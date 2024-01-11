3 день

В гости к Хаски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Далее познакомимся с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Сувениры из шунгита, приобретенные в центре, будут долго напоминать Вам о Карелии!

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Прощание с гидом! До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 11 или № 805.