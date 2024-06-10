Полноводная Шуя прекрасно подходит для знакомства с очаровательной Карелией. Несложный сплав будет интересен и взрослым, и детям.
Опытные инструкторы расскажут и покажут, как сделать путешествие по воде максимально безопасным и комфортным. Вы насладитесь невероятной природой и надолго зарядитесь положительными эмоциями.
Опытные инструкторы расскажут и покажут, как сделать путешествие по воде максимально безопасным и комфортным. Вы насладитесь невероятной природой и надолго зарядитесь положительными эмоциями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед сплавом вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите индивидуальное снаряжение. Мы расскажем о флоре и фауне, порогах, которые мы будем проходить, и ответим на все интересующие вас вопросы.
Программа:
- Выход на реку. Через 500 м — порог Юманишки (протяжённость — 800 м)
- Небольшой плёс (500–700 м)
- Порог Большой Толли — самый влиятельный на реке (30 м). Здесь можно сделать остановку и сфотографироваться. Для самых экстремальных проведём мастер-класс «Покатушки»
- Снова плёс (500 м)
- Порог Малый Толли (50 м)
- Переход по спокойной воде (5 км). В подходящую погоду можно искупаться
- Прибытие на туристическую поляну в сосновом бору и вкусный обед — вермишелевый суп, гречневая каша с поджаркой и тушёнкой, десерт и чай
Организационные детали
- Общая протяжённость маршрута — 8 км, продолжительность сплава — 1,5–2 часа
- Сплав подойдёт взрослым и детям от 3 лет
- Трансфер от Петрозаводска до места сплава проходит на автобусе, минивэне или легковой машине в зависимости от количества человек. Также вы можете приехать на своём автомобиле
- Сплав можно провести в индивидуальном формате. Детали и цены уточняйте в переписке
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды
Как проходит сплав
- Сплав проходит на современных и безопасных плавсредствах. Путешественники находятся в жилетах и касках. Не допускаются к сплаву лица в нетрезвом состоянии
- В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. При низком уровне инструктор имеет право принять решение о сокращении маршрута
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Петрозаводске
Мы небольшая команда профессионалов своего дела, активно развивающаяся в туристическом направлении. Покажем Карелию со всех ракурсов и в разных локациях. Максимально безопасно организуем тур в различных направлениях по рекам и озёрам. Работаем над тем, чтоб ваш отдых был комфортным и запоминающимся.Задать вопрос
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