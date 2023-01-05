Три дня на реке Шуя

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вас ждёт увлекательное приключение, испытание характера и силы воли, после которого вам точно будет что вспомнить! Тур прекрасно подходит как для начинающих туристов, так и для профи. Вливайтесь в ряды поклонников водного туризма! Тур проводится еженедельно с пятницы по воскресенье.
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Ближайшие даты:
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26
мая
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июн
16
июн
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Что вас ожидает:

Преодоление порогов на рафтах
Преодоление порогов на рафтах
Пройдем пороги разной сложности – понравится и новичкам, и профи!
Отдых на природе
Отдых на природе
Будем ночевать в палатках, готовить на костре и париться в туристической бане!

Программа тура по дням

1 день

Порог Цапфовский, перекат Хаут, порог Сизовский

Встречаемся на вокзале.

Проезд автобусом до п. Хаутоваара — 125 км.

Готовим снаряжение.

Обед.

Проходим обязательный инструктаж.

Выходим на воду, тренируемся.

Сплав:

  • порог Цапфовский;
  • перекат Хаут;
  • порог Сизовский.

Выходим на берег.

Разбиваем палаточный лагерь.

Ужинаем.

Ночуем в палатках.

Порог Цапфовский, перекат Хаут, порог СизовскийПорог Цапфовский, перекат Хаут, порог Сизовский
2 день

Пороги: Сизовский, Собачий, Кеняйкоски, Валойне, Сарикоски, Кумио

Завтрак.

Сплав с преодолением порогов:

  • Сизовский;
  • Собачий;
  • Кеняйкоски;
  • Валойне;
  • Сарикоски;
  • Кумио.

Перед прохождением пор. Кеняйкоски, Кумио — осмотр их инструктором. Возможен обнос (обход) этих порогов.

Обходим ГЭС по берегу.

Обедаем.

Разбиваем лагерь.

Ужинаем, отдыхаем.

Туристическая баня.

Ночуем в палатках.

Пороги: Сизовский, Собачий, Кеняйкоски, Валойне, Сарикоски, КумиоПороги: Сизовский, Собачий, Кеняйкоски, Валойне, Сарикоски, КумиоПороги: Сизовский, Собачий, Кеняйкоски, Валойне, Сарикоски, Кумио
3 день

Сбор лагеря, сплав до д. Соддер

Завтрак.

Сборы.

Сплав по реке до д. Соддер.

Полдник.

Проезд автобусом в Петрозаводск.

Сбор лагеря, сплав до д. СоддерСбор лагеря, сплав до д. Соддер

Варианты проживания

Палатки

2 ночи

Тур предусматривает проживание в палатках.

Предоставляются 2-3-местные палатки.

Во второй день тура включена туристическая баня.

Стоимость тура для ребенка до 12 лет — 11 300 рублей.

ПалаткиПалатки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа инструктора
  • Питание (трехразовое)
  • Снаряжение для похода:рафт (или катамаран)спасательные жилетывеслакаскигермо-упаковкипринадлежности для кострапоходная кухнятентыспальные мешкиковрики2-3-местные палаткитуристическая баня
  • Рафт (или катамаран)
  • Спасательные жилеты
  • Весла
  • Каски
  • Гермо-упаковки
  • Принадлежности для костра
  • Походная кухня
  • Тенты
  • Спальные мешки
  • Коврики
  • 2-3-местные палатки
  • Туристическая баня
  • Транспортировка всеми видами транспорта согласно программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер из/в аэропорт – 1 500 руб. /машина
  • Лодочный мотор
  • Страховка
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак или спортивная сумка для личных вещей;
  • обувь для сплава (кеды);
  • сменная обувь;
  • сменная одежда;
  • куртка;
  • непромокаемый костюм от дождя;
  • перчатки;
  • рыболовные снаряжения;
  • туалетные принадлежности;
  • полотенце;
  • средство от комаров;
  • очки от солнца.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое проживание в туре?

Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.

В какое время можно прибыть и убыть в первый и последний день тура?

В первый день тура встреча на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50.

Рекомендуем прибыть фирменным поездом «Карелия» в 07:50.

Если вы прилетаете на самолете, то необходимо прибыть за день до начала тура. В таком случае, вы самостоятельно добираетесь в день начала тура к 07:50 на ж/д вокзал, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1 500 руб. /машина.

В последний день тура трансфер привезет вас на ж/д вокзал Петрозаводска.

Рекомендуем брать обратные билеты после 18:00.

Если вы улетаете на самолете, то вы самостоятельно добираетесь в аэропорт, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1 500 руб. /машина.

Есть ли скидки для детей?

Да, стоимость тура для ребенка до 12 лет – 11 300 рублей.

Кому подходит тур?

Тур прекрасно подходит:

  • Как для начинающих водных туристов (пороги 1-3 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления.
  • Как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов.
  • Как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор.
  • Для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
  • Для владельцев собак, если вы неразлучны с вашим питомцем (при соблюдении некоторых условий, которые можно узнать у менеджера).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
5 янв 2023
Отлично провели время) гид Алена - прекрасная девушка, рассказывала интересные истории про Карелию. Интересная и грамотно составленная программа, успевали и отдохнуть и насладиться красотами Карелии)
А
24 авг 2022
Спасибо нашему сопровождающему и рулевому Славе! Спасибо команде за организацию такого отдыха!

Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно отмыть, прежде чем на ней начать что-то готовить на костре. И я пишу не о чёрной копоти на кастрюлях. А о плесени на разделочных досках например. Большая просьба уделить внимание гигиене!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
К
23 авг 2022
Всё супер.

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