Карелия - это уникальный край, который стоит посетить. Путешествие начинается с Долины зайцев, где можно увидеть уникальные наскальные изображения. Далее - гора Сампо, с которой открывается потрясающий вид на карельскую
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды с горы Сампо
- 💧 Целебные марциальные воды
- 🌊 Мощный водопад Кивач
- 🎨 Наскальные изображения в Долине зайцев
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Долина зайцев
- Гора Сампо
- Марциальные воды
- Водопад Кивач
Описание экскурсии
Долина зайцев — необычное место, известное красивым ландшафтом и наскальными изображениями зайцев.
Гора Сампо, с которой открывается захватывающий вид на карельскую природу. Расскажу, как это место связано с карельским эпосом и легендами.
Марциальные воды — первый российский курорт, основанный Петром I. Вы попробуете несколько видов «железной» воды и посмотрите на необычный храм — церковь Святого Апостола Петра.
Водопад Кивач — один из самых известных каскадов Карелии. Вы полюбуетесь мощными потоками воды и погуляете по живописным тропам на территории заповедника.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Soul 2.
Дополнительные расходы
- Посещение горы Сампо — 400 ₽ за чел.
- Вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ за чел.
- Питание (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 277 туристов
Я родился и живу в Петрозаводске. Люблю путешествовать и общаться с новыми людьми. Проведение экскурсий — моё любимое хобби, занимаюсь им с 2021 года. С удовольствием покажу вам Карелию! Поездки со мной проходят комфортно и качественно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
6 окт 2025
Были с сыном у Константина , очень понравилось , отлично провели время, узнали много нового о Карелии , посетили водопад и долину Зайцев , экскурсия прошла как одно мгновение 🙃 очень очень рады что удалось это посетить с Вами , огромное спасибо 🙏
Дата посещения: 4 октября 2025
Г
Галина
27 авг 2025
ВЧЕРА были на экскурсии по Карелии с Константином по золотому кольцу и были в восторге от увиденного и от гида.Константин свозил нас в долину зайцев , на гору сампо, к
Дата посещения: 26 августа 2025
С
Светлана
29 июл 2025
Всё очень понравилось. Спасибо что взяли с маленьким ребенком. Экскурсия интересная, не утомительная. Всем советую
Дата посещения: 28 июля 2025
Ж
Жанна
28 окт 2025
Спасибо Константину за экскурсию. Очень порадовал заранее скинутый список где чего прикупить и куда сходить поесть. Вождение отличное. По просьбе был изменён маршрут - включён палеовулкан Гирвас, дети очень хотели. Мы прекрасно провели время, много всего увидели, нигде нас не подгонял.
Е
Елена
26 окт 2025
Спасибо Константину за автоэкскурсию. Все четко, спокойно, предупредительно. Чистый и комфортный автомобиль (нас было 4 взрослых). На объектах гид не торопил, можно было спокойно все рассматривать, фотографироваться. Наверное, от подобных экскурсий особой информативности ожидать не стоит, не тот форма; здесь больше задействовано визуальное восприятие. Рекомендуем!
A
Anna
24 окт 2025
Отличная была экскурсия! Константин организовал все и рассказал замечательно. Ответил на все вопросы, помог с решением некоторых задач. Хотя сезон уже как- будто и заканчивается, было очень красиво. Рекомендуем к посещению.
Е
Евгения
16 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, организованная Константином по интересным и красивым местам Карелии. На машине, в комфортном темпе, с юмором, отвечая на все наши вопросы не только про историю Карелии, но и про современную жизнь людей.
Константин заранее поделился ссылками на места, где можно вкусно покушать, купить различные сувениры. Очень рекомендую.
Марина
5 окт 2025
Отличная экскурсия! Константин очень доброжелательный, эрудированный, харизматичный, слушали рассказ с интересом, очень много новой информации. Ненавязчиво, легко, с юмором. Посетили все интересующие локации в комфортном темпе. Профи в своём деле, однозначно рекомендуем!!
В
Владимир
4 окт 2025
Великолепно. За один день увидели много интересных и невероятных мест. Большое спасибо Константину.
Н
Надежда
30 сен 2025
Отлично провели время на экскурсии. Понравился гид и маршрут. Константин заранее связался и уточнил время начала экскурсии. Приехал вовремя на комфортном и чистом авто. Во время путешествия рассказывал не только
К
Ксения
26 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, комфортное авто, очень воспитанный и интересный экскурсовод. Полностью адаптируется под желания клиента, экскурсия проходит в удобном темпе. Узнала много интересного из истории и из жизни современной Карелии. Всем рекомендую!
Надежда
18 сен 2025
Хочу поблагодарить Константина, за прекрасную экскурсию! Много интересной информации, понравилась подача, было интересно. Желаем много туристов! Прекрасный гид!
И
Инна
11 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Константин, наш гид, действительно любит и знает Карелию. Все подробно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Посетили все заявленные локации. О каждой из них мы послушали небольшой рассказ. Получили представление о Карельском эпосе Калевала. Душевно провели день. Спасибо, Константин
Екатерина
7 сен 2025
Ездили на экскурсию 3 сентября, мы в восторге! Выехали, по договоренности, пораньше назначенного времени, в 9 утра, о чем ни капли не пожалели, были впереди всех туристов! Насыщенный день! Предложили ещё съездить на вулкан Гирвас, за доп плату, мы сразу согласились. Рекомендую Константина и его программу, не пожалеете! Спасибо за организацию и всю красоту, которую мы увидели!
н
наталья
6 сен 2025
Спасибо огромное Константину. Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Было интересно и познавательно. Мы влюбились в Карелию❤️
