Краски Севера. Карелия

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Приглашаем в увлекательное путешествие в Карелию! Вы познакомитесь с Петрозаводском, на «комете» отправитесь на остров Кижи, увидите красивый водопад Кивач, пройдетесь по застывшей лаве вулкана и посетите карельскую деревню Киндасово.

А в свободный день сможете поехать в горный парк Рускеала и совершить водную прогулку по Ладожским шхерах.
Краски Севера. Карелия
Краски Севера. Карелия
Краски Севера. Карелия
Ближайшие даты:
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
8
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Курорт «Марциальные Воды»
Курорт «Марциальные Воды»
Попробуете целебную воду из 3 источников и осмотрите церковь апостола Петра
В гости к карелам-людикам
В гости к карелам-людикам
Посетите деревню Киндасово и поучаствуете в музыкальном мастер-классе
Знаменитый водопад
Знаменитый водопад
Полюбуетесь величественным водопадом Кивач
Столица Карелии
Столица Карелии
Познакомитесь с историей Петрозаводска, а также с его современным обликом
Жемчужина Заонежья
Жемчужина Заонежья
Побываете в музее деревянного зодчества под открытым небом
Древний вулкан
Древний вулкан
Увидите застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска, табличка «Краски Севера».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).

Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
2 день

Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

Посещение горы «Сампо».

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.

В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.

Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам.

Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы и музей природы.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник Кивач
3 день

Свободный день. Дополнительная экскурсия

Завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день.

Экскурсия за доп. плату:

Переезд в самый красивый уголок Карелии — Северное Приладожье (260 км, 4 часа в пути), горный парк Рускеала.

По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие» (по технической возможности).

По прибытию в горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Дорога Горных мастеров».

Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.

Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.

Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.

Свободное время в горном парке.

За доп. Плату Вы можете покушать в кафе Горного парка.

Переезд в г. Сортавала.

Выезд на Ладожские шхеры.

Водная прогулка выходного дня по Ладожским шхерам — это прекрасная возможность забыть о городской суете, побыть наедине с удивительной природой Севера, насладиться необыкновенным разнообразием природного ландшафта Северного Приладожья, где песчаные и галечные пляжи чередуются с огромными валунами, покрытыми «бараньими лбами» и отвесными скалами, образуя необыкновенные по красоте пейзажи.

Маршрут круговой, проходит вокруг острова Кивисаари, Лайватсаари, Карнетсаари с высадкой на остров Хонкасало с посещением видовых мест на открытую Ладогу.

Возвращение в г. Петрозаводск (в пути около 4 часов).

Свободное время.

Спец. цена при покупке тура: взрослые — 4 000 руб. /чел., дети до 16 лет, студенты, пенсионеры — 3 500 руб. /чел.

Свободный день. Дополнительная экскурсияСвободный день. Дополнительная экскурсияСвободный день. Дополнительная экскурсияСвободный день. Дополнительная экскурсия
4 день

Карельская деревня Киндасово

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00 часов, выезд с вещами.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население — это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Продолжительность экскурсии около 5 часов.

Трансфер на ж/д вокзал.

Карельская деревня КиндасовоКарельская деревня КиндасовоКарельская деревня КиндасовоКарельская деревня КиндасовоКарельская деревня Киндасово

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

ГостиницаНомер стандарт,
отель «Петра 3*» 		Номер комфорт,
отель «Петра 3*»
Двухместный номер с удобствами36 40038 100
Одноместный номер с удобствами46 40050 100
Доп. место30 20030 200

Скидка детям до 16 лет — 2 400руб.

Варианты проживания

Отель «Петра»

3 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Отель «Петра»Отель «Петра»Отель «Петра»Отель «Петра»Отель «Петра»Отель «Петра»Отель «Петра»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание: день 1: завтракдень 2: завтрак, обеддень 3: завтракдень 4: завтрак
  • День 1: завтрак
  • День 2: завтрак, обед
  • День 3: завтрак
  • День 4: завтрак
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Экскурсия в горный парк Рускеала и на Ладожские шхеры (бронь заранее, оплата возможна на месте):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок до 16 лет, студент, пенсионер - 3 500 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет, студент, пенсионер - 3 500 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь — кроссовки или кеды;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • легкий головной убор;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура и герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20–30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура.

Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше — ожидание.

Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код:

  • Женщины — юбка, платок, покрытые плечи.
  • Мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям — свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда расчетные часы в отеле?

Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!

Какие есть особенности тура?

Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

Внимание при посещении о. Валаам:

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.

Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».

Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.

Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
29 мая 2023
Прошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ни странно). Самый сезон, когда туристов не так много, начало сезона в Карелии, оказывается, как раз в начале мая(я пребывала на туре Краски Севера с 24-26 мая 2023). Программа обширнейшая. Тур можно считать идеальным, так как все было проведено для двух туристов. Замечательный гид Вера Ивановна Калева. Карелия была моей мечтой, зеленый, чистейший, нетронутый край. Сам Петрозаводск также очень впечатлил, город маленький, но чистый, красивый. Впечатления только положительные. Дополнительно скажу: отличнейший отель-Карелия (4 звезды),уютно как дома, вкусная еда, приветливый персонал. Все было ИДЕАЛЬНО в эту поездку. Также спасибо водителям-внимательные,умные, аккуратные.
Прошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ниПрошло все идеальнейшим образом. От момента прибытия до окончания. Не подвела ни погода, ни москиты(как ни
Н
31 июля 2022
Сказать что понравилось, не сказать ничего, вернулись из Карелии вчера, а головой ещё находимся там. В Петрозаводске был второй раз, но от увиденного и услышанного от экскурсовода Галины Валентиновны просто не передаваемые ощущения, столико полезной информации получили, столько эмоций, огромное ей Спасибо! Стоит отметить слаженность работы организаторов, всё подробно обьясняли о деталях, на все просьбы от нашей группы были получены ответы, всё четко всё во время. И последнее что касается цен на экскурсии, в Большой Стране получилось значительно дешевле, если бы мы приобретали их самостоятельно. К примеру тур в Валоам у нас стоил 6400₽ со взрослого а турагентов в Петрозаводске 6900, и так со всем (сравнивали). Обязательно посетите Карелию, оно того стоит!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Никита!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Т
11 июля 2022
Тур отличный, за 3 дня посмотрела большую часть достопримечательностей Карелии. Остальную красоту посмотрю в следующий раз. Обязательно приеду ещё.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыКурорт Марциальные водыПопулярные места4-дневные турыКарелияВыездныеНа автобусе

Похожие туры из Петрозаводска

Весенние Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенние Краски Севера. Карелия
г. Петрозаводск
3 мая
10 мая
от 22 900 за человека
Сказания Севера: Карелия
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказания Севера: Карелия
Республика Карелия, Сортавала
20 мая
27 мая
3 июня
10 июня
39 900 за человека
Карелия 555
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Карелия 555
Республика Карелия, Сортавала
9 июня
23 июня
7 июля
21 июля
от 70 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
All Airlines
ХорошоТам