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По популярности
Авторский тур
3 дня
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«За дополнительную плату вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю)»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
«Собираемся в путешествие: упаковываем свои вещи в гермомешки, собираем и грузим катамараны»
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Северная красавица - река Пистайоки
Начало: п. Лоухи
«Река несет свои воды по красивейшим уголкам Северной Карелии и привлекает не только спортивным сплавом на катамаранах, но и отличной рыбалкой на озерах»
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«В этом туре Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы, восторг от катания по бездорожью, счастье от поездки на катерах по озеру, удовольствие от еды и всего происходящего»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
13 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
«Тур по реке Кереть – это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Прокатитесь на скоростном катере от причала Сортавала Центр до скалистых островов с уникальной экосистемой, прогуляйтесь по скалистым островам и реликтовому хвойному лесу»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Вечером мы отправимся на прогулку по озеру на катере»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, покатаемся на катере и познакомимся со столицей Карелии»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Майские выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
от 17 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Начало: г. Петрозаводск
«После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду»
13 июня в 10:00
от 17 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
«После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду»
14 июня в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Майский драйв в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мая в 10:00
от 52 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Майское пробуждение в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулка на катере по озеру Сандал, посещение о»
от 48 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Устроим сафари по бездорожью, проплывём на катере по Ладожским шхерам, посетим легендарные Валаам и горный парк «Рускеала»»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«С утра сядем на катер и помчим по волнам Белого моря на Соловецкие острова»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Побродим по тропинкам в хвойный лесах и прокатимся на катере по узким проливам меж каменных островов»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ЕЕлена17 мая 2024С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ООльга5 мая 2024«Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид Анна и водитель Варим. Остались прекрасные воспоминания о путешествии.
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ТТатьяна9 января 2024Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
- ВВалентинова23 сентября 2023Очень понравился тур и локации для проживания. Понравился экскурсовод Анжелика, то как она интересно и с такой любовью рассказывала нам о Карелии.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водные развлечения»
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