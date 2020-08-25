4 отзыва оставили туристы

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Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы

Побывать в красивейшем уголке Карелии, увидеть водопады Ахвенкоски и услышать предания карелов

5
4 отзыва
Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
Рускеала — сказочное место, которое нельзя пропустить, если вы оказались в Карелии.

Вы проведете день среди выразительных мраморных скал, увидите водопады Ахвенковски и сможете исследовать древние пещеры.

А рассказы о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах и быте карелов помогут вам погрузиться в атмосферу и колорит Русского Севера.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-11 человек

  • От 7 000 ₽ за экскурсию

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Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы

Что вас ожидает

Сказочные водопады Ахвенкоски
На пути к горному парку мы сделаем остановку в другом живописном природном уголке. На водопадах Ахвенкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале». А еще я покажу локации, которые можно встретить в кинолентах «Темный мир», «Сказка про бабу Ягу» и «А зори здесь тихие».

Мраморные тропы Рускеалы
И перед вами горный парк 🌳 Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии. Приготовьтесь прогуляться 👣 по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморными склонами каньона. А если хотите, сможете совершить подземную прогулку или проплыть на лодочке среди белоснежных фактурных скал. С меня — рассказ об истории 📖 Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.

Дорогами карельских легенд
По дороге мы будем проезжать не только карельские леса, но и старинную деревню Маньга 16 века с часовней Рождества Богородицы и другие колоритные поселения. Северные пейзажи я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края. Я расскажу о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах, местных преданиях. И даже открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога в обе стороны займет около 8 часов
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек (стоимость в этом случае — 2250 р. с человека), а также для 7-11 человек (стоимость — 1900 руб. с человека)

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачивается: аренда транспорта (если вы не на своей машине): 1-3 человек — 8000 руб., 4-6 человек — 2500 руб., 7-11 человек — 1500 руб. ; входной билет 🎫 в парк «Рускеала» — 350 руб. для взрослых, 100 руб. для школьников, детям до 7 лет, ветеранам ВОВ и инвалидам 1 группы — бесплатно (не забудьте документы, подтверждающие льготу); входные билеты на водопад
  • По желанию отдельно оплачиваются дополнительные опции: обед в горном парке, подземная экскурсия ⛳, аренда лодки в каньоне, спуск на тарзанке, а также посещение Аллеи Сказок у водопадов.
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы
Из Петрозаводска — к мраморным скалам Рускеалы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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4 отзыва оставили туристы

25 августа 2020
Необычная, очень насыщенная программа экскурсии оставила незабываемое, яркое и цельное впечатление об этом уникальном месте Карелии. Наш гид ЕЛЕНА провела нас по комплексу, показала великолепные виды карельской природы, рассказала об истории края (благодаря ее рассказам время до места почти в четыре часа пролетело незаметно). обязательно вернемся в эти красивые места еще раз, с удовольствием пообщаемся с ЕЛЕНОЙ - замечательным гидом. и, конечно, будем рекомендовать ее и ее экскурсии знакомым и родственникам! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
14 августа 2020
Людмила, Во-первых, Людмила очень пунктуальна и внимательна. Во-вторых, она настолько интересно рассказывает, что погружаешься в мир сказаний Карелии, очень много интересных подробностей. Советую!
22 июля 2020
Экскурсия на 10 из 5!!!! Я и дочка 13 лет в восторге. Этот коньон он стоит того что увидеть и захотеть вернуться!!!! Экскурсовод Елена прекрасно и увлекательно провела экскурсию... время в пути пролетело не заметно!!! Очень всем рекомендую!!!!!
17 июля 2020
Спасибо большое Елене! Накануне экскурсии списались - сдвинули время по нашей просьбе. В процессе самой экскурсии оперативно корректировали программу под наши запросы. Вернулись все уставшие, но довольные, с отличными фотографиями! Даже дети, привыкшие сидеть, уткнувшись в гаджеты, в этот раз были с нами!

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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