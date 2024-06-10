Нина — Организатор в Петрозаводске

Мы небольшая команда профессионалов своего дела, активно развивающаяся в туристическом направлении. Покажем Карелию со всех ракурсов и в разных локациях. Максимально безопасно организуем тур в различных направлениях по рекам и озёрам. Работаем над тем, чтоб ваш отдых был комфортным и запоминающимся.