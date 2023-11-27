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у меня был запрос на максимально возможное количество локаций в день для посещения, и Артем помог смиксовать программу так, что побывать удалось и на водопаде «Белые мосты», и на Ладожских шхерах, и в Рускеала парке. В-третьих - Карелия в сентябре невероятно красивая, а руководство региона вкладывается в развитие региона. Это очень заметно на контрасте, и исследовать эти места было одно удовольствие. Не могу не отметить комфортный трансфер + по пути между маршрутами удалось заехать в несколько аутентичных локальных мест для перекуса. В общем, восторг, спасибо! Рекомендую:)