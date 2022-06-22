Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы

Загадайте желание на вершине мистической горы Воттоваара! Проведите 3 дня

5
3 отзыва
Загадайте желание на вершине мистической горы Воттоваара! Проведите 3 дня в зимней экспедиции на внедорожниках, снегоходах и снегоступах и получите заряд энергии!
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим скрюченные деревья и каменные сейды на мистической горе Воттоваара, которая манит шаманов со всего мира, северные просторы векового леса и потухший вулкан Гирвас в зимнем пейзаже;
  • узнаем, почему гора Воттоваара признана историко-культурным объектом, как снаряжают зимнюю экспедицию и почему северную ягоду морошку издревле называли царской ягодой;
  • научимся управлять снегоходом, ходить по глубокому снегу на снегоступах, обустраивать лагерь в зимних условиях;
  • попробуем блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки с картошкой и пшеном, блюда из красной рыбы, уху на сливках, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод, карельский бальзам и чай из самовара;
  • почувствуем исключительность момента, когда проснёмся в палатке посреди зимнего хвойного леса, когда снежные белые стены вокруг костра будут дарить нам тепло и защиту, пока мы наслаждаемся горячим чаем и душевными разговорами.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
На внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горы

Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.

Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

На улице уже ждут внедорожники.

Усаживаемся поудобнее и отправляемся до ближайшего к Воттовааре посёлка.

По пути заезжаем на обзорную точку, откуда видно древний потухший вулкан Гирвас, возраст которого достигает нескольких миллиардов, и Пальеозерскую ГЭС

Устраиваем небольшой перекус: пьем горячий чай, пробуем клюкву в сахаре и карельские пироги.

Едем дальше, продолжая наслаждаться зимним лесом.

По приезду подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.

Перед поездкой хорошенько подкрепляемся бутербродами с красной рыбой, калитками с пшеномморошковым вареньем и другими вкусностями.

Инструкторы прикрепляют ко всем снегоходам сани с нашими вещами и снаряжением – настоящая экспедиция!

Проходим инструктаж по управлению снегоходом и отправляемся на встречу с вершиной горы Воттоваара. 

Световой день на севере короткий – получаем особенные эмоции от езды по снежному лесу, освещенному фарами снегоходов!

Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, отапливаемые печкой на дровах, раскладываем кухню. 

Ужинаем копченой красной рыбой!

Пьем горячий чай, поем песни у костра, смотрим на звезды.

Мы находимся в самом сердце дикого карельского леса у подножия мистической горы!

Забираемся в теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем.

Расстояние: 232 км на джипах, 40 км на снегоходах.

На внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горыНа внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горыНа внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горыНа внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горы
2 день
Восхождение на гору Воттоваара, лесные просторы

Просыпаемся, выходим из палаток и наслаждаемся непривычной обстановкой. 

Инструкторы варят нам кофе посреди снежного хвойного леса.

Завтракаем.

Подъезжаем на снегоходах поближе к горе.

Надеваем снегоступы, чтобы ходить по глубоким сугробам, не проваливаясь, и отправляемся на вершину! 

Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара.

Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря.

Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес.

Но самое интересное кроется в самой горе.

Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх.

Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то – животных.

Здесь же огромные каменные валуны – сейды.

Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами.

Здесь всё окутано тайной и мистикой

Устраиваем пикник прямо на фоне бескрайних северных просторов.

Жарим сосиски на спирту, кушаем бутерброды с икрой и, конечно же, пьем горячий чай.

Солнце начинает садиться – отправляемся в обратный путь.

На ужин инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне и одновременно с этим проводят мастер-класс.

Отмечаем успешное восхождение карельским бальзамом и настойками.

Невозможно бесконечно восхвалять еду в этой экспедиции.

Приезжайте и пробуйте сами!

Проводим время у костра, общаемся друг с другом и совсем не хотим расходиться!

Расстояние: 15 км на снегоходах, 4-5 км на снегоступах.

Восхождение на гору Воттоваара, лесные просторыВосхождение на гору Воттоваара, лесные просторыВосхождение на гору Воттоваара, лесные просторыВосхождение на гору Воттоваара, лесные просторы
3 день
Прощание с горой, сбор лагеря и возвращение в город

После завтрака собираем лагерь: упаковываем личные вещи и общее снаряжение и  вместе с инструкторами погружаем в сани.

