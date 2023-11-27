Экскурсии на Ладожское озеро из Петрозаводска

Найдено 4 экскурсии в категории «Ладожское озеро» в Петрозаводске, цены от 7 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Ладожские шхеры: история и красота природы»
от 9 000 за всё до 18 чел.
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
«Мы совершим прогулку по знаменитым Ладожским шхерам – удивительной экосистеме из каменных островов, огромных скал, растительности и воды»
Расписание: Пятница в 08:00
9 900 за человека
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
«И прогуляетесь на катере по Ладожскому озеру, рассматривая причудливые скалы, каменные острова и северную растительность»
Расписание: в пятницу в 08:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
9 900 за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Что вас ждет:• Прогулка по Ладожским шхерам»
Расписание: по пятницам
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
7 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 ноября 2023
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
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    уже встречались на экскурсии по Петрозаводску и поездке на Чертов стул, года три назад…. поэтому узнав, что эту экскурсию ведёт он - сомнений не осталось. Из-за погоды мы не посетили фьерды, но были ошеломлены красотой водопадов Белые мосты и горой Хийденвуори… Артем великолепный рассказчик, очень легко и непринужденно рассказывает и легенды и историю северного края, нашей Карелии. Отвечает на любые вопросы. Его рассказ вплетает в себя и исторические сводки, и рассказы местных жителей, и свои зарисовки… очень интересно…. Если у вас будет возможность - обязательно выберите данный маршрут.

    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными
  • Н
    Наталья
    8 июля 2023
    Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
    Поездка на экскурсию оставила только положительные эмоции, местами даже восторг. Такие красивые места, поездка на катере на Ладожские шхеры-это вообще
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    "вишенка на торте". Рекомендую однозначно отправиться в такое удивительное путешествие!!! Встреча с викингов и-новые знания, новые знакомства, новые впечатления!!! Гора Паасо- лично для меня преодоление и испытание, с которым я справилась, несмотря ни на что!!! А сопровождала нас Ольга потрясающе интересная, заботливая, с огромным багажом знаний о своей малой родине, с любовью и нежностью рассказывающая о природе, людях, проживавших и проживающих ныне. С очень красивым голосом и грамотной речью-для меня это немало важно в длинном путешествии! Оля, ещё раз большущее Вам спасибо за увлекательную, познавательно, душевную прогулку по Карелии!

  • К
    Кисляк Инна Викторовна
    7 января 2023
    Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
    Здравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
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    Марина шеф повар сказочно готовила вместе со своей командой. Ребята весь персонал во главе с Любой, вежливые, добрые, отзывчивые, 🥰 помогают в любой ситуации. Конечно мы очень расстроились что ситуация с водителем не позволила нам покататься на хаски. И впервые за 3 года сломался поезд из за чего мы не побывали в парке Рускеала, но это только добавляет калорита приключениям.

  • И
    Инна Гальченко
    10 декабря 2022
    Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
    Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2022
    Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
    Все прошло отлично!
  • М
    Мария
    22 июня 2021
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    Артём - замечательный гид, показал и рассказал нам очень много всего интересного. Умеет увлеченно и при этом ненавязчиво преподносить материал,
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    обладает глубокими знаниями о своем регионе, способен ответить на все вопросы (хотя после его рассказов уже даже и не знаешь, о чем спросить). Мы брали 2 экскурсии (Ладожские шхеры и Гирвас-Кивач) и остались очень довольны. У всех было ощущение, что мы путешествуем со старым другом, никаких сбоев на маршруте не было, всё чётко. Однозначно буду рекомендовать (и уже рекомендую своим друзьям) обращаться к Артёму.

  • Д
    Дарья
    10 октября 2020
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    В первую очередь, Артем - потрясающий гид. Он знает примерно все о своём крае, и поездка была очень насыщена информацией. Во-вторых,
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    у меня был запрос на максимально возможное количество локаций в день для посещения, и Артем помог смиксовать программу так, что побывать удалось и на водопаде «Белые мосты», и на Ладожских шхерах, и в Рускеала парке. В-третьих - Карелия в сентябре невероятно красивая, а руководство региона вкладывается в развитие региона. Это очень заметно на контрасте, и исследовать эти места было одно удовольствие. Не могу не отметить комфортный трансфер + по пути между маршрутами удалось заехать в несколько аутентичных локальных мест для перекуса. В общем, восторг, спасибо! Рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ладожское озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
  2. Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
  3. Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
  4. Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Ладожское озеро" можно забронировать 4 экскурсии от 7 900 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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