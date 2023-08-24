Знакомство с Карелией
Вас ждет увлекательный, полный впечатлений сплав по самой популярной карельской реке, в котором сложность порогов нарастает постепенно, что удобно для новичков и семейного отдыха.
Динамичные порожистые участки гармонично сочетаются с красивыми озерами, а кульминацией водного похода станет катание на знаменитом пороге Большой Толли.
Новые надежные суда — моторафты — позволяют наслаждаться путешествием по озерам, а легкая надувная байдарка сполна удовлетворит любителей спортивного сплава при катании на шуйских порогах. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало сплава: пор. Сизовский - пор. Собачий
Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Нас встречают инструкторы (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан.
Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.
Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.
Наше приключение начинается! На автобусах отправляемся к месту старта сплава — Хаутоваара (125 км).
После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться. Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.
Сегодняшний маршрут: пор. Сизовский (3 к. с.) — пор. Собачий (2 к. с.), всего около 13 км.
Порог Сизовский — отличное место для тренировки.
Учимся анализировать пороги: изучаем структуру, составные части.
Тренируемся заходить на вал и в бочку (ее наличие будет зависеть от уровня воды) и отрабатываем взаимную страховку.
Уже через пару километров проходим порог Собачий (он же Островной).
Вдоволь накатавшись разбиваем лагерь на берегу, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.
Завтра нас ждет насыщенный день!
Пор. Собачий - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио
Просыпаемся, прохладный утренний ветерок бодрит.
Зарядка — отличный способ размяться.
Завтракаем и в путь.
Наш маршрут сегодня: пор. Сизовский — пор. Собачий — Игнольская ГЭС — пор. Кеняйкоски (3–4 к. с.) — пор. Валойне (1–2 к. с.) — пор. Сарикоски (1–2 к. с.) — пор. Кумио (2–3 к. с.), 15 км.
Уже через пару километров после выхода проходим порог Собачий (он же Островной).
До Игнойльской ГЭС мы проходим спокойный участок реки в окружении лесистых берегов. ГЭС мы обносим.
Обнос не трудный, около 400 метров.
Пока мы переносим рафты, готовится вкусный сытный обед.
Набираемся сил и просим инструкторов рассказать про следующее препятствие.
Самый сложный порог сегодня — порог Кеняйкоски (3–4 к. с.).
С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.
Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.
Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1–2 к. с.) и Сарикоски (1–2 к. с.).
На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.
И пусть всё это сопровождается звонким смехом.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше — порог Кумио (2 к. с.).
Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов — огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Готовим ужин и идем отдыхать.
Дневка на пороге Кумио
Сегодня днёвка, а это значит, что лагерь снимать не надо, спешить никуда не надо.
Отдыхаем, играем в активные игры, рыбачим, купаемся и наслаждаемся видами.
При желании можно разгрузить рафт и порыбачить подальше от берега.
А еще сегодня обязательно затопим баню.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
После бани варим ароматный глинтвейн!
Пор. Кумио - д. Соддер - оз. Шотозеро
Как спалось после дневки? Чувствуете, что отдохнули и расслабились вчера?
Завтракаем и снова отправляемся в путь.
Маршрут дня: пор. Кумио (2–3 к. с.) — д. Соддер — оз. Шотозеро.
С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова? Вокруг такая красота!
От порога до деревни Соддер около 15 км пути.
Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах.
Всегда найдётся тот, кто захочет грести.
По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.
Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.
После деревни попадаем в озеро Шотозеро, его мы проходим под мотором.
В переводе с саамского Шотозеро — озеро, которое «прорезает» река.
В пути остановимся перекусить и размяться.
Шотозеро — озеро с песчаными берегами, по нему движемся под мотором 2–3 часа. Чуть позже останавливаемся на одном из берегов, чтобы переночевать.
Ставим лагерь, готовим ужин и проводим время у костра за историями, воспоминаниями и играми.
От озера Шотозеро до реки Святрека
После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.
Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.
Маршрут: оз. Шотозеро — пор. Мостовой (1–2 к. с.) — оз. Вагатозеро — д. Киндасово — пор. Киндасовский (2 к. с.) — пор. Хабаковский (1–2 к. с.) — р. Святрека, 35 км.
Расстояние от озера Шотозеро до озера Вагатозеро около пяти километров. Наше путешествие здесь сопровождают высокие берега с могучими соснами.
У выхода в Вагатозеро пройдем простенький порог Мостовой.
На одном из берегов Вагатозера остались следы пребывания первобытных людей, которые датируются III–II тысячелетием до н. э.
Представляете?! По озеру идем неспеша около 10 км до деревни Киндасово.
