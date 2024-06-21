Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться красотой карельской природы и преодолеть живописные пороги реки Шуи.
Программа тура по дням
Встреча в Петрозаводске, выход на маршрут
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
- для участников из Москвы варианты прибытия: в 07:50 (поезд № 018), в 09:44;
- для участников из Санкт-Петербурга вариант прибытия: в 06:50 (поезд № 212А).
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная городская автостоянка, ближайшая к ж/д вокзалу.
Трансфер к началу маршрута: мост через р. Шуя, близь д. Хаутоваара (125 км).
Подготовка снаряжения к сплаву.
Инструктаж, тренировочные занятия по технике гребли для новичков.
Обед в полевых условиях.
Сплав по реке Шуя до порога Сизовский (2-3 к. с.). По пути несколько порогов и шивер 1 к. с. (11 км).
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Пор. Сизовский - пор. Кумио, 25 км
Завтрак.
Сплав по реке Шуя: пор. Сизовский – пор. Собачий (2 к. с.) – Обнос Игнойльской ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Мал. Валойне (2 к. с.) – пор. Островной (2 к. с.) – пор. Кумио (3-4 к. с.) (25 км).
Обед в полевых условиях.
Решение о прохождении пор. Кеняйкоски и пор. Кумио принимается инструктором в зависимости от уровня воды и готовности группы.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав до п. Соддер и завершение сплава
Завтрак.
Сплав по реке Шуя до п. Соддер (10 км).
Обед в полевых условиях.
Трансфер в г. Петрозаводск (100 км).
Отъезд вечерними поездами (№ 017А, 091А Москва, № 211А Санкт-Петербург).
График маршрута и места стоянок могут быть скорректированы на месте в зависимости от погоды и состояния группы. Принятие решения о прохождении или обносе порогов 3–4 к. с. зависит от уровня воды и готовности группы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в 2-3-местных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасательных жилетов, герметичных упаковок, лодочный мотор
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, спальников, теплоизоляционных ковриков, туристическая баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Страхование болезней и непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Аренда неопренового костюма - 2 000 руб. /тур (оплачивается при бронировании тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак (не станковый) или дорожную сумку;
- неопреновый комбинезон, неопреновые носки или специальную обувь для сплава (или дождевик, куртка-штаны);
- кружку, ложку, миску;
- спрей от клеща (весенние сплавы);
- документы: паспорт + ксерокопия первых страниц для возможного пограничного контроля (реки Тумча, Китенйоки, Тохмайоки), страховой медицинский полис.
Удобную походную одежду:
- брюки и легкая куртка с капюшоном (анорак);
- рубашка с длинным рукавом;
- шерстяные носки 2 пары;
- простые носки 2–3 пары;
- купальный костюм;
- футболки;
- перчатки х/б;
- головной убор с козырьком;
- теплая куртка;
- шерстяная шапочка;
- свитер;
- накидка от дождя;
- смена нижнего белья.
Обувь:
- ботинки туристические или кроссовки;
- сменная обувь.
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- нож;
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- крем от загара и после загара;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- средства личной гигиены (туалетная бумага, влажные салфетки и т. д.);
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 14 лет – 10%.
Какие климатические особенности в Карелии?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня - июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Какое снаряжение предоставляется?
Снаряжение для сплава:
Рафт (Timetrial) — специальная 10–12-местная надувная лодка для сплава по бурной воде. Обладает высокой безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ-материалов.
Катамаран (Raftmaster) Fox-600 — шестиместное туристское разборное судно для путешествий по рекам любой категории сложности. В этом катамаране заложен и проверен на практике компромисс большинства современных требований для походных катамаранов. Он подойдет как для туристов-водников с наивысшей степенью притязаний, так и для начинающих туристов.
Байдарка (Stream) «Хатанга-2 SPORT», «Хатанга-2 Extreme» — надувная байдарка для сплава 2 человек. Обладает высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, подходит для новичков. Изготовлена из прочных ПВХ-материалов.
Весла, спасжилеты, спас-концы, каски, гермоупаковки — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для лагеря:
Палатки — трех- и четырехместные, фирма Tramp. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.
Спальники — температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.
Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Какое питание на маршруте?
Питание согласно программе.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы, каши, макаронные изделия, гречка, рис, картофель, колбаса полукопченая, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, томатная паста, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Гости обычно беспокоятся об этом заранее сами.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Вы добровольно приобрели путевку и знаете, что река, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. Здесь бывают дожди, сильные ветры, затяжная непогода, низкие и высокие температуры воздуха, резкая смена погоды, пожары, паводки. На человека влияет перепад температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Перед выходом на активную часть маршрута гидами-проводниками проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды гида-проводника.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасательных жилетах, при прохождении порогов — в касках. При прохождении порогов выставляется страховка с воды или с берега.
На воде сильное солнечное отражение, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывать открытые участки тела и голову.
На случай мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Какие еще есть рекомендации?
Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита, страховку от укуса клеща или соответствующие таблетки йодантипирина, а также личную аптечку. Лучше Вас никто не знает о Вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом гида-проводника, а при появлении известных Вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
Пожалуйста:
- не разводите костры в непредусмотренных для этого местах;
- при купании в водоемах не прыгайте в воду с неприспособленных для этого сооружений и не ныряйте в местах с неизвестными глубиной и состоянием дна;
- не заплывайте далеко от берега — вода в озерах Карелии холодная, что может быть опасным;
- будьте готовы к крайним переменам погоды и «нестандартным» ситуациям;
- возьмите с собой те средства защиты от насекомых (репелленты), которые подходят лично Вам;
- проявляя внимание в отношении тех, кто принимает участие в туре, мы просим не курить ни в одном из наших средств передвижения (рафт, катамаран) и транспорте, а также около костра. Возможности для курения предоставляются во время отдыха.
Карелия – это край дикой природы. Бескрайняя тайга, голубые озера и реки, величественные скалы, богатая флора и фауна. Чтобы избежать скрывающуюся в Карельской тайге опасность, просим Вас выполнять следующие правила:
Чтобы защититься от клещей:
- необходимо подготовить одежду: плотно застегнуть воротник, манжеты рукавов, заправить рубашку в брюки, штанины брюк заправить в плотные носки. Обязательно надевают головной убор (кепку, платок и пр.). Лучшая обувь для леса – сапоги;
- нельзя надевать в лес короткие брюки, шорты, тапочки, рубашку с короткими рукавами;
- одежду необходимо обработать репеллентами;
- через каждые 2 – 3 часа пребывания в лесу необходимо осматривать одежду, открытые части тела (клещи долго ищут подходящее место для укуса). Особенно тщательно осматривают голову, шею, складки одежды;
- в случае присасывания клеща, не удалять его самостоятельно, а обратиться к инструктору, сопровождающему группу на маршруте или в медицинское учреждение.
Во избежание укуса змеи:
- внимательно смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею (змея никогда не нападает первой);
- в высокой траве, по болотам, по каменным россыпям, по валежнику рекомендуется ходить в сапогах;
- не садитесь на поваленные деревья, пни и пр. предварительно не осмотрев их;
- увидев змею лучше, обойдите ее, а не пытайтесь убить или прогнать;
- в случае укуса змеи обратитесь к инструктору, сопровождающему группу на маршруте или в медицинское учреждение.
Во избежание отравления:
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды, растения и прочее;
- речную и озерную рыбу необходимо термицески обрабатывать (отваривать или жарить) не менее 30 минут;
- несмотря на чистоту Карельских водоемов, не рекомендуется пить сырую воду из рек, болот, ручьев и пр.