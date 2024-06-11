Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыха
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Завтрак (шведский стол).
Отправление на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.
Во время экскурсии по городу Петрозаводску, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.
Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.
На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные и не возможно сразу догадаться, что они изображают.
Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.
Экскурсия по деревне.
Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.
Обед «как у бабушки».
Трансфер на базу отдыха «Сандал». Размещение.
Ужин.
Баня — за доп. плату.
В свободное время вы можете:
- взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и оправиться на прогулку по о. Сандал;
- взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;
- освоить сапборд;
- отправиться на велопрогулку в сосновый лес;
- посетить баню с самоваром на карельских травах;
- взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).
Сплав по реке Шуе
Завтрак.
Отправление на однодневный сплав по реке Шуе. Насладитесь мощным течением реки и почувствуйте настоящий драйв!
Рафтинг в Карелии — это романтика, отличная компания и прекрасная зарядка для тела и духа!
В туре вы сможете ощутить всю силу и мощь вод реки Шуя.
Сплав на рафте подарит вам массу эмоций: от адреналина до умиротворенности.
Рафтинг проходит на самых интересных участках реки Шуя.
Участникам будут выданы спасательные жилеты и шлемы. На маршруте участники пройдут инструктаж по технике безопасности и научатся маневрировать.
Прибытие на начало сплава — порог Юманишки.
Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Шуя ждет наших приключений: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2–3 к. с.) — Покатушки на пороге Большой Толли.
Продолжение сплава: пор. Малый Толли — пор. Сойваш — уютная гавань кемпинговый лагерь.
Обед.
Отправление на базу отдыха. Свободное время.
По желанию: заезд на водопад Кивач.
Ужин.
Горный парк «Рускеала». Тохминские водопады
Ранний завтрак.
Сбор вещей и освобождение номеров.
Отправление на экскурсионную программу в горный парк Рускеала.
Добро пожаловать в Северное Приладожье — природно-исторический регион.
Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.
Жемчужиной Горного парка является знаменитый Мраморный каньон.
Огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, наполовину наполнена чистейшей водой изумрудного оттенка. Она обрамлена пологими и отвесными скалами, возвышающимися высотой до 25 м над гладью озера. Летом, кристально чистое озеро утопает в зелени елей и сосен.
На обратном пути мы заедем на Тохминские водопады и сделаем много красивых фото!
Возвращение в Петрозаводск, ужин в ресторане национальной кухни за доп. плату. Возможен отъезд домой от ж/д вокзала г. Сортавалы вечерним поездом.
Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни «Карельская горница», расположенный в самом центре города Петрозаводска, с порога затягивает вас в мир загадочный и таинственный. Карелия — республика эксклюзивов.
Отправление на ж/д вокзал.
21:00 Обнимаемся и прощаемся! До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».
Стоимость тура:
- при двухместном размещении — 32 400 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 38 850 руб. /чел.;
- дети до 12 лет включительно на основном месте — 29 850 руб. /чел.;
- дети до 12 лет включительно на дополнительном месте — 26 550 руб. /чел.;
- дети 4–6 лет без предоставления места — 19 100 руб. /чел.
При заезде взимается залог 1 500 руб., который возвращается при выезде.
Варианты проживания
Гостевой дом «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение этнической деревни
- Входная плата и экскурсия по горному парку Рускеала
- Транспортное обслуживание по программе
- Однодневный сплав по реке Шуя
- Проживание в номерах гостевого дома на базе отдыха «Сандал»
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.