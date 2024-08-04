Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска под шпилем со стороны перрона, табличка «Краски Севера».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Посещение центра шунгита, Вас ждет знакомство с загадочным минералом, Вы посетите шунгитовую релакс-комнату, после мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Обед в кафе города.
Размещение в выбранной гостинице (номера категории стандарт с удобствами).
Заселение в гостиницы с 15:00
Свободное время, отдых.
За дополнительную плату предлагаем (БРОНИРОВАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТУРА):
В период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):
- - «хаски треккинг» — экскурсия по питомнику, прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору
+ чаепитие с выпечкой.
Продолжительность программы (с учетом трансфера из г. Петрозаводска) - 3 часа.
Стоимость (с учетом трансфера): 3900 руб. /чел., 3150 руб. /дети до 13 лет.
- - катание на квадроциклах за городом вместе с опытным инструктором.
Продолжительность программы (с учетом трансфера из Петрозаводска) — 3 часа.
Стоимость (с учетом трансфера): 4600 руб. /чел./при посадке 2 чел. на квадроцикле, 6100 руб. /чел./при посадке 1 человек на квадроцикле.
В зимний период (при достаточном покрове снега):
- катание на собачьих упряжках в качестве пассажира или самостоятельно по зимнему лесу 3 км, экскурсия по питомнику + чаепитие.
Продолжительность программы (с учетом трансфера из Петрозаводска) – 3 часа.
Стоимость (с учетом трансфера): 7600 руб. /взр., 5100 руб. /дети до 9 лет.
- катание на снегоходах — зимой по подготовленной лесной трассе.
Продолжительность (с учетом трансфера из Петрозаводска) — 3 часа.
Стоимость (с учетом трансфера): 4800 руб. /чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб. /один чел. на снегоходе.
Свободный день
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Свободный день для изучения города.
За дополнительную плату экскурсия в горный парк Рускеала
(БРОНИРОВАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТУРА – СТОИМОСТЬ 4000 РУБ/ВЗР, 3800 РУБ/ШКОЛ, ПЕНСИОНЕР 60+)
Переезд в самый красивый уголок Карелии - Северное Приладожье, в горный парк Рускеала. (расстояние 260 км, 4 часа в пути в одну сторону)
По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма "А Зори здесь тихие…".
По прибытию в горный парк Рускеала - наземная экскурсия "Мраморный каньон". Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов. Вы увидите уникальное творение - огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина - 109 м. Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
Свободное время в парке. Питание не включено.
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, троллей, дополнительные экспозиции парка, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Возвращение в Петрозаводск (ориентировочная продолжительность экскурсии 12 часов).
Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник Кивач
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
Посещение горы «Сампо».
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.
В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.
Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам.
Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Выезд в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в пути.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал, прибытие около 19 часов, рекомендуем поезд с отправлением в 22 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Отель «Онежский замок 4*»
|Двухместный номер с удобствами
|32 800
|Одноместный номер с удобствами
|42 300
|Доп. место
|27 750
Скидка детям до 16 лет — 2 450руб.
Тур с датами 26–28.07.2024 будет стоить на 1250 рублей дороже для всех, поскольку 27.07.2024 в Горном парке Рускеала будет проходить Рускеала Симфони.
Варианты проживания
Отель «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский Замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Питание: день 1: завтракдень 2: завтрак ланч-боксдень 3: завтрак, обед
- День 1: завтрак
- День 2: завтрак ланч-бокс
- День 3: завтрак, обед
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Экскурсия на о. Валаам (бронь обязательно заранее, оплата на месте):взрослый - 6 200 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 3 500 руб. /чел
- Взрослый - 6 200 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 3 500 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь — кроссовки или кеды;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- легкий головной убор;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура и герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код:
- Женщины — юбка, платок, покрытые плечи.
- Мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям — свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда расчетные часы в отеле?
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!
Какие есть особенности тура?
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Как организована встреча?
В день начала тура встреча с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).
Если вы приезжаете раньше — ожидание. Если вы приезжаете более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!