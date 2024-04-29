Мастер-класс по калиткам

Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Приглашаются все желающие на мастер-класс по калиткам в Петрозаводске! За 1,5 часа участники освоят секреты приготовления традиционных карельских пирожков с картошкой и брусникой.

Опытный мастер расскажет, как правильно выбрать и подготовить
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начинку, поделится техниками формирования узорных краёв и секретами подачи. В процессе вы узнаете о культурных традициях Карелии, связанных с калитками. После мастер-класса состоится чаепитие с чаем на карельских травах и свежеприготовленными пирожками. В стоимость включены все ингредиенты, фартуки и оборудование. Программа подходит для взрослых и детей от 4 лет. Присоединяйтесь к увлекательному кулинарному путешествию

5
2 отзыва

6 причин купить этот мастер-класс

  1. 👨‍🍳 Узнайте секреты карельской кухни
  2. 🥟 Научитесь готовить традиционные калитки
  3. 🧑‍🏫 Мастер-класс под руководством опытного мастера
  4. 🍴 Узнайте о правильной сервировке и сочетаниях
  5. 🫖 Насладитесь чаепитием с карельскими травами
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи, включая детей от 4 лет

Что можно увидеть

  • Калиточная - первая в Карелии пекарня
Мастер-класс по калиткам
Мастер-класс по калиткам
Мастер-класс по калиткам
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Добро пожаловать в нашу Калиточную — первую в Карелии пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Они сделаны из ржаного теста с разнообразными начинками и имеют характерный внешний вид — узорные края и отверстия сверху, через которые выходит пар. На мастер-классе вы попробуете их приготовить. А в процессе узнаете:

  • Особенности приготовления теста для карельских пирожков
  • Секреты выбора и подготовки начинки
  • Технику формирования калиток, правила создания фигурных краёв
  • Варианты сервировки и подачи калиток на стол, правила сочетания с другими блюдами и напитками
  • Традиции и обычаи, связанные с приготовлением и употреблением калиток в Карелии, их культурное значение

После мастер-класса вас ждёт чаепитие с чаем на карельских травах и свежеприготовленными калитками.

Организационные детали

  • Чаепитие, ингедиенты, фартуки и оборудование включены в стоимость
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 4 лет
  • Мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:00 и 15:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 000 ₽
Дети до 16 лет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
29 апр 2024
Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты впитываешь опыт мастериц по приготовлению калиток, подача материала очень легка
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и доступна, все получилось очень красиво и вкусно!!! Потом со своими же рукоделиями тебе на выбор дают несколько бомбических эксклюзивных чаев, сосновые шишки в сиропе, мед и ты вдоволь наслаждаешься дарами севера…. вечер оставляет только тёплые и счастливые воспоминания о любимой Карелии!!! Желаю вам процветания и успехов во всем!!! Вы лучшая команда!!!

Екатерина
24 апр 2024
Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно показала и рассказала про технику приготовления калиток. Мы с ней
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целый противень их сделали. Мои, конечно, кривоваты. Но не менее вкусные получились. Пока они выпекались, Павел поведал про чайные сборы, которые сам разрабатывал и предложил выбрать, какой будет заварен к калиткам. Отличное времяпрепровождение: и навык новый приобретаешь, и узнаёшь ближе карельскую кухню. Однозначно рекомендую к посещению))

Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучшеОтличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше

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