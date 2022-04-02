Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде

Посетить Край тысячи озер с коренным угро-финном и проехать на легендарном Рускеальском экспрессе

Индивидуальная
Это путешествие поможет вам убедиться, что Карелия поистине уникальна: вас окутает сказочная тайга, покорят реки и озера, водопады, мраморные скалы и даже поезд, похожий на Хогвартс-экспресс! Я продумал маршрут до мелочей, чтобы вы успели прогуляться по парку Рускеала, увидеть его вечернюю подсветку, открыть историю Карелии и перенестись в прошлое на ретропоезде.
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в Край тысячи озер

Путь из Петрозаводска пройдет по новой трассе — среди хвойных лесов и скал, мимо карельских деревушек, с перепадами высот и, разумеется, увлекательными рассказами. Вы узнаете, как формировались ландшафты и природа Карелии, когда здесь появились первые люди (спойлер — задолго до строительства египетских пирамид!) и чем карелы живут сейчас.

Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски

Вы окажетесь в одном из красивейших мест Северной Карелии — горном парке Рускеала. Долгое время здесь добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга. По дороге мы остановимся у каскада лесных водопадов Ахвенкоски, где снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». А в самом парке у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по лесу, найти лучшие ракурсы Мраморного каньона или заняться активностями: прокатиться на снегоходах, тарзанке или лодках в зависимости от сезона.

Рускеальский экспресс: поездка на машине времени!

Со станции «Рускеала» вы поедете в Сортавалу на самом атмосферном транспорте Карелии: ретро-поезде на паровой тяге с вагонами, оформленными в стиле знаменитого Николаевского экспресса. Вы ощутите атмосферу другой эпохи, насладитесь видами из окна. А по прибытии я встречу вас на станции, и мы отправимся обратно в Петрозаводск.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле. Дорога в одну сторону займет около 3 часов.
  • Путевую экскурсию для вас проведу я, а в Рускеале, по желанию, вы сможете пойти на экскурсию с местным гидом
  • Поездка на Рускеальском экспрессе в Сортавалу длится 1 час

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, билеты на Рускеальский экспресс (для 1-2 чел)
  • Не включено: питание (в кафе горного парка), входные билеты в парк Рускеала (400 руб. /чел.), эко-тропа и другие активности в парке (по желанию)
  • Если вас больше 2 человек, доплата за билет на экспресс составит 600 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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