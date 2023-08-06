Поморы называют эту реку «Путь к Белому морю» — она красива, широка, многоводна, ее мощь слышна издалека.
Тур по реке Кереть – это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря.
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Программа тура по дням
Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое
Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд № 16А), знакомимся с инструкторами — вы легко их найдете, они будут в фирменных синих футболках.
После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений — оз. Варламово (20 км). Дорога займет около получаса.
Уже на месте знакомимся ближе и распределяемся по экипажам, в зависимости от личных предпочтений и опыта. Впереди длинный день, поэтому обязательно плотно завтракаем и заправляем термоса горячим чаем с собой в дорогу.
В приготовлении пищи, установке лагеря и сборе дров для костра принимает участие вся группа.
Собираемся в путешествие: упаковываем свои вещи в гермомешки, собираем и грузим катамараны.
Переодеваемся, получаем экипировку: спасжилеты, каски и вёсла.
Прослушав всю необходимую информацию от инструкторов, спускаем катамараны на воду для тренировочного занятия — знакомимся с техникой водного туризма и техникой безопасности.
Так наш отдых пройдет спокойно и в памяти мы сохраним только приятные моменты.
Ну что, готовы?! Наше путешествие начинается прямо сейчас!
Мы отправляемся на сплав по реке Кереть, поэтому скажем пару слов про неё.
Название Кереть происходит от саамского слова «гиера», что означает «вершина горы».
Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.
Маршрут дня: оз. Варламово — оз. Безымянное — пор. Белый клык — пор. Мураш — оз. Новое. В общей сложности 12 км пути.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Сегодня нас ждут сразу несколько драйвовых порогов.
Всё начнется с порога Белый клык (1–2 к. с.).
До первого по-настоящему сложного и интересного порога Мураш (2 к. с.) нас ждут шиверы (быстроток на мелководье с беспорядочно расположенными подводными и выступающими на поверхность камнями) и перекаты (мелководный участок реки).
Проходим порог Мураш и выходим в озеро Новое.
Немного пройдемся по озеро и остановимся на одном из его берегов.
Ставим лагерь в живописном месте и отдыхаем после насыщенного дня.
Готовим ужин, купаемся, поём песни у костра под гитару — так проходит остаток этого длинного дня.
Выспаться бы, завтра мы пройдём 28 км!
Сплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. Варацкое
Маршрут на сегодня: оз. Новое — пор. Сухой — пор. Кривой-2 — оз. Кривое — пор. Долгий — пор. Варацкий — оз. Варацкое, 28 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Просыпаемся.
Делаем зарядку, так что привозите идеальный саундтрек!
Взбодрились? Давайте завтракать.
Время собирать лагерь и отправляться в путь.
Вспоминаем вчерашние наставления инструкторов, стараемся усовершенствовать технику гребли.
Стараемся идти слаженно по озеру Новое, проходим порог Сухой, проплываем мимо маленькой деревеньки и железнодорожного моста.
Нас ждут 5 км плёса (участок реки со спокойным течением или без него).
Проходим порог Кривой, который перетекает в озеро Кривое.
Еще два порога — Долгий и Варацкий, — и мы выходим в озеро Варацкое.
Плывем по озеру неспешно — нам надо выбрать место для стоянки.
И не абы какое!
Завтра днёвка, поэтому выбираем место укромное, тихое, спокойное и обязательно приятное глазу.
Сегодня можно не беспокоится о завтрашнем раннем подъёме, ведь у нас днёвка!
Значит, можно не отходить от костра всю ночь.
Дневка на оз. Варацкое
Сегодня дневка на озере Варацкое, а это значит, что лагерь снимать не надо, спешить никуда не надо.
Отдыхаем, играем в активные игры, собираем ягоды, грибы или травы в чай, купаемся и наслаждаемся видами.
У инструкторов всегда есть в запасе идеи классного времяпрепровождения, осталось только выбрать!
А еще сегодня обязательно затопим баню.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Сплав по реке Кереть: оз. Варацкое до пор. Масляный
Сегодня идём по следующему маршруту: оз. Варацкое — пор. Карешка — пор. Краснобыстрый — пор. Масляный, 15 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Сегодня проходим захватывающие пороги — Карешка (1–2 к. с.), Краснобыстрый (3 к. с.) и Масляный (2–3 к. с.).
Проходим по озёрам, останавливаемся при хорошей погоде, чтобы искупаться.
На одном из берегов обустраиваем лагерь, готовим ужин, вспоминаем, как прошел этот день.
