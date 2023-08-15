Вам предстоит преодолеть препятствия различной сложности в сопровождении опытных инструкторов, пройти два живописных озера, попариться в настоящей походной бане.
А порог Большой Толли в конце путешествия не оставит сухим ни одного участника сплава! Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
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Начало сплава по реке Шуя. Порог Сизовский
07:50 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Трансфер к месту начала сплава по реке Шуя —д. Хаутаваара (100 км).
Обед. Знакомство.
Подбор снаряжения и экипировка.
Инструктаж по технике безопасности.
Выход на воду.
Сплав по реке Шуя: Хаутоварские перекаты — пор. «Сизовский» (2 к. с.).
Ужин.
Ночевка в палатках.
Протяженность: на авто — 100 км, по воде — 15 км.
Продолжение сплава: порог Собачий - порог Кумио
Завтрак.
Сплав по реке Шуя на рафтах: пор. Собачий (1 к. с.) — Игнойльская ГЭС (обнос по берегу) — пор. Кеняйкоски (3 к. с.) — пор. Валойне (2 к. с.) — пор. Островной — пор. Кумио (2 к. с.).
Исходя из условий маршрута в пути обед или перекус.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Протяженность: по воде — 24 км.
Продолжение сплава к озеру Шотозеро
Завтрак.
Сплав по реке Шуя: участок спокойной воды (плёс) — оз. Шотозеро.
Ужин, ночевка в палатках.
Протяженность: по воде — 18 км.
Сплав к озеру Вагатозеро
Завтрак.
Сплав по реке Шуя: оз. Шотозеро — оз. Вагатозеро.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Протяженность: по воде — 20 км.
Дневка
Отдых.
Рыбалка.
Походная баня — это лучший способ снять напряжение, расслабить мышцы после долгих нагрузок в условиях похода.
Киндасовские шиверы
Завтрак.
Сплав по реке Шуя: оз. Вагатозеро — Киндасовские шиверы.
Ужин, ночёвка в палатках.
Протяженность: по воде — 18 км.
Завершение сплава
Завтрак.
Сплав по реке Шуя: пор. верхняя и нижняя «Площадка» — пор. «Юманишки» — пор. «Большой Толли» — пор. «Малый Толли».
Ужин.
Подведение итогов.
Баня.
Трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска (30 км).
~19:00 Прибытие в Петрозаводск.
Протяженность: по воде — 10 км, на авто — 30 км.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты
|Стоимость
|02.06–08.06
|20 000
|09.06–15.06
|22 000
|16.06–22.06
|22 000
|23.06–29.06
|22 000
|30.06–06.07
|22 000
|07.07–13.07
|22 000
|14.07–20.07
|22 000
|21.07–27.07
|22 000
|28.07–03.08
|22 000
|04.08–10.08
|22 000
|11.08–17.08
|22 000
|18.08–24.08
|20 000
|25.08–31.08
|20 000
Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.
Скидки для детей:
- ребенок до 12 лет — 20%;
- ребенок до 5 лет участвует бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (рафты, спасжилеты, весла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Личное снаряжение (палатка, коврик)
- Транспортное обслуживание
- 3-разовое питание
- Работа инструктора
- Походная баня и обед по окончанию маршрута (информацию уточняйте у менеджера)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
- Спальный мешок - 500 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма (2,5 мм наличие уточняйте у менеджера, бронирование не менее чем 10 дней до начала сплава) - 500 руб. /день
- Туристическая страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- неопреновый гидрокостюм;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).
Каковые требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.
Любой активный по жизни человек, не зависимо от возраста, сможет пойти в водный поход. Главное иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.
Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте. Детям до 12 лет всегда предоставляется скидка.
В наших походах неоднократно участвовали и совсем маленькие дети до 6 лет, но мы не рекомендуем их брать, если это ваш первый поход, вы не представляете куда едете, вы не уверены в своих силах и силах ребенка.
Какая нас ожидает погода на маршруте?
В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4-10. Температура воды +3-6.
В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15-20. Температура воды +15-17. Белые ночи.
В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22-27. Температура воды +21-24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.
В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10-15. Тёмные, холодные ночи 0+5. Температура воды +15. Частые осадки.
Какая вода в реке Шуя?
Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо заваренный чай.
На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку.
На этой воде мы будем готовить весь наш поход.
Возможна ли рыбалка на реке Шуя?
Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь.
Ловится на поплавочную удочку и спиннинг.
Встретятся ли насекомые и змеи на маршруте?
Клещи и ядовитые змеи на маршруте могут встретиться.
Клещи активны в мае и начале июня, позже – очень редкий случай, поэтому рекомендуем вам сделать прививку от клещевого энцефалита и оформить страховой полис "Антиклещ".
На реке Шуя редко, но встречаются гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен.
Обязательно смотреть под ноги при осмотре порогов и прогулке по лесу.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь хорошо берет на протяжении всего маршрута, на некоторых стоянках с перебоями.
Лучше всего Мегафон и МТС. Клиенты БиЛайн на наших маршрутах чаще остаются без связи.
Для абонентов Теле2 хорошая связь пока только в зоне г. Петрозаводска.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Наша основная задача – это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
Перед выходом на активную часть маршрута, проводиться инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность на сплаве в Карелии. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды инструктора.
В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности турист может быть снят с любой точки маршрута, без возмещения компенсации.
В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение. На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.
Как добраться на автомобиле к месту начала сплава?
