Елена проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Крепость Черного медведя: стать викингом на час

Наша первая цель — колоритный исторический парк 🌳 «Бастион» в городе Сортавала, где мы посетим Mustankarhunlinna, или крепость Черного медведя. Вы окажетесь внутри реконструированной деревни викингов 9-11 веков: загляните в кузницу, крепость и дом Ярла (князя), увидите капище и скотный двор. Сможете потрогать руками все экспонаты и устроить фотосессию 📷 в исторических костюмах.

Мраморные склоны Рускеалы

По дороге мы остановимся у водопадов Ахвенкоски на реке Тохмайоке, над которыми вы пройдете по подвесным мостикам. А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала. У вас будет время, чтобы прогуляться 👣 по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморным каньоном. С меня — рассказ об истории 📖 Рускеалы 1632 года, когда она еще была шведской землей, до наших дней.

Дорогами карельских легенд

Северные пейзажи, которые будут сопровождать нас в пути, я дополню рассказами о самой Карелии: вы узнаете, кто такие карелы-ливвики и карелы-людики, услышите о жизни, быте, обычаях края, о шаманах-нойдах, лабиринтах, сейдах и местных преданиях. А еще я открою вам, какие деревья считаются здесь священными, а какие — стражами потустороннего мира.

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