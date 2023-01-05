Сказочные врата на реке Укса

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Хотите активно провести выходные? Этот тур – то, что вам нужно! Сплавляясь на рафтах по реке Укса, мы преодолеем пороги различной категории сложности, пройдем шиверу Лихая и покатаемся на Розовом Слоне! Море адреналина и положительных эмоций гарантировано! Сроки проведения тура могут изменяться по индивидуальному пожеланию групп.
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Ближайшие даты:
19
мая
26
мая
3
июн
10
июн

Что вас ожидает:

Пороги различных категорий
Пороги различных категорий
За сплав суммарно пройдем около десяти порогов от 1 до 4 категории сложности
Единение с природой
Единение с природой
Будем готовить еду на костер и ночевать в палатках на берегу реки

Программа тура по дням

1 день

Пороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, Блюдце

Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту г. Петрозаводска.

Трансфер до начала сплава (170 км), порог Мостовой.

Подготовка снаряжения на воду, выдача индивидуального снаряжения (гермомешок, коврик, спальный мешок, палатка, спасательный жилет, каска).

Обед в полевых условиях.

Инструктаж.

Выход на воду.

Сплав по реке (12 км):

  • пор. Мостовой (2-3 к. с);
  • пор. Лестница (2 к. с);
  • пор. Колокоски;
  • пор. Блюдце (3 к. с).

Перекус на воде.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Туристическая баня.

Пороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, БлюдцеПороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, БлюдцеПороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, Блюдце
2 день

Пороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, Храмина

Завтрак.

Сплав по реке (14 км):

  • пор. Лососевый (3 к. с);
  • пор. Розовый Слон (4 к. с).

Перекус в пути.

Покатушки на пороге Розовый Слон (в зависимости от готовности группы).

Сплав до д. Ууксу:

  • пор. Мельница (4 к. с);
  • пор. Каньон (3-4 к. с);
  • пор. Храмина (4 к. с).

Прибытие на берег.

Разбивка лагеря.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Туристическая баня.

Пороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, ХраминаПороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, ХраминаПороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, Храмина
3 день

Сбор лагеря, шивера Лихая, д. Уукса

Завтрак.

Сбор лагеря.

Выход на реку: шивера Лихая (3 км), д. Уукса. 10 км.

Перекус в пути.

Прибытие на финальную точку.

Сдача снаряжения по окончанию маршрута.

Обед.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск.

Сбор лагеря, шивера Лихая, д. УуксаСбор лагеря, шивера Лихая, д. УуксаСбор лагеря, шивера Лихая, д. УуксаСбор лагеря, шивера Лихая, д. Уукса

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Предоставляются 3-х и 4-х местные палатки.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Снаряжение:палатки 3-х и 4-х местныеспальникиковрикикаскиспас. жилетыгерметичные мешкивеслакухонная утварьбаня
  • Палатки 3-х и 4-х местные
  • Спальники
  • Коврики
  • Каски
  • Спас. жилеты
  • Герметичные мешки
  • Весла
  • Кухонная утварь
  • Баня
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер из/в аэропорт – 1500 руб. /машина
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак или спортивная сумка для личных вещей;
  • обувь для сплава (кеды);
  • сменная обувь;
  • сменная одежда;
  • куртка;
  • непромокаемый костюм от дождя;
  • перчатки;
  • рыболовные снаряжения;
  • туалетные принадлежности;
  • полотенце;
  • средство от комаров;
  • очки от солнца.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка включена в стоимость тура.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое проживание в туре?

Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.

Какую работу выполняет инструктор?

Инструктаж по технике безопасности, подготовка группы на воде, сопровождение группы, приготовление пищи, помощь в установке лагеря.

Прокат какого снаряжения предусмотрен?

Рафт, байдарка (только для профессионалов, без доп. платы), катамаран (только для профессионалов, без доп. платы), защитные каски, спасательные жилеты, вёсла, герметичные мешки, спасконец, палатки (3-х, 4-х местные), теплоизоляционные коврики, спальные мешки, тент, туристская баня, костровое снаряжение (бензопилы, топоры, котелки, сковороды, костровая решётка, разделочные доски, тазики, тёрки, ножи, моющее средство с губками).

Как обеспечивается безопасность в туре?

Сплав походит на современных и безопасных плавсредствах.

В зависимости от уровня воды сложность и опасность порогов меняется.

Инструктор принимает решение о прохождении порогов, имеет право обнести опасные участки, в зависимости от подготовленности группы и не пускать в порог нетрезвых участников.

Инструктор следит за соблюдением и выполнением правил безопасности на воде всех участников команды (спасжилеты затянуты, защитные каски застёгнуты при прохождении порогов).

В какое время можно прибыть и убыть в первый и последний день тура?

В первый день тура встреча на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50.

Рекомендуем прибыть фирменным поездом «Карелия» в 07:50.

Если вы прилетаете на самолете, то необходимо прибыть за день до начала тура. В таком случае, вы самостоятельно добираетесь в день начала тура к 07:50 на ж/д вокзал, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1500 руб. /машина.

В последний день тура трансфер привезет вас на ж/д вокзал Петрозаводска.

Рекомендуем брать обратные билеты после 18:00.

Если вы улетаете на самолете, то вы самостоятельно добираетесь в аэропорт, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1500 руб. /машина.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
5 янв 2023
Отлично провели время) гид Алена - прекрасная девушка, рассказывала интересные истории про Карелию. Интересная и грамотно составленная программа, успевали и отдохнуть и насладиться красотами Карелии)
А
24 авг 2022
Спасибо нашему сопровождающему и рулевому Славе! Спасибо команде за организацию такого отдыха!

Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно отмыть, прежде чем на ней начать что-то готовить на костре. И я пишу не о чёрной копоти на кастрюлях. А о плесени на разделочных досках например. Большая просьба уделить внимание гигиене!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
К
23 авг 2022
Всё супер.

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