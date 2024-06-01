1 чел.
По популярности
Авторский тур
1 день 11 часов
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весна в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
28 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 21 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 22 900₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ЕЕкатерина16 мая 2024Было здорово, только автобусы переполненные почти были.
- ККарина15 мая 2024Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его, т к все было
- ВВалентина11 мая 2024В целом все понравилось, хорошая экскурсия и места Есть моменты которые можно улучшить: Автобусы - не особо комфортабельные, старые, очень много видела
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Марциальные воды»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Марциальные воды" можно забронировать 12 авторских туров от 8 950 до 63 300. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Петрозаводске на 2024 год по теме «Марциальные воды», 25 ⭐ отзывов, цены от 8950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август