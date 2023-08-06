3 день

Рускеальский горный парк. Экскурсия на о. Валаам (по желанию)

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон»..

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За доп. плату экскурсия на о. Валаам.

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала.

Возвращение в гостиницу в г. Петрозаводск.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях.