Приглашаются все желающие на мастер-класс по калиткам в Петрозаводске! За 1,5 часа участники освоят секреты приготовления традиционных карельских пирожков с картошкой и брусникой.Опытный мастер расскажет, как правильно выбрать и подготовить

начинку, поделится техниками формирования узорных краёв и секретами подачи. В процессе вы узнаете о культурных традициях Карелии, связанных с калитками. После мастер-класса состоится чаепитие с чаем на карельских травах и свежеприготовленными пирожками. В стоимость включены все ингредиенты, фартуки и оборудование. Программа подходит для взрослых и детей от 4 лет. Присоединяйтесь к увлекательному кулинарному путешествию

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Добро пожаловать в нашу Калиточную — первую в Карелии пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Они сделаны из ржаного теста с разнообразными начинками и имеют характерный внешний вид — узорные края и отверстия сверху, через которые выходит пар. На мастер-классе вы попробуете их приготовить. А в процессе узнаете:

Особенности приготовления теста для карельских пирожков

Секреты выбора и подготовки начинки

Технику формирования калиток, правила создания фигурных краёв

Варианты сервировки и подачи калиток на стол, правила сочетания с другими блюдами и напитками

Традиции и обычаи, связанные с приготовлением и употреблением калиток в Карелии, их культурное значение

После мастер-класса вас ждёт чаепитие с чаем на карельских травах и свежеприготовленными калитками.

Организационные детали