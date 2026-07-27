4 отзыва оставили туристы

На пути к горному парку мы сделаем остановку в другом живописном природном уголке. На водопадах Ахинкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале». А еще я покажу локации, которые можно встретить в кинолентах «Темный мир», «Сказка про бабу Ягу» и «А зори здесь тихие».
Мраморные тропы Рускеалы
И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии. Приготовьтесь прогуляться по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморными склонами каньона. А если хотите, сможете совершить подземную прогулку или проплыть на лодочке среди белоснежных фактурных скал. С меня — рассказ об истории Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.
Дорогами карельских легенд
По дороге мы будем проезжать не только карельские леса, но и старинную деревню Маньга 16 века с часовней Рождества Богородицы и другие колоритные поселения. Северные пейзажи я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края. Я расскажу о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах, местных преданиях. И даже открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте
Дорога в обе стороны займёт около 8 часов
Дополнительные расходы
Входной билет в парк «Рускеала» — 750 ₽ для взрослых, детям до 7 лет, ветеранам ВОВ и инвалидам 1 группы — бесплатно (не забудьте документы, подтверждающие льготу)
Входные билеты на водопад — 500 ₽ (есть льготы)
По желанию отдельно оплачиваются дополнительные опции: обед в горном парке, подземная экскурсия, аренда лодки в каньоне, спуск на тарзанке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2808 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
–
3
1
2
–
1
–
Ольга
Восторг! Спасибо Елене за интересно проведенное время. Было очень позновательно и в тоже время повествование шло весело и с иронией. Время пролетело незаметно.
+4
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Дарья
спасибо Елене за наше волшебное приключение. Было очень комфортно и интересно.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день Даша и все ваши родные и близкие! Огромное спасибо за отзыв.. У меня нет привычки выклянчивать отзывы у гостей Карелии, читать дальшеуменьшить
вы наверное это поняли. . Но как же приятно мне когда туристы сами пишут. . Ещё раз спасибище Вам всем большое!!! Очень буду надеяться, что ещё раз с вами встречусь. Обязательно приезжайте, очень буду рада вас видеть! Многое мы с вами не договорили! Всего Вам доброго! С уважением ваша Лена.
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Елена
Сбылась моя мечта побывать в Карелии и увидеть Мраморный каньон. Экскурсовод Елена пошла нам на встречу и начала экскурсию рано утром, чтобы мы успели все посмотреть до массового посещения парка читать дальшеуменьшить
людьми. Проложила по карте удобный маршрут осмотра всех значимых мест, а рассказчик она просто гениальный, знающая историю и любящая Карелию и людей. Впечатления от парка Рускеала самые хорошие. Прекрасные дорожки, смотровые площадки, точки питания с отличным меню и объемом порций. Одевайте теплые вещи для посещения мраморного каньона с подземным озером. Прокатитесь на Зиплайне, по озеру на лодках, полюбуйтесь красотой камня и почувствуйте сколько труда ушло на его добычу, а потом на создание парка - это особенно впечатлило. Берегите природу, всем добра.
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Дина
Добрый день! Нам очень повезло попасть на экскурсию с Еленой. В очередной раз убедилась как много зависит от рассказчика. Елена знает абсолютно все, любит Карелию и передала эту любовь нам. читать дальшеуменьшить
Даже если вы не любите экскурсы в историю, с Еленой вы точно полюбите, потому что она подаёт материал как лучший учитель истории. Рускеала и водопады очень красивые. Непременно стоит посетить. Мы обязательно вернёмся. Это тот случай, когда запоминаешь не только места, но и людей. Спасибо!
+1
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Татьяна
Замечательная и очень познавательная экскурсия в горный парк Рускеала! Елена интересно и с юмором подаёт информацию! Чувствуется, что Елена любит Карелию, слушать одно удовольствие! Сама экскурсия запомнилась потрясающе красивыми местами!! Озера, леса, водопады и свежий воздух! А ещё мы с Еленой составили маршрут так, чтобы мы смогли прокатиться на ретро поезде "Рускеальский экспресс"! Карелия надолго запомнится мне своей красотой и гостеприимством!
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Марина
Наш маршрут получился односторонний, мы обратно не поехали в Петрозаводск, а вернулись в Сортавала на ретро-поезде. Несмотря на укороченное путешествие Елена предоставила столько новой информации, что мы до сих пор читать дальшеуменьшить
ее усваиваем. Все по порядку. Елена перед поездкой еще раз связалась с нами. Во оговоренное время и день встретила нас в гостинице. И путешествие началось. Ехали мы с водителем Олегом-великолепное, аккуратное, безопасное вождение. Сыновьям был предоставлен бустер, второй-свой. Елена всю дорогу рассказывала о Карелии: обычаях, современности. Она великолепный рассказчик и собеседник. Все точки маршрута мы успели посетить в спокойной обстановке, без спешки. Еще раз спасибо за великолепный день в Карелии!
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