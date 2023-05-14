Северное Приладожье – один из самых живописных уголков Карелии. Находится на северном берегу самого большого пресного водоема Европы – Ладожского озера. Это то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать о нем. Недаром, именно здесь планируется создание природного заповедника «Ладожские шхеры».

Но начнется ваше путешествие с посещения музея эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя). Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Рассмотреть со всех сторон ту или иную вещь и наглядно представить, как люди в прошлом могли пользоваться именно этим предметом.

По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:

крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера; дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов;

действующую кузницу – экспозицию кузнечного ремесла; причал с репликами деревянных судов VIII — XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;

модель святилища с резными деревянными скульптурами;

две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище – подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);

жемчужину музея - длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара.

Прогулка на катерах по Ладосуким шхерам: Водные лабиринты со скалами и сотнями островов, редкие растения, внутренние озера и останки древних строений, небо и вода, вода и небо – все это ждет вас в ходе продолжительной водной прогулки по Ладожским шхерам. Если повезет, можно будет увидеть ладожскую нерпу – единственного пресноводного тюленя, занесенного в Красную книгу.

А теперь мы отправимся покорять Ладожские горы. Не переживайте, без трудных подъемов, по оборудованным и очень живописным лестницам. Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.

Не сомневаемся, что эта экскурсия никого не оставит равнодушным.