Те, кто участвует в подобном походе впервые теперь без особых проблем могут сказать, в чем разница между порогами и шиверами. Правда, ведь?
Уже завтра мы выйдем в Белое море!
Выход в Белое море
Просыпаемся, разминаемся, завтракаем и снова отправляемся в путь.
Теперь наша группа состоит из нескольких опытных экипажей, ведь вчера мы прошли испытание порогом Варацкий.
Сегодняшний маршрут: пор. Павловский — пор. Колупаевский — пор. Кривой-3 — пор. Морской — о. Олений, 29 км.
Проходим пороги Павловский (2 к. с.), Колупаевский (2–3 к. с.) и Кривой (3 к. с.).
Река Кереть заканчивается порогом Морской (2 к. с.).
Перед ним установлены рыбные сети, рыбные загончики и металлические тросы поперек реки местного рыбного хозяйства, поэтому мы разгружаем катамараны, проносим их по берегу и вернёмся на воду, чтобы скатиться по порогу Морской прямо в залив Белого моря.
Вот оно, море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Если у нас есть время, то причалим на обед к берегу.
Ночевать мы будем на одном из островов Белого моря — Олений.
К нему дорога уже лежит через Белое море, поэтому собираемся после обеда, запасаемся пресной водой и утепляемся, чтобы не замерзнуть при переходе.
Здесь ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Дневка на острове в Белом море
Сегодня у нас дневка на острове Олений в Белом море.
Что обычно делаем во время Днёвки?! Отдыхаем, конечно.
Можно отправиться изучать остров, на котором мы остановились: пешком по суше или на катамаранах по воде.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Чтобы подглядеть за жизнью под водой даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная — никто не скроется от нашего пытливого взгляда.
Обязательно купаемся, загораем, устраиваем скоростные забеги в море, строим песочные замки и делаем зачётные фото на память о нашем приключении.
Можем снова отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай, или просто полакомиться.
И снова топим баню, для которой можем предусмотрительно запастись березовыми вениками во время исследования острова.
Завершение маршрута в пос. Нижняя Пулонга
Последнее утро нашего путешествия.
Давайте не грустить, лучше порадуемся, что с нами случилось такое приключение!
После завтрака у нас свободное время.
До обеда можно еще раз прогуляться по острову, собрать свои вещи или покупаться и позагорать, если погода позволит.
После обеда собираем всё снаряжение, грузим катамараны и отправляемся по морю до посёлка Нижняя Пулонга.
Здесь на берегу нас встречает старое поморское судно — карбас.
Разбираем катамараны, загружаемся в автобусы.
По дороге к станции Чупау нас будет время зайти в магазин, чтобы купить в дорогу перекус.
Со станции Чупа разъезжаемся по домам ночными поездами (рекомендуем поезд №15А).
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в 3-местных туристических палатках, заселение в палатки — по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Если необходимо двухместное или одноместное размещение без подселения, то можно взять палатку в аренду, стоимость услуги — 1 500 руб. за сплав. О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства, руб:
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|23 900
|Сплав на 4-местном катамаране
|3 участника + инструктор
(только для готового экипажа)
|31 700
|Сплав на 2-, 4-, 6-местном катамаране, без инструктора
|2, 4, 6 участников,
без инструктора
(только для готового экипажа)
|19 700
Заявки на участие в туре на 4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей — 3 человека.
Заявки на участие в туре на катамаране без инструктора принимаются только от готовых экипажей.
Скидка детям от 8 до 12 лет — 15%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно от ст. Чупа
- Спальный мешок (температура комфорт +6°C, экстрим 0°C оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Неопреновый костюм (оплачивается при бронировании тура) - 3 300 руб. /тур
- Размещение в двухместной палатке - 1 500 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку;
- спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз;
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно);
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) — не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.
Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора — 150 руб.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Мотор — подвесной мотор для прохождения плесовых и озерных участков.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому.
Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Можно ли взять личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли возможность половить рыбу?
Рыбалка на реке официально запрещена.
Можно ли провести сплав в другие даты?
Да, возможно организовать турв индивидуальные сроки для малочисленных групп.
Стоимость и даты можно уточнить при бронировании.
Что такое готовый экипаж?
Готовый экипаж — это сформированная группа туристов, которая может самостоятельно управлять плав. средством.
Готовые экипажи могут отправиться в путешествие без инструктора. Мы предлагаем сплав на 2-, 4-, 6-местных катамаранах.