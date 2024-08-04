Краски Севера. Выходные в Карелии

Проведите увлекательные выходные в Карелии! Вы посетите знаменитый горный парк Рускеала, пройдетесь по застывшей лаве древнего вулкана, познакомитесь с Петрозаводском и отправитесь на «комете» на остров Кижи. А еще сможете побывать на острове Валаам или прогуляться по старинному городу Сортавала.
5
3 отзыва
Краски Севера. Выходные в Карелии
Краски Севера. Выходные в Карелии
Краски Севера. Выходные в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска под шпилем со стороны перрона, табличка «Краски Севера».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Посещение центра шунгита, Вас ждет знакомство с загадочным минералом, Вы посетите шунгитовую релакс-комнату, после мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Обед в кафе города.

Размещение в выбранной гостинице (номера категории стандарт с удобствами).

Заселение в гостиницы с 15:00

Свободное время, отдых.

За дополнительную плату предлагаем (БРОНИРОВАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТУРА):

В период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):

  • - «хаски треккинг»экскурсия по питомнику, прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору

+ чаепитие с выпечкой.

Продолжительность программы (с учетом трансфера из г. Петрозаводска) - 3 часа.

Стоимость (с учетом трансфера): 3900 руб. /чел., 3150 руб. /дети до 13 лет.

  • - катание на квадроциклах за городом вместе с опытным инструктором.

Продолжительность программы (с учетом трансфера из Петрозаводска) — 3 часа.

Стоимость (с учетом трансфера): 4600 руб. /чел./при посадке 2 чел. на квадроцикле, 6100 руб. /чел./при посадке 1 человек на квадроцикле.

В зимний период (при достаточном покрове снега):

  • катание на собачьих упряжках в качестве пассажира или самостоятельно по зимнему лесу 3 км, экскурсия по питомнику + чаепитие.

Продолжительность программы (с учетом трансфера из Петрозаводска) – 3 часа.

Стоимость (с учетом трансфера): 7600 руб. /взр., 5100 руб. /дети до 9 лет.

  • катание на снегоходахзимой по подготовленной лесной трассе.

Продолжительность (с учетом трансфера из Петрозаводска) — 3 часа.

Стоимость (с учетом трансфера): 4800 руб. /чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб. /один чел. на снегоходе.

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
2 день

Свободный день

Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Свободный день для изучения города.

За дополнительную плату экскурсия в горный парк Рускеала

(БРОНИРОВАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТУРА – СТОИМОСТЬ 4000 РУБ/ВЗР, 3800 РУБ/ШКОЛ, ПЕНСИОНЕР 60+)

Переезд в самый красивый уголок Карелии - Северное Приладожье, в горный парк Рускеала. (расстояние 260 км, 4 часа в пути в одну сторону)
По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма "А Зори здесь тихие…".
По прибытию в горный парк Рускеала - наземная экскурсия "Мраморный каньон". Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов. Вы увидите уникальное творение - огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина - 109 м. Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
Свободное время в парке. Питание не включено.
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, троллей, дополнительные экспозиции парка, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Возвращение в Петрозаводск (ориентировочная продолжительность экскурсии 12 часов).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

Посещение горы «Сампо».

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.

В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.

Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам.

Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Выезд в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал, прибытие около 19 часов, рекомендуем поезд с отправлением в 22 часа.

Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

ГостиницаОтель «Онежский замок 4*»
Двухместный номер с удобствами32 800
Одноместный номер с удобствами42 300
Доп. место27 750

Скидка детям до 16 лет — 2 450руб.

Тур с датами 26–28.07.2024 будет стоить на 1250 рублей дороже для всех, поскольку 27.07.2024 в Горном парке Рускеала будет проходить Рускеала Симфони.

Варианты проживания

Отель «Онежский замок»

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский Замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание: день 1: завтракдень 2: завтрак ланч-боксдень 3: завтрак, обед
  • День 1: завтрак
  • День 2: завтрак ланч-бокс
  • День 3: завтрак, обед
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Экскурсия на о. Валаам (бронь обязательно заранее, оплата на месте):взрослый - 6 200 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 3 500 руб. /чел
  • Взрослый - 6 200 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 3 500 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь — кроссовки или кеды;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • легкий головной убор;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура и герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код:

  • Женщины — юбка, платок, покрытые плечи.
  • Мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям — свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда расчетные часы в отеле?

Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!

Какие есть особенности тура?

Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

Внимание при посещении о. Валаам:

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.

Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».

Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.

Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Как организована встреча?

В день начала тура встреча с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).

Если вы приезжаете раньше — ожидание. Если вы приезжаете более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 авг 2024
Нам очень понравилась организация тура. Все отели очень хорошие. Питание тоже. Особую благодарность хотим выразить Вере Ивановне нашему гиду. Это специалист высокой квалификации, подробно и содержательно доносила информацию. Очень чётко и конкретно. Большой Стране -большое спасибо.
А
4 авг 2024
Очень быстро реагировали на мои вопросы.
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!
А
28 июл 2024
Благодарю туристическую компанию за чудесный отдых в Карелии. Отдельная благодарность нашему гиду Вере Ивановне. Всё предусмотрела, предупредила, что где и как, даже добавить нечего.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На автобусеМожно с детьмиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВсе туры3-дневные турыКурорт Марциальные водыКарелия

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