Зимняя сказка в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
В этом путешествии вас встретит удивительная красота зимней Карелии! Подарите себе и детям настоящую рождественскую сказку.

Красота северной природы, настоящий карельский Дед Мороз и волшебство окутают вас и подарят море впечатлений.
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Зимний Петрозаводск
Зимний Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Прогуляемся по заснеженному мраморному карьеру
Кивач и Ахвенкоски
Кивач и Ахвенкоски
Полюбуемся красивейшими водопадами Карелии
Озорные хаски
Озорные хаски
Заглянем в гости к милым собакам и прокатимся на собачьих упряжках
Энергия шунгита
Энергия шунгита
Узнаем о свойствах минерала, который добывают только в Карелии
Вкусы Карелии
Вкусы Карелии
Насладимся горячим обедом с лохикейто, тарелкой по-деревенски и калиткой

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Дом кукол, водопад Кивач

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов у вагона № 9 по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск».

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Далее увлекательная экскурсия в Дом Куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Выезжаем в сказочный зимний лес.

Обед в кафе.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Переезд в г. Кондопога.

Размещение в гостинице «Теремок» 3*.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом и отдыха!

Петрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад КивачПетрозаводск, Дом кукол, водопад Кивач
2 день

Рускеальский горный парк, водопад Ахвенкоски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входные билеты покупаются самостоятельно — 300 руб.).

Поздний обед в кафе.

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

Рускеальский горный парк, водопад АхвенкоскиРускеальский горный парк, водопад АхвенкоскиРускеальский горный парк, водопад АхвенкоскиРускеальский горный парк, водопад Ахвенкоски
3 день

В гости к Хаски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Далее познакомимся с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Сувениры из шунгита, приобретенные в центре, будут долго напоминать Вам о Карелии!

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Прощание с гидом! До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 11 или № 805.

В гости к ХаскиВ гости к Хаски

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице «Теремок».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Вариант размещенияСтоимость
Двухместное размещение (взрослый)26 500
Двухместное размещение Джуниор сюит dabl27 500
Одноместное размещение28 500
Доп. место (взрослый)24 800
Двухместное размещение (ребенок до 12 лет)24 000
Доп. место (ребенок до 12 лет)22 300

Варианты проживания

Гостиница «Теремок»

2 ночи

Уютная комфортабельная гостиница «Теремок» размещается в современном трехэтажном здании в уютном городке Кондопога. Одновременно здесь могут разместиться 36 человек. Одна из лучших гостиниц в г. Кондопога, расположена в центре города.

Номерной фонд гостиницы составляет 18 номеров, среди которых есть одноместные, двухместные и номер-люкс. Каждый номер оборудован полным санузлом с современной сантехникой, телевизором и мини-баром.

2-местный стандартный номер (15 номеров). В номере две кровати, душевая кабинка, холодильник, телевизор, телефон.

1-местный номер (2 номера). В номере большая кровать, душевая кабинка, телевизор, телефон, холодильник.

2-местный номер люкс (1 номер). В номере: телевизор, телефон, холодильник, минибар, санузел полный, кондиционер.

Во всех номерах, независимо от их категории, есть душ, туалет, умывальник, цветной телевизор со спутниковыми каналами, мини-холодильник и телефон.

Инфраструктура:

  • ресторан, бар;
  • парковка (охраняемая);
  • сауна.

Расчётный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.

Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда
  • Проживание в гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида, аниматоров, инструкторов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на экскурсии: обзорная экскурсия по Петрозаводскуэкскурсия в художественную галерею «Дом Куклы» экскурсия на водопад Кивачэкскурсия в Рускеальский горный паркэкскурсия и катание на собачьих упряжкахэкскурсия в Центр Шунгита
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы»
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк
  • Экскурсия и катание на собачьих упряжках
  • Экскурсия в Центр Шунгита
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку (от 10 до 150 рублей)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Для туристов, путешествующих с детьми, обязательно Свидетельство о рождении детей.
  3. Полис обязательного медицинского страхования.
  4. Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у вагона № 9 поезда № 18 (Москва — Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше — ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна.

Средняя температура: -15°С, но морозы могут достигать и -30°С.

Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
11 янв 2024
Добрый день! Хочу поделится мнением о туре "Зимняя сказка в Карелии" с 3.01 по 5.01.
Впечатлений море! Всё отлично организовано, скучать было некогда!
Тур организован так, что будет интересно и взрослым, и детям. Мне понравилось, что предоставлялось достаточно времени на самостоятельный отдых - погулять и по фотографироваться на каждой экскурсии.
В этом туре мы побывали на экскурсии по Петрозаводску, в резиденции Карельского Деда Мороза, побывали в местах, где снимался фильм "А зори здесь тихие. ", посетили фантастически красивый горный парк Рускеала, погуляли у водопада Кивач.
Очень рекомендую этот тур для первого посещения Карелии!
М
11 янв 2024
Удобный транспорт, хорошее питание, очень ответственный и интересный гид Анжелика, а также красивые места!
Удобный транспорт, хорошее питание, очень ответственный и интересный гид Анжелика, а также красивые места!Удобный транспорт, хорошее питание, очень ответственный и интересный гид Анжелика, а также красивые места!
Ф
9 янв 2023
Тур с 3 января по 5 января 2023г.
Большая благодарность всем. Впечатления сказочные, все прошло без эксесов. Отдельная благодарность нашему гиду Тамаре Вениаминовне

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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