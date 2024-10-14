Елена проводит ещё 6 экскурсий

Это путешествие позволит вам за один день переместиться в эпоху викингов и побывать в карельской сказке — парке Рускеала. В крепости Черного медведя в городе Сортавала вы прогуляетесь по воссозданной северной деревне 9 века и познакомитесь с бытом воинственного народа. А следом отправимся навстречу водопадам Ахинкоски и величественным склонам мраморного каньона.

Описание экскурсии

Крепость Черного медведя: стать викингом на час

Наша первая цель — колоритный исторический парк «Бастион» в городе Сортавала, где мы посетим Mustankarhunlinna, или крепость Черного медведя. Вы окажетесь внутри реконструированной деревни викингов 9-11 веков: загляните в кузницу, крепость и дом Ярла (князя), увидите капище и скотный двор. Сможете потрогать руками все экспонаты и устроить фотосессию в исторических костюмах.

Мраморные склоны Рускеалы

По дороге мы остановимся у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоке, над которыми вы пройдете по подвесным мостикам. А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала. У вас будет время, чтобы прогуляться по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморным каньоном. С меня — рассказ об истории Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.

Дорогами карельских легенд

Северные пейзажи, которые будут сопровождать нас в пути, я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края, о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах и местных преданиях. А еще я открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.

Организационные детали