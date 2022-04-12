Что вас ожидает

Путевая экскурсия и военные памятники. По дороге вы узнаете о природных особенностях Карелии в целом и о Северном Приладожье, услышите легенды края. Путь проходит через Долину Героев — в этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны между СССР и Финляндией. Кроме того, в программе остановка у Креста Скорби, посвященного этой войне.

Тохминские, или Рускеальские водопады — не только живописный уголок Карелии, но и место съемок фильма «А зори здесь тихие… ». Вы полюбуетесь водопадами со смотровой точки и, если захотите, пройдете по новой экотропе, навесным мостикам.

Пейзажи и секреты каньона Рускеала. Наконец, вас ждет знаменитый мраморный каньон. На экскурсии с гидом горного парка вы откроете хроники каньона, узнаете о добыче мрамора и, конечно, насладитесь видами с оборудованных троп. За дополнительную плату сможете покататься на лодочках, заглянуть в подземную часть каньона и пролететь на троллее.

Программа

9:00 — выезд из Петрозаводска

12:00 — остановка у Креста Скорби

12:50 — остановка у Тохминских водопадов

14:00 — пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час, 1,5 км)

17:30 — отправление обратно

21:00 — прибытие в Петрозаводск

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном автобусе в группе до 50 человек

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет