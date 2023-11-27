1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Ладожские шхеры: история и красота природы»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
«Мы совершим прогулку по знаменитым Ладожским шхерам – удивительной экосистеме из каменных островов, огромных скал, растительности и воды»
Расписание: Пятница в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
«И прогуляетесь на катере по Ладожскому озеру, рассматривая причудливые скалы, каменные острова и северную растительность»
Расписание: в пятницу в 08:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Что вас ждет:• Прогулка по Ладожским шхерам»
Расписание: по пятницам
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
7 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 ноября 2023Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
- ННаталья8 июля 2023Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора ПаасоПоездка на экскурсию оставила только положительные эмоции, местами даже восторг. Такие красивые места, поездка на катере на Ладожские шхеры-это вообще
- ККисляк Инна Викторовна7 января 2023Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпингеЗдравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
- ИИнна Гальченко10 декабря 2022Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпингеКомпания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
- ТТатьяна15 июня 2022Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпингеВсе прошло отлично!
- ММария22 июня 2021Артём - замечательный гид, показал и рассказал нам очень много всего интересного. Умеет увлеченно и при этом ненавязчиво преподносить материал,
- ДДарья10 октября 2020В первую очередь, Артем - потрясающий гид. Он знает примерно все о своём крае, и поездка была очень насыщена информацией. Во-вторых,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ладожское озеро»
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