мая
мая
июн
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, Блюдце
Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту г. Петрозаводска.
Трансфер до начала сплава (170 км), порог Мостовой.
Подготовка снаряжения на воду, выдача индивидуального снаряжения (гермомешок, коврик, спальный мешок, палатка, спасательный жилет, каска).
Обед в полевых условиях.
Инструктаж.
Выход на воду.
Сплав по реке (12 км):
- пор. Мостовой (2-3 к. с);
- пор. Лестница (2 к. с);
- пор. Колокоски;
- пор. Блюдце (3 к. с).
Перекус на воде.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Туристическая баня.
Пороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, Храмина
Завтрак.
Сплав по реке (14 км):
- пор. Лососевый (3 к. с);
- пор. Розовый Слон (4 к. с).
Перекус в пути.
Покатушки на пороге Розовый Слон (в зависимости от готовности группы).
Сплав до д. Ууксу:
- пор. Мельница (4 к. с);
- пор. Каньон (3-4 к. с);
- пор. Храмина (4 к. с).
Прибытие на берег.
Разбивка лагеря.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Туристическая баня.
Сбор лагеря, шивера Лихая, д. Уукса
Завтрак.
Сбор лагеря.
Выход на реку: шивера Лихая (3 км), д. Уукса. 10 км.
Перекус в пути.
Прибытие на финальную точку.
Сдача снаряжения по окончанию маршрута.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Предоставляются 3-х и 4-х местные палатки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в палатках
- Снаряжение:палатки 3-х и 4-х местныеспальникиковрикикаскиспас. жилетыгерметичные мешкивеслакухонная утварьбаня
- Палатки 3-х и 4-х местные
- Спальники
- Коврики
- Каски
- Спас. жилеты
- Герметичные мешки
- Весла
- Кухонная утварь
- Баня
- Питание, указанное в программе тура
- Транспортное обслуживание
- Страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер из/в аэропорт – 1500 руб. /машина
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак или спортивная сумка для личных вещей;
- обувь для сплава (кеды);
- сменная обувь;
- сменная одежда;
- куртка;
- непромокаемый костюм от дождя;
- перчатки;
- рыболовные снаряжения;
- туалетные принадлежности;
- полотенце;
- средство от комаров;
- очки от солнца.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка включена в стоимость тура.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какое проживание в туре?
Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.
- Какую работу выполняет инструктор?
Инструктаж по технике безопасности, подготовка группы на воде, сопровождение группы, приготовление пищи, помощь в установке лагеря.
- Прокат какого снаряжения предусмотрен?
Рафт, байдарка (только для профессионалов, без доп. платы), катамаран (только для профессионалов, без доп. платы), защитные каски, спасательные жилеты, вёсла, герметичные мешки, спасконец, палатки (3-х, 4-х местные), теплоизоляционные коврики, спальные мешки, тент, туристская баня, костровое снаряжение (бензопилы, топоры, котелки, сковороды, костровая решётка, разделочные доски, тазики, тёрки, ножи, моющее средство с губками).
- Как обеспечивается безопасность в туре?
Сплав походит на современных и безопасных плавсредствах.
В зависимости от уровня воды сложность и опасность порогов меняется.
Инструктор принимает решение о прохождении порогов, имеет право обнести опасные участки, в зависимости от подготовленности группы и не пускать в порог нетрезвых участников.
Инструктор следит за соблюдением и выполнением правил безопасности на воде всех участников команды (спасжилеты затянуты, защитные каски застёгнуты при прохождении порогов).
- В какое время можно прибыть и убыть в первый и последний день тура?
В первый день тура встреча на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50.
Рекомендуем прибыть фирменным поездом «Карелия» в 07:50.
Если вы прилетаете на самолете, то необходимо прибыть за день до начала тура. В таком случае, вы самостоятельно добираетесь в день начала тура к 07:50 на ж/д вокзал, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1500 руб. /машина.
В последний день тура трансфер привезет вас на ж/д вокзал Петрозаводска.
Рекомендуем брать обратные билеты после 18:00.
Если вы улетаете на самолете, то вы самостоятельно добираетесь в аэропорт, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1500 руб. /машина.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно отмыть, прежде чем на ней начать что-то готовить на костре. И я пишу не о чёрной копоти на кастрюлях. А о плесени на разделочных досках например. Большая просьба уделить внимание гигиене!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!