Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо

Жемчужина Приладожья

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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Также, прогулка на катере.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо

Что вас ожидает:

  • Северное Приладожье
  • Ладожские шхеры
  • Музей эпохи викингов «Svartbjornborg»
  • Гора Паасо
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Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Северное Приладожье – один из самых живописных уголков Карелии. Находится на северном берегу самого большого пресного водоема Европы – Ладожского озера. Это то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать о нем. Недаром, именно здесь планируется создание природного заповедника «Ладожские шхеры».

Но начнется ваше путешествие с посещения музея эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя). Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Рассмотреть со всех сторон ту или иную вещь и наглядно представить, как люди в прошлом могли пользоваться именно этим предметом.

По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:

  • крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера; дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов;
  • действующую кузницу – экспозицию кузнечного ремесла; причал с репликами деревянных судов VIII — XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;
  • модель святилища с резными деревянными скульптурами;
  • две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище – подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);
  • жемчужину музея - длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара.

Прогулка на катерах по Ладосуким шхерам: Водные лабиринты со скалами и сотнями островов, редкие растения, внутренние озера и останки древних строений, небо и вода, вода и небо – все это ждет вас в ходе продолжительной водной прогулки по Ладожским шхерам. Если повезет, можно будет увидеть ладожскую нерпу – единственного пресноводного тюленя, занесенного в Красную книгу.

А теперь мы отправимся покорять Ладожские горы. Не переживайте, без трудных подъемов, по оборудованным и очень живописным лестницам. Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.

Не сомневаемся, что эта экскурсия никого не оставит равнодушным.

Программа

  • 8:00 - Отправление комфортабельного транспорта из Петрозаводска в Сортавала (260 км).

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  • 12:00 - Прибытие в Сортавала, экскурсия в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя).

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  • 14:15 - Обед.

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  • 15:00 - Отправление на 2-ух часовую прогулку по Ладожским шхерам. Шхеры представляют собой цепь скалистых островов, обрамляющих изрезанную бухтами и узкими проливами береговую линию в северо-западной части Ладожского озера.

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  • 17:30 - Посещение горы Паасо.

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  • 18:30 - Отправление в Петрозаводск.

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  • 22:00 - Прибытие в Петрозаводск.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Посещение музея эпохи Викингов. Прогулка по Ладожским шхерам на катере (2 часа). Посещение горы Паасо
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 08:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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