Что вас ожидает

Путешествие в Край тысячи озер

Путь из Петрозаводска пройдет по новой трассе — среди хвойных лесов и скал, мимо карельских деревушек, с перепадами высот и, разумеется, увлекательными рассказами. Вы узнаете, как формировались ландшафты и природа Карелии, когда здесь появились первые люди (спойлер — задолго до строительства египетских пирамид!) и чем карелы живут сейчас.

Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски

Вы окажетесь в одном из красивейших мест Северной Карелии — горном парке Рускеала. Долгое время здесь добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга. По дороге мы остановимся у каскада лесных водопадов Ахвенкоски, где снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». А в самом парке у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по лесу, найти лучшие ракурсы Мраморного каньона или заняться активностями: прокатиться на снегоходах, тарзанке или лодках в зависимости от сезона.

Рускеальский экспресс: поездка на машине времени!

Со станции «Рускеала» вы поедете в Сортавалу на самом атмосферном транспорте Карелии: ретро-поезде на паровой тяге с вагонами, оформленными в стиле знаменитого Николаевского экспресса. Вы ощутите атмосферу другой эпохи, насладитесь видами из окна. А по прибытии я встречу вас на станции, и мы отправимся обратно в Петрозаводск.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле. Дорога в одну сторону займет около 3 часов.

Путевую экскурсию для вас проведу я, а в Рускеале, по желанию, вы сможете пойти на экскурсию с местным гидом

Поездка на Рускеальском экспрессе в Сортавалу длится 1 час

Что входит в стоимость, а что — нет