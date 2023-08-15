Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.

Любой активный по жизни человек, не зависимо от возраста, сможет пойти в водный поход. Главное иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.

Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте. Детям до 12 лет всегда предоставляется скидка.

В наших походах неоднократно участвовали и совсем маленькие дети до 6 лет, но мы не рекомендуем их брать, если это ваш первый поход, вы не представляете куда едете, вы не уверены в своих силах и силах ребенка.