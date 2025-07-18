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очень доволен, что выбрал именно эту экскурсию.

Экскурсия проходила на автомобиле Даши. Она забрала меня от отеля, в котором я проживал, и предложила сразу несколько вариантов маршрута и локаций, которые предстояло посетить. Был выбран самый интересный и предпочитаемый. Также было предложено два варианта места, в котором остановиться на обед: форелевая ферма или ресторан на берегу небольшого озера. Поскольку не очень люблю рыбу, то выбрал второй вариант.

Сначала мы посетили Ладожское озеро и полюбовались его прекрасным видом, фактурными скалами и небольшими волнами. Останавливались ровно настолько, насколько этого хотелось, никуда не торопились. Там же, на берегу сделали небольшой пикник. Даша угостила вкусным черничным чаем с карельским бальзамом, калитками с картошкой, морковными кексами, сладкой морошкой. Дорога к берегу проходила через красивейший лес. На обратном пути Даша показала небольшой мраморный каньон, своего рода мини Рускеалу.

Затем мы посетили один из небольших водопадов, прогулялись вокруг него и пообедали в ресторане на берегу озера. Ресторан уютный, выбор блюд большой, готовят вкусно. Из ресторана открывается вид на вольер с медвежатами, удалось даже застать как они играют друг с другом.

После обеда отправились покорять гору Лешего. Гора высокая, более 100 метров. Полюбовались с ее вершины на необъятные леса Карелии и озера. Вид очень шикарный. В горе есть бункер, который строили финны. Его мы тоже посетили. Было очень интересно.

В завершении дня была организована поездка к самому высокому водопаду Карелии - Белые мосты (Юканкоски). Высота водопада 18 метров. Дороги к нему как таковой нет и добираться приходится на специальном автомобиле по бездорожью. Меня отвозил к водопаду водитель Стас, огромное ему спасибо. Водопад впечатляет. Было сделано огромное количество фотографий и видео.

Вернулся в отель полным впечатлений и удовольствия.

Также отмечу, что Даша очень аккуратный водитель, интересный рассказчик. Если у вас есть какие-то вопросы, то она обязательно на них ответит. Нет перегруженности информацией, это именно то, что нужно. На случай дождливой погоды были предусмотрены дождевики, для проведения пикника - сидушки и вкусная еда.

Экскурсия подойдет тем, кто хочет полюбоваться и насладиться природой вдали от толп туристов, в неторопливой манере.

Выражаю огромную благодарность Даше и Стасу. Рад, что мое первое знакомство с Карелией состоялось в вашей компании. Это был прекрасный незабываемый день. Обязательно увидимся еще.

Желаю вам побольше туристов и новых маршрутов))