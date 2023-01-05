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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Порог Цапфовский, перекат Хаут, порог Сизовский
Встречаемся на вокзале.
Проезд автобусом до п. Хаутоваара — 125 км.
Готовим снаряжение.
Обед.
Проходим обязательный инструктаж.
Выходим на воду, тренируемся.
Сплав:
- порог Цапфовский;
- перекат Хаут;
- порог Сизовский.
Выходим на берег.
Разбиваем палаточный лагерь.
Ужинаем.
Ночуем в палатках.
Пороги: Сизовский, Собачий, Кеняйкоски, Валойне, Сарикоски, Кумио
Завтрак.
Сплав с преодолением порогов:
- Сизовский;
- Собачий;
- Кеняйкоски;
- Валойне;
- Сарикоски;
- Кумио.
Перед прохождением пор. Кеняйкоски, Кумио — осмотр их инструктором. Возможен обнос (обход) этих порогов.
Обходим ГЭС по берегу.
Обедаем.
Разбиваем лагерь.
Ужинаем, отдыхаем.
Туристическая баня.
Ночуем в палатках.
Сбор лагеря, сплав до д. Соддер
Завтрак.
Сборы.
Сплав по реке до д. Соддер.
Полдник.
Проезд автобусом в Петрозаводск.
Варианты проживания
Палатки
Тур предусматривает проживание в палатках.
Предоставляются 2-3-местные палатки.
Во второй день тура включена туристическая баня.
Стоимость тура для ребенка до 12 лет — 11 300 рублей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа инструктора
- Питание (трехразовое)
- Снаряжение для похода:рафт (или катамаран)спасательные жилетывеслакаскигермо-упаковкипринадлежности для кострапоходная кухнятентыспальные мешкиковрики2-3-местные палаткитуристическая баня
- Рафт (или катамаран)
- Спасательные жилеты
- Весла
- Каски
- Гермо-упаковки
- Принадлежности для костра
- Походная кухня
- Тенты
- Спальные мешки
- Коврики
- 2-3-местные палатки
- Туристическая баня
- Транспортировка всеми видами транспорта согласно программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер из/в аэропорт – 1 500 руб. /машина
- Лодочный мотор
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак или спортивная сумка для личных вещей;
- обувь для сплава (кеды);
- сменная обувь;
- сменная одежда;
- куртка;
- непромокаемый костюм от дождя;
- перчатки;
- рыболовные снаряжения;
- туалетные принадлежности;
- полотенце;
- средство от комаров;
- очки от солнца.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какое проживание в туре?
Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.
- В какое время можно прибыть и убыть в первый и последний день тура?
В первый день тура встреча на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50.
Рекомендуем прибыть фирменным поездом «Карелия» в 07:50.
Если вы прилетаете на самолете, то необходимо прибыть за день до начала тура. В таком случае, вы самостоятельно добираетесь в день начала тура к 07:50 на ж/д вокзал, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1 500 руб. /машина.
В последний день тура трансфер привезет вас на ж/д вокзал Петрозаводска.
Рекомендуем брать обратные билеты после 18:00.
Если вы улетаете на самолете, то вы самостоятельно добираетесь в аэропорт, или можете заказать трансфер за доп. плату – 1 500 руб. /машина.
- Есть ли скидки для детей?
Да, стоимость тура для ребенка до 12 лет – 11 300 рублей.
- Кому подходит тур?
Тур прекрасно подходит:
- Как для начинающих водных туристов (пороги 1-3 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления.
- Как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов.
- Как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор.
- Для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
- Для владельцев собак, если вы неразлучны с вашим питомцем (при соблюдении некоторых условий, которые можно узнать у менеджера).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно отмыть, прежде чем на ней начать что-то готовить на костре. И я пишу не о чёрной копоти на кастрюлях. А о плесени на разделочных досках например. Большая просьба уделить внимание гигиене!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!