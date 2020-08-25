4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Сказочные водопады Ахвенкоски

На пути к горному парку мы сделаем остановку в другом живописном природном уголке. На водопадах Ахвенкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале». А еще я покажу локации, которые можно встретить в кинолентах «Темный мир», «Сказка про бабу Ягу» и «А зори здесь тихие».

Мраморные тропы Рускеалы

И перед вами горный парк 🌳 Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии. Приготовьтесь прогуляться 👣 по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморными склонами каньона. А если хотите, сможете совершить подземную прогулку или проплыть на лодочке среди белоснежных фактурных скал. С меня — рассказ об истории 📖 Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.

Дорогами карельских легенд

По дороге мы будем проезжать не только карельские леса, но и старинную деревню Маньга 16 века с часовней Рождества Богородицы и другие колоритные поселения. Северные пейзажи я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края. Я расскажу о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах, местных преданиях. И даже открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Дорога в обе стороны займет около 8 часов

Экскурсию можно провести для 5-6 человек (стоимость в этом случае — 2250 р. с человека), а также для 7-11 человек (стоимость — 1900 руб. с человека)

Дополнительные расходы