1 день

Первозданная природа и Водопад Юканкоски

Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.

Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.

Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды на самое крупное озеро Европы, чай с карельскими ягодами и дружеское общение на берегу.

В обеденное время состоится заселение в глэмпинг. Далее нас ждет настоящее сафари по бездорожью на авто повышенной проходимости к трем водопадам, включая величественный Юканкоски — самый высокий водопад Карелии

Вечером будет свободное время для отдыха или совместного общения на берегу комплекса

