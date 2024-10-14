Елена проводит ещё 6 экскурсий

Погрузиться в нордический быт в крепости Черного медведя и влюбиться в пейзажи мраморного каньона
Это путешествие позволит вам за один день переместиться в эпоху викингов и побывать в карельской сказке — парке Рускеала.
В крепости Черного медведя в городе Сортавала вы прогуляетесь по воссозданной северной деревне 9 века и познакомитесь с бытом воинственного народа. А следом отправимся навстречу водопадам Ахинкоски и величественным склонам мраморного каньона.
Наша первая цель — колоритный исторический парк «Бастион» в городе Сортавала, где мы посетим Mustankarhunlinna, или крепость Черного медведя. Вы окажетесь внутри реконструированной деревни викингов 9-11 веков: загляните в кузницу, крепость и дом Ярла (князя), увидите капище и скотный двор. Сможете потрогать руками все экспонаты и устроить фотосессию в исторических костюмах.
Мраморные склоны Рускеалы
По дороге мы остановимся у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоке, над которыми вы пройдете по подвесным мостикам. А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала. У вас будет время, чтобы прогуляться по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморным каньоном. С меня — рассказ об истории Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.
Дорогами карельских легенд
Северные пейзажи, которые будут сопровождать нас в пути, я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края, о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах и местных преданиях. А еще я открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.
Организационные детали
Все транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительно оплачиваются входные билеты в «Бастион» (800 ₽ за чел.) и парк Рускеала (750 ₽ за чел.), входные билеты на водопады — 500₽ а также питание в кафе (от 500 ₽)
Прогулка по историческому парку длится 1,5-2часа, в Рускеале у нас будет 2-2,5 часа
Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2806 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Посетили две экскурсии с Еленой. В первый день обзорная по городу, во второй день поехали в Рускеалу. Нас ждали интересные, эмоциональные рассказы об истории нашей страны, и конечно, более углублено читать дальшеуменьшить
про Петрозаводск и Карелию. Лена влюблена в свой край, она знает много легенд и сказок, её речь изобилует красочными цитатами, народным фольклором и забавными присказками. Нашу компанию из семи человек она очаровала. По организации экскурсий всё было пунктуально и чётко. Мы хотели прокатиться на ретро поезде, Лена подсказала как лучше сделать. Благодарим за положительные эмоции. Карелия нам очень понравилась! Сказочный край!
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Милана
Хочу выразить большую благодарность гиду ЕЛЕНЕ за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своему городу. Ответственная, уважительная и легкая в отношении с туристами 💕💕💕 Ее рассказы о Карелии просто читать дальшеуменьшить
завораживали всю нашу маленькую дружную компанию!!! Время, проведенное с таким прекрасным гидом, пролетело на одном дыхании, так что не хотели даже расставаться! Спасибо за доставленное удовольствие 💐💐💐 Искренне хочу пожелать ей успехов и здоровья!!! ВЫ СУПЕР 💯
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Маргарита
Были втроем на экскурсии у Елены 20 октября Деревня Викингов+Рускеала. Это была лучшая экскурсия в нашей жизни! По дороге Елена рассказала очень много материала, некоторые факты не рассказывают на обычных читать дальшеуменьшить
экскурсиях. Очень много интересного не только про места, которые мы посетили, но и про всю Карелию, про мифологию. Будем обязательно рекомендовать данную экскурсию друзьям и вернемся для посещения других экскурсий у Елены!
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Анна
От всей нашей большой семьи (3 взрослых и 3 детей) выражаем благодарность Елене за прекрасный день в Рускеале! А в деревне викингов каждый нашел себе мастер-класс по интересам! Прекрасная "не читать дальшеуменьшить
сухая" подача материала, юмор, ненавязчивость и учет всех наших пожеланий - что еще нужно для отличной экскурсии? Также хотим поблагодарить замечательного водителя Олега! Спасибо, что рассчитали время, и мы успели на свой поезд!
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Лилия
Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
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С
Светлана
Экскурсовод на 5+. Такой объём интересной информации нами был получен, что невозможно передать словами! Хоть наша экскурсия проходила 13 часов, но время пролетело очень быстро. И все благодаря Елене. Спасибо огромное!
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