Загадайте желание на вершине мистической горы Воттоваара! Проведите 3 дня в зимней экспедиции на внедорожниках, снегоходах и снегоступах и получите заряд энергии!

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день На внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горы

Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак. Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура. На улице уже ждут внедорожники. Усаживаемся поудобнее и отправляемся до ближайшего к Воттовааре посёлка. По пути заезжаем на обзорную точку, откуда видно древний потухший вулкан Гирвас, возраст которого достигает нескольких миллиардов, и Пальеозерскую ГЭС. Устраиваем небольшой перекус: пьем горячий чай, пробуем клюкву в сахаре и карельские пироги. Едем дальше, продолжая наслаждаться зимним лесом. По приезду подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки. Перед поездкой хорошенько подкрепляемся бутербродами с красной рыбой, калитками с пшеном, морошковым вареньем и другими вкусностями. Инструкторы прикрепляют ко всем снегоходам сани с нашими вещами и снаряжением – настоящая экспедиция! Проходим инструктаж по управлению снегоходом и отправляемся на встречу с вершиной горы Воттоваара. Световой день на севере короткий – получаем особенные эмоции от езды по снежному лесу, освещенному фарами снегоходов! Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, отапливаемые печкой на дровах, раскладываем кухню. Ужинаем копченой красной рыбой! Пьем горячий чай, поем песни у костра, смотрим на звезды. Мы находимся в самом сердце дикого карельского леса у подножия мистической горы! Забираемся в теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем. Расстояние: 232 км на джипах, 40 км на снегоходах.

2 день Восхождение на гору Воттоваара, лесные просторы

Просыпаемся, выходим из палаток и наслаждаемся непривычной обстановкой. Инструкторы варят нам кофе посреди снежного хвойного леса. Завтракаем. Подъезжаем на снегоходах поближе к горе. Надеваем снегоступы, чтобы ходить по глубоким сугробам, не проваливаясь, и отправляемся на вершину! Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря. Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес. Но самое интересное кроется в самой горе. Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх. Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то – животных. Здесь же огромные каменные валуны – сейды. Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами. Здесь всё окутано тайной и мистикой. Устраиваем пикник прямо на фоне бескрайних северных просторов. Жарим сосиски на спирту, кушаем бутерброды с икрой и, конечно же, пьем горячий чай. Солнце начинает садиться – отправляемся в обратный путь. На ужин инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне и одновременно с этим проводят мастер-класс. Отмечаем успешное восхождение карельским бальзамом и настойками. Невозможно бесконечно восхвалять еду в этой экспедиции. Приезжайте и пробуйте сами! Проводим время у костра, общаемся друг с другом и совсем не хотим расходиться! Расстояние: 15 км на снегоходах, 4-5 км на снегоступах.

3 день Прощание с горой, сбор лагеря и возвращение в город