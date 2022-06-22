Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.
Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
На улице уже ждут внедорожники.
Усаживаемся поудобнее и отправляемся до ближайшего к Воттовааре посёлка.
По пути заезжаем на обзорную точку, откуда видно древний потухший вулкан Гирвас, возраст которого достигает нескольких миллиардов, и Пальеозерскую ГЭС.
Устраиваем небольшой перекус: пьем горячий чай, пробуем клюкву в сахаре и карельские пироги.
Едем дальше, продолжая наслаждаться зимним лесом.
По приезду подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.
Перед поездкой хорошенько подкрепляемся бутербродами с красной рыбой, калитками с пшеном, морошковым вареньем и другими вкусностями.
Инструкторы прикрепляют ко всем снегоходам сани с нашими вещами и снаряжением – настоящая экспедиция!
Проходим инструктаж по управлению снегоходом и отправляемся на встречу с вершиной горы Воттоваара.
Световой день на севере короткий – получаем особенные эмоции от езды по снежному лесу, освещенному фарами снегоходов!
Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, отапливаемые печкой на дровах, раскладываем кухню.
Ужинаем копченой красной рыбой!
Пьем горячий чай, поем песни у костра, смотрим на звезды.
Мы находимся в самом сердце дикого карельского леса у подножия мистической горы!
Забираемся в теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем.
Расстояние: 232 км на джипах, 40 км на снегоходах.
Просыпаемся, выходим из палаток и наслаждаемся непривычной обстановкой.
Инструкторы варят нам кофе посреди снежного хвойного леса.
Завтракаем.
Подъезжаем на снегоходах поближе к горе.
Надеваем снегоступы, чтобы ходить по глубоким сугробам, не проваливаясь, и отправляемся на вершину!
Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара.
Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря.
Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес.
Но самое интересное кроется в самой горе.
Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх.
Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то – животных.
Здесь же огромные каменные валуны – сейды.
Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами.
Здесь всё окутано тайной и мистикой.
Устраиваем пикник прямо на фоне бескрайних северных просторов.
Жарим сосиски на спирту, кушаем бутерброды с икрой и, конечно же, пьем горячий чай.
Солнце начинает садиться – отправляемся в обратный путь.
На ужин инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне и одновременно с этим проводят мастер-класс.
Отмечаем успешное восхождение карельским бальзамом и настойками.
Невозможно бесконечно восхвалять еду в этой экспедиции.
Приезжайте и пробуйте сами!
Проводим время у костра, общаемся друг с другом и совсем не хотим расходиться!
Расстояние: 15 км на снегоходах, 4-5 км на снегоступах.
После завтрака собираем лагерь: упаковываем личные вещи и общее снаряжение и вместе с инструкторами погружаем в сани.
На снегоходах едем уже более уверенно и мысленно прощаемся с этим волшебным местом.
В посёлке устраиваем плотный перекус.
Рассаживаемся по внедорожникам и отправляемся в обратный путь.
По пути заезжаем на базу отдыха.
Жаркая банька после 3-х дней в снежном лесу – невероятное удовольствие!
А после идем в ресторан базы и ужинаем блюдами национальной карельской кухни.
Дальше по маршруту – ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Отправляемся вечерними поездами и уже планируем будущие путешествия!
Расстояние: 40 км на снегоходах, 232 км на джипах.
Тур предусматривает проживание в зимних палатках.Стоимость тура на 1 человека при четырехместном размещении в группе от 4-х человек:
Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Запрещается:
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
Правила эксплуатации снегоходов:
Правила эксплуатации экипировки:
Правила эксплуатации шлемов:
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
Сдача оборудования инструктору:
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.