Туры по воде в Петрозаводске

Найдено 49 туров в категории «Водные развлечения» в Петрозаводске, цены от 12 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«За дополнительную плату вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю)»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
«Собираемся в путешествие: упаковываем свои вещи в гермомешки, собираем и грузим катамараны»
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000 за человека
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
15 900 за человека
Северная красавица - река Пистайоки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Северная красавица - река Пистайоки
Начало: п. Лоухи
«Река несет свои воды по красивейшим уголкам Северной Карелии и привлекает не только спортивным сплавом на катамаранах, но и отличной рыбалкой на озерах»
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 23 700 за человека
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«В этом туре Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы, восторг от катания по бездорожью, счастье от поездки на катерах по озеру, удовольствие от еды и всего происходящего»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
13 300 за человека
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
«Тур по реке Кереть – это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900 за человека
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Прокатитесь на скоростном катере от причала Сортавала Центр до скалистых островов с уникальной экосистемой, прогуляйтесь по скалистым островам и реликтовому хвойному лесу»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Большое путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Вечером мы отправимся на прогулку по озеру на катере»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000 за человека
Сплав по реке Верхняя Шуя
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000 за человека
Два дня на реке Шуя
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня на реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 500 за человека
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Тур выходного дня на острове Кижи
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, покатаемся на катере и познакомимся со столицей Карелии»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
Майские выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
от 17 300 за человека
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Начало: г. Петрозаводск
«После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду»
13 июня в 10:00
от 17 500 за человека
Сплав по реке Укса на катамаранах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
«После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду»
14 июня в 10:00
от 14 800 за человека
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100 за человека
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100 за человека
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000 за человека
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400 за человека
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500 за человека
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900 за человека
Майский драйв в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майский драйв в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мая в 10:00
от 52 200 за человека
Майское пробуждение в Карелии
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майское пробуждение в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулка на катере по озеру Сандал, посещение о»
от 48 700 за человека
Активный отдых в Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Устроим сафари по бездорожью, проплывём на катере по Ладожским шхерам, посетим легендарные Валаам и горный парк «Рускеала»»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«С утра сядем на катер и помчим по волнам Белого моря на Соловецкие острова»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Побродим по тропинкам в хвойный лесах и прокатимся на катере по узким проливам меж каменных островов»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
    читать дальше

    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Большой рыбный тур. Джип-сафари
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
    читать дальше

    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Майские выходные в Карелии
    «Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид Анна и водитель Варим. Остались прекрасные воспоминания о путешествии.
    «Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид«Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Большой рыбный тур. Джип-сафари
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
    читать дальше

    👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

  • В
    Валентинова
    23 сентября 2023
    Любимые бренды Карелии
    Очень понравился тур и локации для проживания. Понравился экскурсовод Анжелика, то как она интересно и с такой любовью рассказывала нам о Карелии.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 41
  1. Выходные по-карельски
  2. Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
  3. Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
  4. Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
  5. Любимые бренды Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 49 авторских туров от 12 500 до 122 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные туры в Петрозаводске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам