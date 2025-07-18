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Приладожье - в гостях у карельской сказки

Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Приладожью, где вы увидите не только знаменитые Рускеалу и Валаам, но и откроете уникальные, малоизведанные уголки карельской природы.

Вас ждут могучие скалы, живописные фьорды, водопады
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и горы, которые оставят неизгладимые впечатления.

Ваш личный гид, родившийся и выросший на берегах Ладоги, проведет вас по самым живописным местам, расскажет истории и легенды этих мест.

По пути вас ожидает угощение традиционными карельскими лакомствами - чаем с калитками и северными ягодами.

Экскурсия рассчитана на целый день, включает в себя посещение четырех водопадов, прогулку по лесу и возможность насладиться купанием на скалистом пляже Ладоги.

Завершится ваше путешествие обедом в одном из местных заведений и восхождением на гору для восхитительного вида на окружающую природу

5
25 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Карелии
  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🌊 Виды на Ладожское озеро
  • 🍵 Чай с карельскими угощениями
  • 🏞️ Водопады и горные пейзажи
  • 🌿 Прогулки по хвойным лесам

Лучшее время для посещения

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май
июн
июл
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Лучшие месяцы для посещения - с мая по октябрь, когда природа Карелии расцветает, а погода позволяет насладиться прогулками и видами. В это время можно увидеть водопады во всей красе и насладиться теплыми днями у Ладожского озера. В зимние месяцы, с ноября по апрель, водопад Юканкоски недоступен, но можно ощутить особую атмосферу заснеженных лесов и тишину зимней Карелии.
Сейчас август — это идеальное время.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки

Что можно увидеть

  • Ладожское озеро
  • Юканкоски
  • Карельские фьорды

Описание экскурсии

Магия ладожской природы

Спорить о том, какая часть Карелии живописнее, можно бесконечно долго — вся она, с юга на север, оставляет в душе путника особое воспоминание и впечатление, которое трудно передать словами. Приладожье по праву считают одним из самых поразительных мест нашего края и именно оно мне милее всех. Могучие скалы, фьорды, водопады, горы, каньоны — одного дня, конечно, не хватит, чтобы все обойти. Но я проведу вас максимально насыщенным маршрутом, который даст вам объемное представление о богатствах региона.

Хвойный край озер и водопадов

  • Итак, мы выедем из Петрозаводска (на вашей или моей машине) и отправимся на берег Ладоги. Погуляем по лесу, задержимся у фактурных скал, окинем взглядом живописные острова и каменный мыс с богатой историей. С мыса вам откроется прекрасный вид на Ладогу. А если погода позволит, можно будет искупаться на скалистом пляже.
  • Далее в программе — четыре водопада, один из которых — самый высокий в Карелии, Юканкоски, или Белые мосты. Об остальных узнаете при встрече!
  • Затем я предложу пообедать в одном из проверенных заведений на берегу озера. А в завершение, набравшись сил, поднимемся пешком на гору, с которой открывается чудесный вид на 360° на лес.

Большая часть дороги будет пролегать по хвойному лесу, между десятка чистейших лесных озер, возле которых мы непременно остановимся!

Кому подойдет экскурсия

Путешествие не перегружено информацией и лучше подойдет тем, кто настроен больше смотреть и чувствовать, чем слушать. Это полноценный однодневный выезд на природу с широким охватом красивых мест и минимальным историческим сопровождением.