Если вы планируете приехать на автомобиле, вам необходимо добраться до нашего лесного лагеря, который находится на берегу реки Шуя - это конечная точка маршрута. У нас вы сможете оставить автомобиль под присмотром – бесплатно. Можно приехать к вечеру перед днем старта и переночевать в палатке на территории лагеря, также бесплатно.
Если ехать со стороны Москвы/Санкт-Петербурга двигайтесь по трассе М18, после километрового указателя 406 км будет большой перекресток, на котором нужно повернуть налево, двигаетесь до большой поляны, от поляны держитесь левее, останется примерно 1 км по лесной дороге, всё время держитесь левее по хорошей дороге, через 1 км увидите справа забор с въездом, на въезде синий флаг – вы на месте.
Территориально находится между пос. Матросы и пос. Половина. Если ехать со стороны г. Петрозаводска – километровый указатель 998 км, после него перекресток.
Как организовано питание на маршруте?
Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом (чай, бутерброды, сладости). В перекус входят: хлеб, батон, колбаса, сыр, паштет, конфеты, арахис.
Если вы вегетарианец или у вас аллергия на какие-либо продукты, сообщить нам заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.
Каковы рекомендации по выбору спецодежды для сплава?
Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) – необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.
Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) – идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.
Куртка для водного туризма – способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.
Какое предоставляется групповое снаряжение на маршруте?
Рафты "Time Trial" (6-10 мест) – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение. Все спасжилеты сертифицированы и подбираются индивидуально на каждого человека по весу и размеру перед началом маршрута. Фиксация спасжилета осуществляется с помощью застежек фастекс.
Гермомешки – герметичные мешки, в которые упаковываются ваши личные вещи. Предоставляются 80 и 100 литровые гермомешки.
Лагерное снаряжение – костровой тент, котлы, таганок и другая утварь для приготовления пищи, палатки, коврики. спальники.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли пойти на сплав с собакой?
Да, можно взять с собой на сплав собаку если:
- собака должна знать основные команды «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!», «Рядом!» и «Ко мне!»;
- собака должна быть привита и обработана от клещей. Также средство от клещей должно быть взято с собой на все время похода;
- полезным будет надеть на собаку жетон или ошейник с вашим адресом, чтобы ее могли вернуть вам если она потеряется;
- обязательно возьмите с собой: поводок и намордник, справку о прививках, собачью аптечку, миску и щетку;
- дополнительно взять не помешает любимую собачью игрушку, ее подстилку и спасательный собачий жилет для сплавов.
Есть ли в скидки?
Скидка для детей:
- ребенок до 12 лет —20%;
- ребенок до 5 лет участвует бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.
Большой группе скидка 10%
Школьной группе — бесплатно для преподавателей.
На чем лучше сплавляться — на катамаране или рафте? И в чем их разница?
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3–4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная — туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2–4–6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ожидала больших впечатлений, но делюсь тем, что получилось по факту.
Ездили на сплав в составе 4 человек: взрослый, то есть я и трое детей подростков.
Хотелось показать детям что есть природа, палатки, спальники, песни у костра, в общем, походные условия.
В целом, поездка удалась.
Погода как по заказу, почти всегда было солнечно. Только пару дней дожди. Загорели, как на море!
Пороги все безопасные. Уровень воды высокий. Очень много шли на моторах, весла только на порогах, так что грести немного совсем пришлось. В этом и плюс и минус.
Еду готовили инструкторы. Это было в новинку. Пару раз пожарили грибы с картошкой сами. До ухи дело не дошло, хоть и поймали рыбку…
Природа Карелии конечно великолепна. Плывешь, любуешься, загораешь… некоторые и книги прочитывали и к согревающим напиткам прикладывались. Ну раз уж без этого нельзя, то можно понять и простить:)
Главный минус для меня в том, что как новичку не объяснили в первый день как палатки правильно собирать. Поэтому минус две дуги…
При выходе на озера желательно иметь рядом теплую непромокаемую одежду. Волны и холодный ветер могут здорово быть неприятными, мы получили свою долю адреналина.
Ну и еще наверное хотелось бы организации в плане объединения коллектива от инструкторов.
В основном сами знакомились и дружились.
И все равно все было замечательно, всем огромное спасибо за позитив и хорошее настроение.
Все было замечательно. Даже лайтово.
Еду готовили ребята-инструктора, костровые дела и тенты - то есть оборудование общей площадки тоже делали инструктора сами, по ровной воде (а это 90, если не 95% сплава) шли на моторе…
Уставать было негде)))
Единственные неприятности составляла иногда погода- и то, лишь для колорита пару раз шел дождь, а в целом с погодой тоже повезло
По питанию - завтрак вкусные каши, чай, кофе, сгущенка в кофе, бутеры с колбасой и плавленым сыром - всегда было в неограниченном количестве
Обед и ужин: супы и второе + большую часть похода был овощной салат (что удивило!) плюс иногда яблоки и апельсины - тоже из разряда приятных «излишеств» ☺️
По началу была питьевая вода… далее, конечно, уже готовили и чай и всю еду на воде из речки (цвет у нее коричневый, конечно, но никто не отравился))))) все в порядке)
Вся снаряга (палатки, спальники, рафты) в хорошем состоянии- в этот раз опасались и брали кое-что свое, если еще поедем - уже брать не будем. Доверяем 🌸
В общем, организация хорошая. С удовольствием рекомендую.