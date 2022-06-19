По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:

катание на собачьих упряжках с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору;

катание на снегоходах за городом.

С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.