и аттестованный гид-переводчик по Карелии с 11-летним опытом работы с российскими и иностранными гостями нашей Республики.
Надежда
18 авг 2025
Всем привет. Благодарим Полину за пунктуальность, открытое и доброе общение. Интересно было послушать рассказы о местных жителях и достопримечательностях. Все очень продумано и организованно. Очень приятный собеседник и эрудированная девушка. Мы были в четвёртом, даже наш ребёнок в полном восторге.
G
Galina
5 авг 2025
Заказывала данную экскурсию для родителей. Им очень понравилось, отметили содержательное наполнение экскурсии, интересный и познавательный рассказ Полины, которая с легкостью отвечала на заданные ей вопросы. Спасибо большое за отличную экскурсию!
Ольга
30 июл 2025
Полина прекрасно знает свой край, историю, обычаи, владеет несколькими языками, играет на фортепиано и очень приятный в общении человек!
МАРИНА
28 июл 2025
По нашей просьбе Полина встретила нас в аэропорту Петрозаводска и оттуда начала экскурсию. Мы осмотрели весь город и даже его окрестности, прогулялись по набережной, посетили знаковые места. 4 часа пролетело незаметно. Полина довезла нас до нашей гостиницы. На следующий день оформили через Полину экскурсию - трансфер до Сортавалы через Рускеалу и др. красивые места. Спасибо! Рекомендую!
О
Олег
16 июл 2025
Любая экскурсия зависит от гида-и в этом нам повезло. Наш гид Полина-глубоко эрудированный человек, великолепный рассказчик,, беззаветно любящий свой край и свою работу. Кроме того она просто хороший, светлый и читать дальше
душевный человек, с которым легко найти общий язык. Такое ощущение, что общаешься с давним знакомым. Её интересный рассказ о Карелии, её истории и жизни, природе не может оставить равнодушным. Помимо этого, она практически расписала нам что посмотреть и привезти из Петрозаводска, где поесть. Спасибо ей за её работу!
Н
Надежда
16 июл 2025
Полина отличный рассказчик,интересный собеседник и просто мастер своего дела! Рекомендуем!
Маргарита
12 июл 2025
Спасибо Полине за экскурсию по Петрозаводску в индивидуальной группе 3 чел. Экскурсия очень насыщенная, посмотрели много объектов и получили много информации. Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами любимой Карелии!
Татьяна
6 июл 2025
Спасибо Полине за знакомство с городом. Экскурсия прошла в комфортном темпе, без перегрузки, но и без «воды». Мы остались в полном восторге и однозначно рекомендуем этого гида всем, кто хочет познакомиться с Петрозаводском! Спасибо за незабываемые впечатления!
Виталий
11 июн 2025
Написали Полине практически спонтанно в 10 вечера накануне и были готовы к отказу, но она откликнулась буквально сразу и мы легко решили что и как хотим посмотреть в Петрозаводске, как читать дальше
и когда встретимся. Хороший экскурсовод - это всегда про мелочи. Вода в машине, колонка, чтобы было хорошо слышно и на задних сидениях, 1001 вопрос о пожеланиях. Прогулка получилась лёгкая, непринуждённая, интересная. Полина показала нам все объекты, которые мы хотели увидеть, рассказала много интересных мелочей, о которых знают только местные! Если ищете подвижного, позитивного и знающего проводника, можете смело обращаться! Маршрут будет подстроен под ваши пожелания и экскурсия не окажется скучной точно.
Ольга
6 июн 2025
Отлично продуман маршрут экскурсии, нет усталости от долгой езды, к тому же Полина очень лёгкий собеседник, с ней можно поговорить на любые темы и время в самой поездке проходит незаметно. читать дальше
Материал преподносится доступно, со знанием дела. Прогулка по сосновому лесу, ботанический сад и урочище оставили самые лучшие впечатления, очень приятная экскурсия в музее шунгита, коротенькая, но познавательная, дегустация напитков, магазин шунгита, шунгитовая комната, всё это ждёт на экскурсии. Спасибо огромное Полине!
А
Анита
7 мая 2025
Мы с братом в полном восторге! Полина – потрясающий экскурсовод: энергичная, знающая и с отличным чувством юмора. Всё прошло легко и непринуждённо, будто покатались с хорошим другом, который к тому читать дальше
же знает всё о Карелии.
Особенно круто, что экскурсия была на машине – успели и сам Петрозаводск посмотреть, и съездить за город: музей шунгита впечатлил, а природа в заповеднике – просто сказка!
Если хотите не просто «галочку поставить», а действительно прочувствовать атмосферу этих мест – очень советуем! 10/10