Добро пожаловать в Карелию
Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сплав по реке Шуя
Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».
09:45 Встреча с инструктором у входа гостиницы «Питер Инн».
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).
На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк.
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Рускеальский горный парк. Экскурсия на о. Валаам (по желанию)
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон»..
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам.
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу в г. Петрозаводск.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях.
Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Выезд в город Кемь.
По пути экскурсия на водопаде Кивач.
Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в кафе.
Прибытие в Кемь.
20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Соловецкие острова
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе на острове.
16:00 Посадка на корабль.
18:00 Возвращение в Кемь в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург в 20:39. В этом случае предоставляется скидка:
- при двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.;
- на доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Отъезд
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь — Москва в 10:10.
В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь — Санкт-Петербург в 06:48.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 50 500 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 61 500 руб. /чел.;
- доп. место — 46 000 руб. /чел.
Скидка детям до 10 лет — 3 000 руб.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать в пятый день тура из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург.
В этом случае предоставляется скидка:
- при двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.;
- на доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Piter Inn»
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Туркомплекс «Причал»
«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.
Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.
Здесь редкая по красоте северная природа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе (5 завтраков, 2 обеда, 1 пикник)
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание: сплав на рафтах по реке Шуяобзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк "Мраморный каньон". экскурсия на водопад "Кивач"посещение музея природы заповедника "Кивач"посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника "Кивач" обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Сплав на рафтах по реке Шуя
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад «Кивач»
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) - 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский), при путешествии с детьми — свидетельство о рождении детей.
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки.
Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30°C до +10°C. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придется проводить достаточно много времени.
Какие требования к одежде для посещения храмов?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать брюки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в водных экскурсиях?
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Другие операторы сотовой связи будут «вне зоны действия сети».
Что еще нужно знать о туре?
Заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.
Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2 из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия.
Путешествие из Кеми на Соловки лежит по водной глади Белого моря. На своих экскурсионных маршрутах мы используем суда, у которых есть разрешение на пассажирские перевозки. Белое море бывает неспокойно. Настоятельно рекомендуем брать с собой средства от укачивания.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я была там всего один час, т. к. выбрала опцию - поездка на Валаам. А побывать в Кижах, Валааме и на Соловках в одном путешествие- это фантастика!