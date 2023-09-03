1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом в заранее согласованном месте.

Выезд на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей столицы.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — самому красивому месту в городе.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Трансфер в отель.

Заселение.

Свободное время.