Поездка для тех, кто действительно хочет оказаться в сказке, а не просто ее прочитать.



Это не классическая экскурсия с насыщенный, порой рассеивающей внимание информацией от гида, это путешествие, в котором ценная информация самостоятельно передаётся уникальными местами природы, поражающими своей красотой и располагающими к молчаливому разговору глазами, потаёнными мыслями, душой.



Екатерина составила удивляющий, достаточно насыщенный маршрут по не истоптанным туристами дорогам, ведущим к различным уголкам живописного Приладожья. Как я отметила для себя во время поездки, эта та Карелия, которую показывают на влюбляющих в неё картинках, с которой можно соприкоснуться вживую и проверить в то, что это реально. Вас встретит суровая, таинственная, но в то же время радостная, яркая в лучах падающего на неё солнца Ладога, поманят поплескаться в своих водах водопады, пригласит взобраться на вершину небольшая, но прекрасная своими видами и пейзажами гора.



Не стесняйтесь просить вашего проводника останавливаться около мимо проплывающих ламбушек и приковывающих взгляд мест, если позволит время, - как сказала Екатерина, если захочется полежать, полежим, если захочется постоять, постоим, если захочется попробовать на вкус увиденную под ногами чернику, попробуем, но поедите вы в итоге не только чернику 😉



Постарайтесь взять с собой удобную обувь, ходить и лазать периодически придётся, маршрут все же предполагает пеший ход. Если позволяет погода или вы турист, который старается брать от жизни все даже в суровых погодных условиях, захватите сменную одежду/купальные принадлежности, чтобы почувствовать бодрость не только духом, но и телом, или просто помочить ноги в водопаде (на камнях скользко). Побольше средств от комаров (Екатерина о нас любезно позаботилась), кепку на голову, на всякий случай ветровку/толстовку (будут местности, где ветер гуляет свободно и весело) иииии шаг вперёд навстречу приключениям!



Главное, расслабьтесь, доверьтесь и наслаждайтесь в первую очередь сердцем, а не головой. Видоизменяя известный слоган: «Есть вещи, которые можно купить, для всего остального есть потрясающая природа Карелии»✌🏼



P.S: уже хочется ещё да побольше! Огромное спасибо, Катя 🙏🏼



Единственное пожелание: порой очень просилось, чтобы рядом был больше проводник, а не просто сопровождающий, иногда все же не хватало разноплановых подводок, интересных местных историй, пускай даже с противоречивой информацией, чтобы скрасить и усилить ожидание перед надвигающейся красотой, а также рассказов, обращённых именно к нам, а не с улетающими вперёд словами, когда Вы шли впереди)) В любом случае это все штрихи, как и штрихи с нами, с неидеальными туристами 😅