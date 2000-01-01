Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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Прогулка на лошадях в карельском лесу

Ощутить красоту таежной природы и пообщаться с прекрасными животными

Екатерина
Екатерина – Гид из Петрозаводска
Совместите приятное с полезным и весёлым! Вы вдоволь погуляете по тропинкам среди сосен и елей, насладитесь свежим воздухом и услышите о природе этого края.

Познакомитесь с величественными лошадьми, узнаете об их повадках и быте конюшни, а также, конечно, оседлаете этих гордых и свободных созданий.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу

Что вас ожидает

Очарование тайги
Сначала мы погуляем на своих двоих: любуясь пейзажами и отдыхая от городской суеты, вы послушаете рассказ о том, какой он — таёжный лес 🌳. В чем его особенности и кто в нём обитает. Мы не обделим вниманием и городской аспект маршрута, ведь это природное великолепие находится в черте Петрозаводска. Я раскрою, как появился этот парк, чем он знаменит и почему местные жители так любят проводить здесь досуг.

Катание на лошадях
Изюминка и цель нашего похода — знакомство с лошадьми. Вы посмотрите, где живут эти прекрасные животные и как устроен их быт. Погладите, сфотографируете и поездите на лошадках. Кроме того, опытные наездницы расскажут новые любопытные факты об этих красивых 🤩 созданиях. Вы узнаете, какими бывают лошади, почему полезно на них кататься, как правильно за ними ухаживать и как вести себя с ними так, чтобы не напугать, а подружиться. Смелые наездники смогут совершить длинную конную прогулку 👣 по чарующему лесу 🌲. А маленькие путешественники прокатятся верхом на пони.

Организационные детали

  • В стоимость входят лесная прогулка пешком, экскурсия ⛳ на конюшню и прогулка на лошадях по лесу. Можно оставить в программе только конюшню: тогда стоимость прогулки снизится на 1000 руб., а длительность составит 2 часа.
  • Конюшня расположена в отдалении от центра города. Вы можете добраться самостоятельно, либо я организую для вас трансфер (стоимость — примерно 400 руб. ).
  • Чтобы прогулка принесла вам максимум удовольствия, пожалуйста, одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь и чётко следуйте технике безопасности при общении с лошадьми
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Прогулка на лошадях в карельском лесу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
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Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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