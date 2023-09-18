Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск и Кижи
07:50 Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии.
Прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии, город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в отеле.
Мраморный каньон Рускеала. Остров Валаам (доп. плата)
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
05:30 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
В случае отмены экскурсии на Валаам по погодным условиям, выезд на Рускеала в 09:00. Возвращение в гостиницу в 21:00.
Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон».
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте в кассе.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 1500 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу в г. Петрозаводск в 00:00.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень — настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Экскурсия на водопад Кивач.
Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Сплав по реке Шуя
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения.
09:45 Встреча с инструктором у гостиницы Питер Инн.
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).
На случай дождя — накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00 ч.
До новых встреч!
Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск — Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Питер Инн
|Двухместное, взрослый
|32 900
|Двухместное, ребенок до 16 лет
|30 900
|Одноместное
|41 400
|Доп. место, взрослый
|28 600
|Доп. место, ребенок до 16 лет
|26 600
Варианты проживания
Питер Инн
Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле, 3 ночи
- Питание по программе (4 завтрака, 1 обед, 1 пикник на сплаве)
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты на экскурсии
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад Кивач
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Сплав на рафтах по реке Шуя
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Вход на водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) - 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку.
- Для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться.
- Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки.
- Обувь для поездки должна быть удобной.
- Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в водных экскурсиях?
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
Что еще нужно знать о туре?
Заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.
Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2 из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельно хотелось бы поблагодарить экскурсовода Анну. Это, пожалуй, была первая экскурсия, когда мы всей семьёй так внимательно слушали абсолютно все истории, не желая упускать ни единого слова.
В целом мы очень довольны поездкой, даже несмотря на то, что погода в первый день оставляла желать лучшего. Но даже сильный холод в день приезда не смог испортить нам настроение)
Интересная подборка для поездки с детьми.
Первое знакомство с Карелией запомнится надолго!