Ее слава распространилась далеко за пределы Карелии — именно здесь проходят знаменитые фестивали юмора.
На подходе к деревне на реке нас ждет очень динамичный каскад шивер.
Встречаются камни, которые появляются на 30–50 см над водой. Это место в народе называют «садом камней».
Здесь испытаем наше мастерство управления рафтом.
В пути в зависимости от обстоятельств остановимся на полноценный обед или перекусим, не прибегая к основательной готовке.
После деревни Киндасово нас ждут несколько несложных порогов: Киндасовский и Хабаковский.
Вскоре после порогов встаем на стоянку.
Провожаем день, наблюдая за тем, как солнце пропадает за горизонтом.
Катание на пороге Большой Толли
За завтраком обсуждаем планы на день, собираем лагерь и личные вещи и двигаемся дальше.
По плану сегодня следующий маршрут: р. Святрека — пор. Кутижменский (1–2 к. с.) — пор. Юманишки (2–3 к. с.) — пор. Большой Толли (3–4 к. с.), всего 22 км.
Для разминки проходим порог Кутижменский: он простой, но динамичный.
Вслед за ним подходим к порогу Юманишки, его в народе еще называют Кривой.
Считается самым протяженным на реке Шуя (около 2 км). Чем выше уровень воды в реке, тем интереснее его преодолевать.
При малой воде порог будет напоминать нам участок сплава между Вагатозером и Киндасовом.
И вот она кульминация нашего отдыха — знаменитый порог Большой Толли.
Это самый мощный порог на Шуе.
Порог Большой Толли — один из известных и самых посещаемых порогов Карелии.
На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Для прохождения этого порога понадобятся все навыки и умения, что мы приобретали и отрабатывали в этом путешествии.
И оно того стоит!
Вторую половину дня оставили специально для покатушек на этом пороге.
Вдоволь накатавшись разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина.
Катание на пороге Большой Толли и шунгитовая комната
Неспешно просыпаемся.
Сегодня наше заключительное утро путешествия по Карелии.
Проведем его размеренно, никуда не спеша.
Завтракаем и проводим свободное время: покатаемся на Большом Толли еще?
Отрываемся по полной, наслаждаемся звуками природы, вдыхаем чистый лесной воздух.
Не забываем делать фотографии!
У вас уже есть фото с веслом и в каске?
Обедаем.
Ну, что? Как прошли наши выходные: на волнах покатались, карельскими пейзажами насладились, вкусную еду попробовали, в горячей баньке переродились, — чувствуете прилив сил и желание покорить новую вершину?!
По дороге до Петрозаводска (110 км) вспоминаем о нашем маленьком приключении и смешные истории, смотрим фотографии и видео, и обещаем встретиться в Карелии снова!
Вот мы уже у вокзала.
Делаем фотографии, обмениваемся контактами и на вечерних поездах отправляемся по домам.
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в 3-местных туристических палатках, заселение в палатки — по 3 человека.
О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Стоимость тура:
|Сплав на рафте
|8 участников + инструктор
|22 500 руб. /чел.
Условия для детей:
- скидка для детей от 8 до 12 лет — 15%;
- стоимость тура для детей от 5 до 7 лет — 6 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток (3-местные), теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°, оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Размещение в двухместной палатке - 1 500 руб. /тур
- Аренда неопренового костюма - 3 300 руб. /шт. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья -"городская".
7. Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Возможно ли выбрать другую дату?
При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки – трехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли взять в тур свое личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов составляющих программу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По еде все ок, кормят на убой во всех смыслах. Тушенки со всеми видами круп я наелась на год вперед. Супы, каши, конфеты, овощные салаты, паштеты, плавленые сыры, бекон, соки, хлеб, мармелад, чай, кофе - все в наличии в достаточном количестве. Грибы собирались по ходу сплава. Ягоды так же можно было собрать с лесу на стоянках. Готовили все вместе, периодически бухча на инструкторов, чтобы они поели. В доступе всегда кипяченая вода, на паре стоянок есть магазины, где можно закупиться всем тем, что вам необходимо.
У нас часть группы много шла на веслах, часть группы шла в основном на моторе. Если вы идете на моторе, то это максимально лайтовый вид отдыха, вы сидите/лежите на борту рафта и наслаждаетесь видами, процесс этот может длится часами. Проход по Шотозеру занимает 4-5 часов, и там вы тоже будете созерцать все вокруг)
Из категоричных минусов - туалет. Лес это конечно прекрасно, но привыкнуть к таким удобствам невозможно.
Это точно не адреналиновый сплав, если вы не перевернетесь или не случится какого-то форс-мажора. Если у группы будет желание, вполне можно научиться грести, попросив об этом инструктора.