Организационные детали

  • Трансфер для 1-4 человек и трансфер по бездорожью к водопаду Юканкоски входят в стоимость экскурсии
  • С ноября по апрель водопад Белые мосты недоступен к посещению, экскурсия проходит без него
  • В дороге гид угостит вас вкусным чаем с калитками, питание в кафе оплачивается отдельно
  • Время выезда зависит от сезона
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 359 туристов
Я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол-России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Работаю в сфере туризма уже давно и с радостью делюсь своей страстью к путешествиям. Мы
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не просто туроператор, а команда местных гидов, безумно влюблённых в свой край. Создаём уникальные и комфортные путешествия по Карелии круглый год, посещая в турах как самые популярные локации, так и нетривиальные места, известные лишь местным. Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа поражает своей красотой и величием, и экскурсия позволила нам увидеть множество живописных мест, которые,
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скорее всего, остались бы незамеченными при самостоятельном путешествии. Открыли для себя такие уголки, о существовании которых даже не подозревали!
Огромное спасибо гиду Никите! Он не просто проводил нас по стандартному маршруту, а показал настоящую,"нетуристическую" Карелию. Его рассказы были увлекательными и информативными, чувствовалось, что Никита очень любит свой край и знает о нем буквально все. Он умеет увлечь и заинтересовать своими историями, делая экскурсию не просто прогулкой, а настоящим погружением в культуру и историю Приладожья. Благодаря ему мы увидели Карелию с другой, более душевной стороны.
Эта экскурсия подойдет тем, кто хочет увидеть настоящую красоту природы, услышать интересные истории и получить незабываемые впечатления. Рекомендую всем, кто устал от шумных городов и мечтает о тихом отдыхе на природе!

Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа
Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа
Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа
Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа
Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа
Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа
Только вернулись с экскурсии "Приладожье" и не можем не поделиться впечатлениями! Это было незабываемо! Карельская природа
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Иван
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и первое знакомство с Карелией. Все сложилось: и отличная осенняя погода, и замечательный гид. Остался
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очень доволен, что выбрал именно эту экскурсию.
Экскурсия проходила на автомобиле Даши. Она забрала меня от отеля, в котором я проживал, и предложила сразу несколько вариантов маршрута и локаций, которые предстояло посетить. Был выбран самый интересный и предпочитаемый. Также было предложено два варианта места, в котором остановиться на обед: форелевая ферма или ресторан на берегу небольшого озера. Поскольку не очень люблю рыбу, то выбрал второй вариант.
Сначала мы посетили Ладожское озеро и полюбовались его прекрасным видом, фактурными скалами и небольшими волнами. Останавливались ровно настолько, насколько этого хотелось, никуда не торопились. Там же, на берегу сделали небольшой пикник. Даша угостила вкусным черничным чаем с карельским бальзамом, калитками с картошкой, морковными кексами, сладкой морошкой. Дорога к берегу проходила через красивейший лес. На обратном пути Даша показала небольшой мраморный каньон, своего рода мини Рускеалу.
Затем мы посетили один из небольших водопадов, прогулялись вокруг него и пообедали в ресторане на берегу озера. Ресторан уютный, выбор блюд большой, готовят вкусно. Из ресторана открывается вид на вольер с медвежатами, удалось даже застать как они играют друг с другом.
После обеда отправились покорять гору Лешего. Гора высокая, более 100 метров. Полюбовались с ее вершины на необъятные леса Карелии и озера. Вид очень шикарный. В горе есть бункер, который строили финны. Его мы тоже посетили. Было очень интересно.
В завершении дня была организована поездка к самому высокому водопаду Карелии - Белые мосты (Юканкоски). Высота водопада 18 метров. Дороги к нему как таковой нет и добираться приходится на специальном автомобиле по бездорожью. Меня отвозил к водопаду водитель Стас, огромное ему спасибо. Водопад впечатляет. Было сделано огромное количество фотографий и видео.
Вернулся в отель полным впечатлений и удовольствия.
Также отмечу, что Даша очень аккуратный водитель, интересный рассказчик. Если у вас есть какие-то вопросы, то она обязательно на них ответит. Нет перегруженности информацией, это именно то, что нужно. На случай дождливой погоды были предусмотрены дождевики, для проведения пикника - сидушки и вкусная еда.
Экскурсия подойдет тем, кто хочет полюбоваться и насладиться природой вдали от толп туристов, в неторопливой манере.
Выражаю огромную благодарность Даше и Стасу. Рад, что мое первое знакомство с Карелией состоялось в вашей компании. Это был прекрасный незабываемый день. Обязательно увидимся еще.
Желаю вам побольше туристов и новых маршрутов))

Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и+2
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
Данную экскурсию провела для меня Даша из команды Екатерины 24.09.2024. Это была моя первая поездка и
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Александра
Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом, а Екатерина стала одним из тех людей, которые сделали эту поездку более запоминающейся! 🤍

Наша
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поездка началась из Петрозаводска и заняла почти весь день. Мы отправились в сторону Рускеалы, останавливаясь по дороге в разных красивых местах. Екатерина по пути рассказывала интересные факты о Карелии, её водоёмах и местоположении. Нам не очень повезло с погодой, но этот вопрос помогли исправить дождевики. Прогулка по лесу была потрясающей, дикий и чистый лес с растущей черникой, которой можно угоститься, пока прогуливаешься.

Также мы увидели красивейшие водопады. И не один. Особенно вдохновил водопад "Белые мосты". Нам была важна экскурсия, которую возможно посетить с собакой, поэтому мы очень благодарим Екатерину за потрясающий маршрут. В конце нам угостили вкуснейшим чаем, вареньем из морошки и калитками. Всем советуем организовать такую прогулку!))

Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом,
Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом,
Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом,
Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом,
Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом,
Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом,
Мы были в Карелии в июле. Нам удалось спланировать достаточно продолжительное путешествие со своим четвероногим другом,
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М
Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе и любоваться ее первозданными красотами. Побывали во многих действительно сказочных местах. Маршрут максимально насыщен
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и дает представление о богатствах региона и его истории. Прекрасный вид на Ладогу! Большая часть дороги проходит по хвойному и смешанному лесу с широким охватом красивых мест, живописных водопадов, голубых озер и могучих скал. По пути вас встретят лесные обитатели - белки, зайцы и другие жители. Посещение форелевой фермы и дегустация блюд из форели на свежем воздухе оставило приятное и неизгладимое впечатление. Советуем обязательно попробовать суп лохикейто с форелью и икрой. Эта была наша первая экскурсия по Карелии. Было приятно, легко и интересно общаться на разные темы с нашим гидом Катей. Поездка оставила только положительные эмоции. Хочется снова побывать в этих красивых местах.

Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе
Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе
Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе
Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе
Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе
Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе
Выбрали этот маршрут и ни разу не пожалели. Подходит для людей, которые любят отдыхать на природе
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Ю
Восторг! Сложилось все: погода, природа и конечно же - Екатерина.
Не было:"в 1703 году здесь произошло…","справа проезжаем памятник…","по легенде…".
Мы ездили по красивейшим местам, останавливались на сколько хотели, были неспешные разговоры обо
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всем. Екатерина позаботилась о любой "мелочи": резиновые сапоги (паре мест они очень пригодились, мы были на майских), сидушки, вкусные чай, варенье, калитки, бронирование столика… Такой подход был очень приятен, мы просто отдыхали.
Хотим повторить уже зимой в том же составе, думаю к тому времени нужна будет перезагрузка) Добавлю немного фото, они лучше любых слов!

Восторг! Сложилось все: погода, природа и конечно же - Екатерина.
Восторг! Сложилось все: погода, природа и конечно же - Екатерина.
Восторг! Сложилось все: погода, природа и конечно же - Екатерина.
Восторг! Сложилось все: погода, природа и конечно же - Екатерина.
Восторг! Сложилось все: погода, природа и конечно же - Екатерина.
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Д
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие мелочи, комфортный авто и хорошие места) Маршрут можно менять на ходу, есть возможность выбора
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локаций.
Отдельно хочется отметить приветливость и не принужденную беседу. Трансфер до белых мостов от Станислава по бездорожью - дополнительный приятный момент (еще бы, оффроад как бонус), если будет выбор между водопадами - берите белые мосты.
В общем, исключительно положительные впечатления!

Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие+2
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
Пожалуй лучшая организация маршрута среди различных уголков России: предусмотрены сапоги, пенки, чай с калитками и прочие
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