Вас ждут могучие скалы, живописные фьорды, водопады
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Карелии
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🌊 Виды на Ладожское озеро
- 🍵 Чай с карельскими угощениями
- 🏞️ Водопады и горные пейзажи
- 🌿 Прогулки по хвойным лесам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ладожское озеро
- Юканкоски
- Карельские фьорды
Описание экскурсии
Магия ладожской природы
Спорить о том, какая часть Карелии живописнее, можно бесконечно долго — вся она, с юга на север, оставляет в душе путника особое воспоминание и впечатление, которое трудно передать словами. Приладожье по праву считают одним из самых поразительных мест нашего края и именно оно мне милее всех. Могучие скалы, фьорды, водопады, горы, каньоны — одного дня, конечно, не хватит, чтобы все обойти. Но я проведу вас максимально насыщенным маршрутом, который даст вам объемное представление о богатствах региона.
Хвойный край озер и водопадов
- Итак, мы выедем из Петрозаводска (на вашей или моей машине) и отправимся на берег Ладоги. Погуляем по лесу, задержимся у фактурных скал, окинем взглядом живописные острова и каменный мыс с богатой историей. С мыса вам откроется прекрасный вид на Ладогу. А если погода позволит, можно будет искупаться на скалистом пляже.
- Далее в программе — четыре водопада, один из которых — самый высокий в Карелии, Юканкоски, или Белые мосты. Об остальных узнаете при встрече!
- Затем я предложу пообедать в одном из проверенных заведений на берегу озера. А в завершение, набравшись сил, поднимемся пешком на гору, с которой открывается чудесный вид на 360° на лес.
Большая часть дороги будет пролегать по хвойному лесу, между десятка чистейших лесных озер, возле которых мы непременно остановимся!
Кому подойдет экскурсия
Путешествие не перегружено информацией и лучше подойдет тем, кто настроен больше смотреть и чувствовать, чем слушать. Это полноценный однодневный выезд на природу с широким охватом красивых мест и минимальным историческим сопровождением.
Организационные детали
- Трансфер для 1-4 человек и трансфер по бездорожью к водопаду Юканкоски входят в стоимость экскурсии
- С ноября по апрель водопад Белые мосты недоступен к посещению, экскурсия проходит без него
- В дороге гид угостит вас вкусным чаем с калитками, питание в кафе оплачивается отдельно
- Время выезда зависит от сезона
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Наша
Не было:"в 1703 году здесь произошло…","справа проезжаем памятник…","по легенде…".
Мы ездили по красивейшим местам, останавливались на сколько хотели, были неспешные разговоры обо