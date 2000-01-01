Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Очарование тайги

Сначала мы погуляем на своих двоих: любуясь пейзажами и отдыхая от городской суеты, вы послушаете рассказ о том, какой он — таёжный лес 🌳. В чем его особенности и кто в нём обитает. Мы не обделим вниманием и городской аспект маршрута, ведь это природное великолепие находится в черте Петрозаводска. Я раскрою, как появился этот парк, чем он знаменит и почему местные жители так любят проводить здесь досуг.

Катание на лошадях

Изюминка и цель нашего похода — знакомство с лошадьми. Вы посмотрите, где живут эти прекрасные животные и как устроен их быт. Погладите, сфотографируете и поездите на лошадках. Кроме того, опытные наездницы расскажут новые любопытные факты об этих красивых 🤩 созданиях. Вы узнаете, какими бывают лошади, почему полезно на них кататься, как правильно за ними ухаживать и как вести себя с ними так, чтобы не напугать, а подружиться. Смелые наездники смогут совершить длинную конную прогулку 👣 по чарующему лесу 🌲. А маленькие путешественники прокатятся верхом на пони.

Организационные детали