Истории осени. Выходные в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Осень — прекрасный сезон для путешествий! Новые впечатления и яркие моменты, уютные вечера и разноцветные пейзажи — все это ждет Вас в этом осеннем путешествии в Карелию.

Этот тур выходного дня специально для тех, кто не располагает большим количеством времени, но очень хочет познакомиться с карельской историей и культурой и полюбоваться природой это прекрасной республики.
Истории осени. Выходные в Карелии
Истории осени. Выходные в Карелии
Истории осени. Выходные в Карелии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Величие Мраморного каньона
Величие Мраморного каньона
Посетите знаменитый мраморный карьер в горном парке "Рускеала"
Яркая столица
Яркая столица
Прогуляетесь по Петрозаводску и познакомитесь с богатой историей столицы Карелии
Древний вулкан
Древний вулкан
Увидите палеовулкан в поселке Гирвас, узнаете историю формирования рельефа Карелии
Живописный водопад
Живописный водопад
Полюбуетесь на один из знаменитых равнинных водопадов Европы — Кивач
Приветливые хаски
Приветливые хаски
Познакомитесь в питомнике хаски с жизнерадостными собаками, узнаете о мире гонок на упряжках
Дружелюбные северные олени
Дружелюбные северные олени
Узнаете интересные факты о биологии и содержании северных оленей, угостите их любимым лакомством — лишайником ягелем

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом в заранее согласованном месте.

Выезд на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей столицы.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — самому красивому месту в городе.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Трансфер в отель.

Заселение.

Свободное время.

Прибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску
2 день

Экскурсионная программа в горном парке Рускеала

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу в горный парк “Рускеала”.

Горный парк “Рускеала” — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Южной Карелии.

Экскурсия в горном парке.

После экскурсии у Вас будет свободное время. В горном парке есть возможность взять лодку в аренду и покататься в каньону.

Также в парке есть возможность "пощекотать" нервы на экстремальных аттракционах (прыжок со скалы, полет через каньон на канате).

На обратной дороге мы посетим красивый водопад Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны 1939-1940 годов.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Возвращение в город Петрозаводск.

Возвращение в отель. Свободное время.

Экскурсионная программа в горном парке РускеалаЭкскурсионная программа в горном парке РускеалаЭкскурсионная программа в горном парке РускеалаЭкскурсионная программа в горном парке Рускеала
3 день

Марциальные воды, водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, питомник хаски

Завтрак в отеле.

Сбор вещей и освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

В программе экскурсионного маршрута Вы посетите самые интересные места карельского края!

Гора Сампо — это скалистая возвышенность на западном берегу Кончезера.

С горы открывается великолепная панорама лесов и островов Кончезера, протянувшегося на 30 км.

Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.

Первый российский курорт «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра I на базе железистых минеральных источников.

Вы можете продегустировать целебную воду из трех источников, посетить церковь святого апостола Петра и узнать много интересного в музее курорта.

Самый известный равнинный водопад Европы — Кивач. Вас ждет интересная экскурсия с осмотром трех площадок красавца-водопада, знакомство со знаменитой карельской березой и музей природы.

Палеовулкан в поселке Гирвас — уникальный природный памятник! Посетив это место, Вы сможете познакомиться с одним из хорошо сохранившихся в Европе древним вулканом и окунуться в историю образования нашей "страны камней".

А далее мы отправимся в питомник хаски, где познакомимся с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски. На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках.

Вторая часть экскурсии — посещение ручных северных оленей. Мы расскажем интересные факты об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством — лишайником ягелем.

Так же вы можете взять с собой собственное угощение — яблоки, морковь, сухари.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Завершение программы.

Марциальные воды, водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, питомник хаскиМарциальные воды, водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, питомник хаскиМарциальные воды, водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, питомник хаскиМарциальные воды, водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, питомник хаски

Проживание

Проживание в гостинице “COSMOS” в г. Петрозаводске.

Отель по программе может быть заменен на равноценный по стоимости.

Стоимость тура на человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Одноместное размещение30 200
Двухместное размещение22 400

Цена тура для детей до 12 лет: 18 900 рублей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «COSMOS»

2 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.

К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано.

Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер от ж/д вокзала в первый день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер от аэропорта в первый день
  • Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта в заключительный день
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура для детей до 12 лет: 18 900 руб/чел.

Может ли меняться маршрут тура?

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыКарелияВыездныеНа автобусе

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