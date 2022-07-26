Приладожье - в гостях у карельской сказки

Лесные озера, каменные великаны и водопады - путешествие по известным и секретным местам края

5
3 отзыва
Из Петрозаводска чаще оправляются к красотам Прионежья, а в сторону Ладожского озера из карельской столицы едут, в основном, ради Рускеалы или Валаама.

Предлагаю немного расширить географию! Как человек, знающий берега Ладоги с рождения, я открою вам заповедные места, после которых вы полюбите Карелию еще больше. А по пути угощу чаем с калитками и северными ягодами или вареньем.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приладожье - в гостях у карельской сказки
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Описание

Что вас ожидает

Магия ладожской природы

Спорить о том, какая часть Карелии живописнее, можно бесконечно долго — вся она, с юга на север, оставляет в душе путника особое воспоминание и впечатление, которое трудно передать словами. Приладожье по праву считают одним из самых поразительных мест нашего края и именно оно мне милее всех. Могучие скалы, фьорды, водопады, горы, каньоны — одного дня, конечно, не хватит, чтобы все обойти. Но я проведу вас максимально насыщенным маршрутом, который даст вам объемное представление о богатствах региона.

Хвойный край озер и водопадов

  • Итак, мы выедем из Петрозаводска (на вашей или моей машине) и отправимся на берег Ладоги. Погуляем по лесу, задержимся у фактурных скал, окинем взглядом живописные острова и каменный мыс с богатой историей. С мыса вам откроется прекрасный вид на Ладогу. А если погода позволит, можно будет искупаться на скалистом пляже.
  • Далее в программе — четыре водопада, один из которых — самый высокий в Карелии, Юканкоски, или Белые мосты. Об остальных узнаете при встрече!
  • Затем я предложу пообедать в одном из проверенных заведений на берегу озера. А в завершение, набравшись сил, поднимемся пешком на гору, с которой открывается чудесный вид на 360° на лес Ноо.

Большая часть дороги будет пролегать по хвойному лесу, между десятка чистейших лесных озер, возле которых мы непременно остановимся!

Кому подойдет экскурсия

Путешествие не перегружено информацией и лучше подойдет тем, кто настроен больше смотреть и чувствовать, чем слушать. Это полноценный однодневный выезд на природу с широким охватом красивых мест и минимальным историческим сопровождением.

Организационные детали

  • Если вы не на своей машине, дополнительно оплачивается трансфер на легковом авто — 7000 руб. /день за всю группу
  • В дороге я угощу вас вкусным чаем с калитками и сладостями, вы также можете взять перекус с собой, питание в кафе оплачивается отдельно
  • Время выезда зависит от сезона. Маршрут комбинированный, часть проходит в пешем формате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Ж/Д вокзала Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 июля 2022
Могу сказать точно, что я бы повторила этот великолепный трип с Катей по Приладожью♥️ Она открыла нам самые прекрасные места Карелии, которые запали глубоко в душу, и останутся в памяти навсегда. День насыщен разными локациями, информация дается дозированно (это супер!!!), по этому даты, ненужные для восприятия факты опускаются. Во время поездки мы болтали обо всем))) Было совсем не скучно! Так же могу отметить, что Катя прекрасный водитель (мы заказывали экскурсию на ее машине). Миллион раз благодарю тебя за этот день, если мы соберемся в Карелию, то однозначно созвонимся с тобой и поедем смотреть неизведанные нами места вместе🤗
Могу сказать точно, что я бы повторила этот великолепный трип с Катей по Приладожью♥️ Она открылаМогу сказать точно, что я бы повторила этот великолепный трип с Катей по Приладожью♥️ Она открылаМогу сказать точно, что я бы повторила этот великолепный трип с Катей по Приладожью♥️ Она открылаМогу сказать точно, что я бы повторила этот великолепный трип с Катей по Приладожью♥️ Она открыла
О
19 июля 2022
Екатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивые фотографии на память. Даже была возможность пособирать красивые камни. Экскурсия незабываемая, очень интересная и теперь Карелия будет точно долго сниться)))
Екатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивыеЕкатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивыеЕкатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивыеЕкатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивыеЕкатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивыеЕкатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивыеЕкатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивыеЕкатерина очень интересный гид, все подробно рассказала, отвезла в красивые труднодоступные места и даже сделала красивые
Мария
13 июля 2022
Поездка для тех, кто действительно хочет оказаться в сказке, а не просто ее прочитать.

Это не классическая экскурсия с насыщенный, порой рассеивающей внимание информацией от гида, это путешествие, в котором ценная информация самостоятельно передаётся уникальными местами природы, поражающими своей красотой и располагающими к молчаливому разговору глазами, потаёнными мыслями, душой.

Екатерина составила удивляющий, достаточно насыщенный маршрут по не истоптанным туристами дорогам, ведущим к различным уголкам живописного Приладожья. Как я отметила для себя во время поездки, эта та Карелия, которую показывают на влюбляющих в неё картинках, с которой можно соприкоснуться вживую и проверить в то, что это реально. Вас встретит суровая, таинственная, но в то же время радостная, яркая в лучах падающего на неё солнца Ладога, поманят поплескаться в своих водах водопады, пригласит взобраться на вершину небольшая, но прекрасная своими видами и пейзажами гора.

Не стесняйтесь просить вашего проводника останавливаться около мимо проплывающих ламбушек и приковывающих взгляд мест, если позволит время, - как сказала Екатерина, если захочется полежать, полежим, если захочется постоять, постоим, если захочется попробовать на вкус увиденную под ногами чернику, попробуем, но поедите вы в итоге не только чернику 😉

Постарайтесь взять с собой удобную обувь, ходить и лазать периодически придётся, маршрут все же предполагает пеший ход. Если позволяет погода или вы турист, который старается брать от жизни все даже в суровых погодных условиях, захватите сменную одежду/купальные принадлежности, чтобы почувствовать бодрость не только духом, но и телом, или просто помочить ноги в водопаде (на камнях скользко). Побольше средств от комаров (Екатерина о нас любезно позаботилась), кепку на голову, на всякий случай ветровку/толстовку (будут местности, где ветер гуляет свободно и весело) иииии шаг вперёд навстречу приключениям!

Главное, расслабьтесь, доверьтесь и наслаждайтесь в первую очередь сердцем, а не головой. Видоизменяя известный слоган: «Есть вещи, которые можно купить, для всего остального есть потрясающая природа Карелии»✌🏼

P.S: уже хочется ещё да побольше! Огромное спасибо, Катя 🙏🏼

Единственное пожелание: порой очень просилось, чтобы рядом был больше проводник, а не просто сопровождающий, иногда все же не хватало разноплановых подводок, интересных местных историй, пускай даже с противоречивой информацией, чтобы скрасить и усилить ожидание перед надвигающейся красотой, а также рассказов, обращённых именно к нам, а не с улетающими вперёд словами, когда Вы шли впереди)) В любом случае это все штрихи, как и штрихи с нами, с неидеальными туристами 😅

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние☀️Летние🏡Выездные☀️На весь день🏞Карелия🍀Природа и пейзажи💧Водопады

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