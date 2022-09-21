04:00 Встреча на ж/д станции в п. Лоухи с табличкой «Стелла».
Трансфер на оз. Кимасъярви, 130 км.
Прохождение погранзоны.
Завтрак в полевых условиях.
Река Пистайоки расположена в северо-западном районе, приграничном с Финляндией. Река интересна для игрового, спортивного сплава. Характер течения – быстрый, большое количество препятствий среднего уровня сложности. На реке много озер, разделяющих участки быстрого течения.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Обед.
Сплав на катамаранах: оз. Кимасъярви – пор. Захар (2 к. с.) – пор. Скала (2 к. с.) – пор. Змеиный (2-3 к. с.) – пор. Соленый (3 к. с.) – пор. Падун (3 к. с.),7 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Шуванда – порог Безымянный – оз. Мандуярви – пор. Коварный (3 к. с.) – оз. Хирвасъярви – шиверы – оз. Вихельтаярви, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Вихельтаярви – пороги (2 к. с.) – оз. Пистаярви, 14 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка.
Завтрак.
Отдых.
Рыбалка.
Обед.
Туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Пистаярви – шиверы – пор. Семиповоротный (3-4 к. с.) – оз. Муасъярви, 12 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Муасъярви – пор. Курки (3 к. с.) – шиверы – пор. Грива (3 к. с.) – оз. Вайкульское – пор. Фурляляй (2-3 к. с.), 17 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: пор. Фурляляй – пор. Имисев (3-4 к. с.) – пор. Талии (2-3 к. с.) – пор. Хирви (2-3 к. с.) – оз. Корпиярви, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Трансфер на вокзал г. Кемь, 210 км.
21:00 Прибытие на вокзал в г. Кемь, отправление ночными поездами.
Тур предусматривает проживание в палатках.
На протяжении всего тура ночевки в 3-хместных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.
О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура. Размещение в двухместной палатке 1 500 руб. /тур.
Детям от 10 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства:
Сплав на 6-ти местном катамаране
5 участников + инструктор
28 700 руб.
Сплав на 4-ех местном катамаране
3 участника + инструктор
(только для готового экипажа)
36 700 руб.
Сплав на 2-х, 4-х, 6-х местном катамаране, (без инструктора)
2, 4, 6 участников,
без инструктора
(только для готового экипажа)
23 700 руб.
Заявки на участие в туре на 4-х местном катамаране принимаются только от готовых экипажей – 3 человека
Заявки на участие в туре на катамаране без инструктора принимаются только от готовых экипажей.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
На туре по р. Пистайоки нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. прохождение озер, управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
На маршрут допускаются дети с 10 лет в сопровождении родителей.
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Устойчивый сигнал есть только на финише маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора – 150 р.
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – трехместные. Заселение по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Маршрут проходит по территории погранзоны, на каждого участника тура оформляется пропуск.
При посещении маршрута, входящего в погранзону, турист обязан при себе иметь паспорт.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Участие в туре иностранным гражданам запрещено.
На реке действует запрет на лов рыбы до 15 июля, с 15 июля разрешен лов на поплавочные снасти (ловля на спиннинг запрещена).