1 день

Начало сплава: пор. Сизовский - пор. Собачий

Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Нас встречают инструкторы (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан.

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.

Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.

Наше приключение начинается! На автобусах отправляемся к месту старта сплава — Хаутоваара (125 км).

После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться. Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.

Сегодняшний маршрут: пор. Сизовский (3 к. с.) — пор. Собачий (2 к. с.), всего около 13 км.

Порог Сизовский — отличное место для тренировки.

Учимся анализировать пороги: изучаем структуру, составные части.

Тренируемся заходить на вал и в бочку (ее наличие будет зависеть от уровня воды) и отрабатываем взаимную страховку.

Уже через пару километров проходим порог Собачий (он же Островной).

Вдоволь накатавшись разбиваем лагерь на берегу, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.

Завтра нас ждет насыщенный день!