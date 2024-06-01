Марциальные воды – туры в Петрозаводске

Найдено 12 туров в категории «Марциальные воды» в Петрозаводске, цены от 8 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 11 часов
1 отзыв
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Весна в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весна в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
28 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 21 400 за человека
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875 за человека
Зимние краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 22 900 за человека
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Весна в Карелии
    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
    читать дальше

    сыном. Нам очень понравилось! Все организованно, четко, вовремя, замечательные экскурсоводы (у нас были Анна и Галина). Я обратила внимание на водителей - настоящие профессионалы, по достаточно узким дорогам плавно водили. Мы жили в прекрасной гостинице "Космос" в 50 метрах от озера. Ну а самое главное - потрясающая природа Карелии и уютный Петрозаводск - красивый, ухоженный город, в котором живут приятные, вежливые, гостеприимные люди.

    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Весна в Карелии
    Было здорово, только автобусы переполненные почти были.
  • К
    Карина
    15 мая 2024
    Весна в Карелии
    Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его, т к все было
    читать дальше

    прекрасно организованно, время очень хорошо посчитано и мы успевали посетить не только запланированные экскурсии, но и просто прогуляться по городу. Отдельное спасибо принимающей стороне за комфортные и новые автобусы и за отличного гида Анну, которая показала нам все запланированные и незапланированные места. Мы получили столько незабываемых эмоций, попробовали местную кухню, послушали карельские песни и даже смогли осуществить свою мечту-прыгнуть с тарзанки в каньон. Надеемся, что мы вас вдохновили на это путешествие. Всем хорошего отдыха!!!

    Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его
  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
    В целом все понравилось, хорошая экскурсия и места Есть моменты которые можно улучшить: Автобусы - не особо комфортабельные, старые, очень много видела
    читать дальше

    групп у которых автобусы гораздо лучше Микрофон - в первом автобусе микрофон фонил, первый день сложно было воспринимать информацию В рускеале - лучше бы по умолчанию была подземная экскурсия, по каньону и так было время походить самостоятельно, а вот на подземную успеть было сложно Гид понравилась, хорошая, отзывчивая. Интересно рассказывает, но в то же время иногда сложно удерживать нить повествования из за уточняющих объяснений, которые иногда затягиваются

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Зимние краски Севера. Карелия
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Зимние краски Севера. Карелия
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
    читать дальше

    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
    читать дальше

    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Марциальные воды»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
  2. ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
  3. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
  4. Выходные по-карельски
  5. Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Марциальные воды" можно забронировать 12 авторских туров от 8 950 до 63 300. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Петрозаводске на 2024 год по теме «Марциальные воды», 25 ⭐ отзывов, цены от 8950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам