Красота северной природы, настоящий карельский Дед Мороз и волшебство окутают вас и подарят море впечатлений.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск, Дом кукол, водопад Кивач
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает туристов у вагона № 9 по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск».
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Далее увлекательная экскурсия в Дом Куклы.
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Выезжаем в сказочный зимний лес.
Обед в кафе.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Переезд в г. Кондопога.
Размещение в гостинице «Теремок» 3*.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом и отдыха!
Рускеальский горный парк, водопад Ахвенкоски
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входные билеты покупаются самостоятельно — 300 руб.).
Поздний обед в кафе.
21:00 Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
В гости к Хаски
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.
А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.
Далее познакомимся с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Сувениры из шунгита, приобретенные в центре, будут долго напоминать Вам о Карелии!
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.
Прощание с гидом! До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 11 или № 805.
Проживание
Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице «Теремок».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное размещение (взрослый)
|26 500
|Двухместное размещение Джуниор сюит dabl
|27 500
|Одноместное размещение
|28 500
|Доп. место (взрослый)
|24 800
|Двухместное размещение (ребенок до 12 лет)
|24 000
|Доп. место (ребенок до 12 лет)
|22 300
Варианты проживания
Гостиница «Теремок»
Уютная комфортабельная гостиница «Теремок» размещается в современном трехэтажном здании в уютном городке Кондопога. Одновременно здесь могут разместиться 36 человек. Одна из лучших гостиниц в г. Кондопога, расположена в центре города.
Номерной фонд гостиницы составляет 18 номеров, среди которых есть одноместные, двухместные и номер-люкс. Каждый номер оборудован полным санузлом с современной сантехникой, телевизором и мини-баром.
2-местный стандартный номер (15 номеров). В номере две кровати, душевая кабинка, холодильник, телевизор, телефон.
1-местный номер (2 номера). В номере большая кровать, душевая кабинка, телевизор, телефон, холодильник.
2-местный номер люкс (1 номер). В номере: телевизор, телефон, холодильник, минибар, санузел полный, кондиционер.
Во всех номерах, независимо от их категории, есть душ, туалет, умывальник, цветной телевизор со спутниковыми каналами, мини-холодильник и телефон.
Инфраструктура:
- ресторан, бар;
- парковка (охраняемая);
- сауна.
Расчётный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда
- Проживание в гостинице
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида, аниматоров, инструкторов
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты на экскурсии: обзорная экскурсия по Петрозаводскуэкскурсия в художественную галерею «Дом Куклы» экскурсия на водопад Кивачэкскурсия в Рускеальский горный паркэкскурсия и катание на собачьих упряжкахэкскурсия в Центр Шунгита
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы»
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в Рускеальский горный парк
- Экскурсия и катание на собачьих упряжках
- Экскурсия в Центр Шунгита
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку (от 10 до 150 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность.
- Для туристов, путешествующих с детьми, обязательно Свидетельство о рождении детей.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у вагона № 9 поезда № 18 (Москва — Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше — ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер за дополнительную плату.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Петрозаводске?
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна.
Средняя температура: -15°С, но морозы могут достигать и -30°С.
Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Впечатлений море! Всё отлично организовано, скучать было некогда!
Тур организован так, что будет интересно и взрослым, и детям. Мне понравилось, что предоставлялось достаточно времени на самостоятельный отдых - погулять и по фотографироваться на каждой экскурсии.
В этом туре мы побывали на экскурсии по Петрозаводску, в резиденции Карельского Деда Мороза, побывали в местах, где снимался фильм "А зори здесь тихие. ", посетили фантастически красивый горный парк Рускеала, погуляли у водопада Кивач.
Очень рекомендую этот тур для первого посещения Карелии!
Большая благодарность всем. Впечатления сказочные, все прошло без эксесов. Отдельная благодарность нашему гиду Тамаре Вениаминовне