Елена проводит ещё 6 экскурсий

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Деревня викингов и горный парк Рускеала

Погрузиться в нордический быт в крепости Черного медведя и влюбиться в пейзажи мраморного каньона

Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
Это путешествие позволит вам за один день переместиться в эпоху викингов и побывать в карельской сказке — парке 🌳 Рускеала.

В крепости Черного медведя в городе Сортавала вы прогуляетесь 👣 по воссозданной северной деревне 9 века и познакомитесь с бытом воинственного народа.

А следом отправимся навстречу водопадам Ахвенкоски и величественным склонам мраморного каньона.
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала

Что вас ожидает

Крепость Черного медведя: стать викингом на час
Наша первая цель — колоритный исторический парк 🌳 «Бастион» в городе Сортавала, где мы посетим Mustankarhunlinna, или крепость Черного медведя. Вы окажетесь внутри реконструированной деревни викингов 9-11 веков: загляните в кузницу, крепость и дом Ярла (князя), увидите капище и скотный двор. Сможете потрогать руками все экспонаты и устроить фотосессию 📷 в исторических костюмах.

Мраморные склоны Рускеалы
По дороге мы остановимся у водопадов Ахвенкоски на реке Тохмайоке, над которыми вы пройдете по подвесным мостикам. А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала. У вас будет время, чтобы прогуляться 👣 по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморным каньоном. С меня — рассказ об истории 📖 Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.

Дорогами карельских легенд
Северные пейзажи, которые будут сопровождать нас в пути, я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края, о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах и местных преданиях. А еще я открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается транспорт из Петрозаводска и обратно с учетом ожидания: стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Также дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в «Бастион» (600 руб. с человека) и парк Рускеала (350 руб. с человека), входные билеты на водопады, а также питание в кафе (от 300 руб. )
  • Прогулка по историческому парку длится 1, 5 часа, в Рускеале у нас будет 2, 5 — 3 часа
  • Экскурсию также можно провести и для 7-10 человек. Стоимость в этом случае — 1350 с человека.
Начало и место завершения
🚩 на Онежской набережной
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Деревня викингов и горный парк Рускеала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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Елена проводит ещё 6 экскурсий

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