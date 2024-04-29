Приглашаются все желающие на мастер-класс по калиткам в Петрозаводске! За 1,5 часа участники освоят секреты приготовления традиционных карельских пирожков с картошкой и брусникой.
Опытный мастер расскажет, как правильно выбрать и подготовить
Опытный мастер расскажет, как правильно выбрать и подготовить
6 причин купить этот мастер-класс
- 👨🍳 Узнайте секреты карельской кухни
- 🥟 Научитесь готовить традиционные калитки
- 🧑🏫 Мастер-класс под руководством опытного мастера
- 🍴 Узнайте о правильной сервировке и сочетаниях
- 🫖 Насладитесь чаепитием с карельскими травами
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи, включая детей от 4 лет
Что можно увидеть
- Калиточная - первая в Карелии пекарня
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Добро пожаловать в нашу Калиточную — первую в Карелии пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Они сделаны из ржаного теста с разнообразными начинками и имеют характерный внешний вид — узорные края и отверстия сверху, через которые выходит пар. На мастер-классе вы попробуете их приготовить. А в процессе узнаете:
- Особенности приготовления теста для карельских пирожков
- Секреты выбора и подготовки начинки
- Технику формирования калиток, правила создания фигурных краёв
- Варианты сервировки и подачи калиток на стол, правила сочетания с другими блюдами и напитками
- Традиции и обычаи, связанные с приготовлением и употреблением калиток в Карелии, их культурное значение
После мастер-класса вас ждёт чаепитие с чаем на карельских травах и свежеприготовленными калитками.
Организационные детали
- Чаепитие, ингедиенты, фартуки и оборудование включены в стоимость
- Программа будет интересна взрослым и детям от 4 лет
- Мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00 и 15:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 000 ₽
|Дети до 16 лет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 3659 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 апр 2024
Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты впитываешь опыт мастериц по приготовлению калиток, подача материала очень легка
Екатерина
24 апр 2024
Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно показала и рассказала про технику приготовления калиток. Мы с ней
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