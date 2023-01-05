В первый день тура встреча на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50.

Рекомендуем прибыть фирменным поездом «Карелия» в 07:50.

Если вы прилетаете на самолете, то необходимо прибыть за день до начала тура. В таком случае, вы самостоятельно добираетесь в день начала тура к 07:50 на ж/д вокзал, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1 500 руб. /машина.

В последний день тура трансфер привезет вас на ж/д вокзал Петрозаводска.

Рекомендуем брать обратные билеты после 18:00.

Если вы улетаете на самолете, то вы самостоятельно добираетесь в аэропорт, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1 500 руб. /машина.