Карелия - это уникальный край, который стоит посетить. Путешествие начинается с Долины зайцев, где можно увидеть уникальные наскальные изображения. Далее - гора Сампо, с которой открывается потрясающий вид на карельскую

природу. Затем - марциальные воды, где можно попробовать целебную воду и увидеть церковь Святого Апостола Петра. Завершает экскурсию водопад Кивач, известный своими мощными потоками и живописными тропами. Это путешествие - возможность узнать больше о природе и истории Карелии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Петрозаводске

Константин Ваш гид в Петрозаводске

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Долина зайцев — необычное место, известное красивым ландшафтом и наскальными изображениями зайцев.

Гора Сампо, с которой открывается захватывающий вид на карельскую природу. Расскажу, как это место связано с карельским эпосом и легендами.

Марциальные воды — первый российский курорт, основанный Петром I. Вы попробуете несколько видов «железной» воды и посмотрите на необычный храм — церковь Святого Апостола Петра.

Водопад Кивач — один из самых известных каскадов Карелии. Вы полюбуетесь мощными потоками воды и погуляете по живописным тропам на территории заповедника.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Soul 2.

Дополнительные расходы