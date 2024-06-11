В Карелию на выходные

Проведите увлекательные выходные в Карелии! Вы разместитесь на базе отдыха у озера Сандал и забудете о городской суете, познакомитесь с Петрозаводском — ровесником Санкт-Петербурга, покорите реку Шую на рафтах и увидите визитную карточку Карелии — горный парк «Рускеала».А вкусное питание, горячая баня, свежий воздух и прекрасная природа — отличное дополнение к насыщенной программе.
5
3 отзыва
В Карелию на выходные
В Карелию на выходные
В Карелию на выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыха

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Завтрак (шведский стол).

Отправление на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.

На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные и не возможно сразу догадаться, что они изображают.

Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.

Экскурсия по деревне.

Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.

Обед «как у бабушки».

Трансфер на базу отдыха «Сандал». Размещение.

Ужин.

Баня — за доп. плату.

В свободное время вы можете:

  • взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и оправиться на прогулку по о. Сандал;
  • взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;
  • освоить сапборд;
  • отправиться на велопрогулку в сосновый лес;
  • посетить баню с самоваром на карельских травах;
  • взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыхаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыхаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыхаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыхаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыхаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыхаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла. Трансфер на базу отдыха
2 день

Сплав по реке Шуе

Завтрак.

Отправление на однодневный сплав по реке Шуе. Насладитесь мощным течением реки и почувствуйте настоящий драйв!

Рафтинг в Карелии — это романтика, отличная компания и прекрасная зарядка для тела и духа!

В туре вы сможете ощутить всю силу и мощь вод реки Шуя.

Сплав на рафте подарит вам массу эмоций: от адреналина до умиротворенности.

Рафтинг проходит на самых интересных участках реки Шуя.

Участникам будут выданы спасательные жилеты и шлемы. На маршруте участники пройдут инструктаж по технике безопасности и научатся маневрировать.

Прибытие на начало сплава — порог Юманишки.

Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.

Шуя ждет наших приключений: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2–3 к. с.) — Покатушки на пороге Большой Толли.

Продолжение сплава: пор. Малый Толли — пор. Сойваш — уютная гавань кемпинговый лагерь.

Обед.

Отправление на базу отдыха. Свободное время.

По желанию: заезд на водопад Кивач.

Ужин.

Сплав по реке ШуеСплав по реке ШуеСплав по реке ШуеСплав по реке Шуе
3 день

Горный парк «Рускеала». Тохминские водопады

Ранний завтрак.

Сбор вещей и освобождение номеров.

Отправление на экскурсионную программу в горный парк Рускеала.

Добро пожаловать в Северное Приладожье — природно-исторический регион.

Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.

Жемчужиной Горного парка является знаменитый Мраморный каньон.

Огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, наполовину наполнена чистейшей водой изумрудного оттенка. Она обрамлена пологими и отвесными скалами, возвышающимися высотой до 25 м над гладью озера. Летом, кристально чистое озеро утопает в зелени елей и сосен.

На обратном пути мы заедем на Тохминские водопады и сделаем много красивых фото!

Возвращение в Петрозаводск, ужин в ресторане национальной кухни за доп. плату. Возможен отъезд домой от ж/д вокзала г. Сортавалы вечерним поездом.

Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни «Карельская горница», расположенный в самом центре города Петрозаводска, с порога затягивает вас в мир загадочный и таинственный. Карелия — республика эксклюзивов.

Отправление на ж/д вокзал.

21:00 Обнимаемся и прощаемся! До новых встреч!

Горный парк «Рускеала». Тохминские водопадыГорный парк «Рускеала». Тохминские водопадыГорный парк «Рускеала». Тохминские водопадыГорный парк «Рускеала». Тохминские водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».

Стоимость тура:

  • при двухместном размещении — 32 400 руб. /чел.;
  • при одноместном размещении — 38 850 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет включительно на основном месте — 29 850 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет включительно на дополнительном месте — 26 550 руб. /чел.;
  • дети 4–6 лет без предоставления места — 19 100 руб. /чел.

При заезде взимается залог 1 500 руб., который возвращается при выезде.

Варианты проживания

Гостевой дом «Сандал»

2 ночи

Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение этнической деревни
  • Входная плата и экскурсия по горному парку Рускеала
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Однодневный сплав по реке Шуя
  • Проживание в номерах гостевого дома на базе отдыха «Сандал»
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
11 июн 2024
Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу расстроились, но нам подобрали индивидуальную программу в те же деньги
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и получилось даже лучше. Все было сделано под наши желания, встреча на вокзале, трансфер на базу отдыха, сопровождение по программе тура. Все было безупречно, получили море эмоций и впечатлений. Спасибо за столь высокую организацию тура!

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П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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