На снегоходах едем уже более уверенно и мысленно прощаемся с этим волшебным местом. 

В посёлке устраиваем плотный перекус.

Рассаживаемся по внедорожникам и отправляемся в обратный путь.

По пути заезжаем на базу отдыха.

Жаркая банька после 3-х дней в снежном лесу – невероятное удовольствие!

А после идем в ресторан базы и ужинаем блюдами национальной карельской кухни.

Дальше по маршруту – ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Отправляемся вечерними поездами и уже планируем будущие путешествия!

Расстояние: 40 км на снегоходах, 232 км на джипах.

Прощание с горой, сбор лагеря и возвращение в городПрощание с горой, сбор лагеря и возвращение в городПрощание с горой, сбор лагеря и возвращение в городПрощание с горой, сбор лагеря и возвращение в город

Проживание

Тур предусматривает проживание в зимних палатках.

Стоимость тура на 1 человека при четырехместном размещении в группе от 4-х человек:
  • 2 человека на снегоходе – 59 700 руб.;
  • 1 человек на снегоходе – 97 800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Размещение по программе (2 ночи) (зимние палатки)
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика
  • Аренда снегохода и экипировки, топливо
  • Участие в мастер-классах по приготовлению рыбы
  • Прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Страхование (от 100 руб. /чел. /сутки) и иные непредвиденные расходы
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
  2. Форма одежды для активного снегоходного дня:
    • термобельё (штаны и кофта);
    • удобная тёплая спортивная одежда – оптимально костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
    • флисовая кофта или свитер;
    • на ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные);
    • перчатки и шапка.
  3. Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф.
  4. Комплект одежды для ночлега:
    • комплект запасного нижнего белья;
    • удобные шорты/спортивные штаны и футболка;
    • тапочки или тёплые носки.
  5. Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
  6. Личные вещи:
    • средства личной гигиены (на базе отдыха в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло);
    • индивидуальная аптечка;
    • фен (если он Вам необходим);
  7. Документы:
    • паспорт;
    • страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
  8. Деньги.
    Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.

Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.

Какое предоставляется снаряжение на маршруте?

На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.

Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.

Какие есть правила поведения на маршруте?

Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:

  • предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура;
  • используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.;
  • при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Какие необходимо соблюдать правила при управлении снегоходом?

Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.

  1. Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
  2. Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
    • Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
    • Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
  3. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
    • Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
    • Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
    • На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
    • Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
    • Если снегоход застрял в снегу необходимо – дождаться инструктора.
    • При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
  4. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
    • левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
    • правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
    • остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
  5. При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
  6. Дистанция при движении по озеру 80-100 м, при движении по лесу 40-50 м.
    • При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
    • При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
  7. Максимальная скорость – 60км/ч.
  8. Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
  9. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
  10. Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
  11. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.

Запрещается:

  • 1. обгон!
  • 2. прыжки на снегоходе!
  • 3. удаление от группы более чем на 100 метров!

Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.

Каковы правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения?

Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.

Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:

  • снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
  • кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
  • снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.

При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.

Общие правила эксплуатации:

  • используйте снаряжение только по прямому назначению,
  • не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
  • выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
  • упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.

Правила эксплуатации снегоходов:

  • перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
  • запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
  • запрещается езда на неисправном снегоходе,
  • нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
  • запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
  • при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
  • при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
  • водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
  • очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
  • движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
  • максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
  • при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,

Правила эксплуатации экипировки:

  • подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
  • по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
  • запрещено сушить экипировку у открытого огня
  • по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.

Правила эксплуатации шлемов:

  • надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
  • по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором

Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:

  • если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
  • при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
  • по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться

Правила эксплуатации снегоходной обуви:

  • по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
  • сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам

Сдача оборудования инструктору:

  • турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
  • оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
  • при отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения.
  • турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Как я могу подготовиться к прохождению тура?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:

  • внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения;
  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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от 13 250 за 1 человека
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
1 день 16 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Огни
Огни
5
1 отзыв
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
2 июля
10 000 за 1 человека
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
17 отзывов
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Познакомиться с миром поверий и легенд края на территории таинственного геологического памятника
5 авг
15 авг
16 авг
5 сен
3 300 за всё до 5 чел.
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