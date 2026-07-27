4 отзыва оставили туристы

Рускеала — сказочное место, которое нельзя пропустить, если вы оказались в Карелии. Вы проведете день среди выразительных мраморных скал, увидите водопады Ахвенковски и сможете исследовать древние пещеры. А рассказы о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах и быте карелов помогут вам погрузиться в атмосферу и колорит Русского Севера.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Сказочные водопады Ахинкоски

На пути к горному парку мы сделаем остановку в другом живописном природном уголке. На водопадах Ахинкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале». А еще я покажу локации, которые можно встретить в кинолентах «Темный мир», «Сказка про бабу Ягу» и «А зори здесь тихие».

Мраморные тропы Рускеалы

И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии. Приготовьтесь прогуляться по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморными склонами каньона. А если хотите, сможете совершить подземную прогулку или проплыть на лодочке среди белоснежных фактурных скал. С меня — рассказ об истории Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.

Дорогами карельских легенд

По дороге мы будем проезжать не только карельские леса, но и старинную деревню Маньга 16 века с часовней Рождества Богородицы и другие колоритные поселения. Северные пейзажи я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края. Я расскажу о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах, местных преданиях. И даже открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем транспорте

Дорога в обе стороны займёт около 8 часов

Дополнительные расходы