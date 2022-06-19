Зимние краски севера

Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры

5
3 отзыва
Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Зимние краски севера
Ближайшие даты:
21
янв
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янв
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фев
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Что вас ожидает 🤩

Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидим самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы
Активности на выбор
Активности на выбор
При желании прокатимся на собачьих упряжках с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору или на снегоходах за городом
"Марциальные Воды"
"Марциальные Воды"
Попробуем целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
Нас ждет этно-поездка в карельскую деревню и знакомство с народностью "карелы-людики"
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, активности на выбор

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:

  • катание на собачьих упряжках с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору;
  • катание на снегоходах за городом.

С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

Встреча, Петрозаводск, активности на выборВстреча, Петрозаводск, активности на выборВстреча, Петрозаводск, активности на выборВстреча, Петрозаводск, активности на выбор
2 день
Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан
3 день
Этно-поездка в карельскую деревню, отъезд

Завтрак в кафе гостиниц.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население – это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

Трансфер на ж/д вокзал / аэропорт.

Окончание программы.

Этно-поездка в карельскую деревню, отъездЭтно-поездка в карельскую деревню, отъездЭтно-поездка в карельскую деревню, отъездЭтно-поездка в карельскую деревню, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Гостиница"Северная""Фрегат"
2-местный стандарт21 98022 600
1-местный стандарт24 30025 400
доп. место21 10021 900

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!
В
31 мая 2022
На все вопросы ответили спокойно и доходчиво, предложили все возможные варианты.

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