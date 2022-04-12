Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу

Удобный способ побывать в мраморном каньоне и узнать Карелию поближе

Групповая
Рускеала — карельский бренд нового времени и одно из красивейших мест региона.

Вы увидите его и соседние Тохминские водопады на автобусной экскурсии в группе до 50 человек.

За один насыщенный день прогуляетесь по экотропам вдоль изумрудного озера, сможете пройти над водными каскадами и вглубь пещеры.

А наш гид откроет природные чудеса, предания и военные хроники Карелии.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путевая экскурсия и военные памятники. По дороге вы узнаете о природных особенностях Карелии в целом и о Северном Приладожье, услышите легенды края. Путь проходит через Долину Героев — в этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны между СССР и Финляндией. Кроме того, в программе остановка у Креста Скорби, посвященного этой войне.

Тохминские, или Рускеальские водопады — не только живописный уголок Карелии, но и место съемок фильма «А зори здесь тихие… ». Вы полюбуетесь водопадами со смотровой точки и, если захотите, пройдете по новой экотропе, навесным мостикам.

Пейзажи и секреты каньона Рускеала. Наконец, вас ждет знаменитый мраморный каньон. На экскурсии с гидом горного парка вы откроете хроники каньона, узнаете о добыче мрамора и, конечно, насладитесь видами с оборудованных троп. За дополнительную плату сможете покататься на лодочках, заглянуть в подземную часть каньона и пролететь на троллее.

Программа

9:00 — выезд из Петрозаводска
12:00 — остановка у Креста Скорби
12:50 — остановка у Тохминских водопадов
14:00 — пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час, 1,5 км)
17:30 — отправление обратно
21:00 — прибытие в Петрозаводск

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автобусе в группе до 50 человек
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и входные билеты в горный парк Рускеала
  • Дополнительные расходы: по желанию экотропа на водопадах (250 руб. /взрослые, 200 руб. /дети до 12 лет и пенсионеры), развлечения в горном парке и питание
    К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно. Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Еремеева в Петрозаводске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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