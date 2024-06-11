1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыха

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Завтрак (шведский стол).

Отправление на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.

На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные и не возможно сразу догадаться, что они изображают.

Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.

Экскурсия по деревне.

Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.

Обед «как у бабушки».

Трансфер на базу отдыха «Сандал». Размещение.

Ужин.

Баня — за доп. плату.

В свободное время вы можете: