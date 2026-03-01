Мои заказы

Карельская кругосветка Гран Тур, 7 дней - комфорт

Погружение в атмосферу уюта и спокойствия
Описание тура

Наш самый протяженный и насыщенный тур, в который мы включили - все самое лучшее для полноценного и комфортного отдыха в Карелии. Тур включает в себя все самые популярные локации, первозданные природные места, различные активности и свободное время для отдыха.

  • Проживание в Барнхаус с панорамным остеклением в глэмпинге у Ладожского озера (4 ночи) + 2 ночи в отеле Петрозаводска
  • Популярные локации: Рускеала, Валаам, Кижи, водопады Ахинкоски, городище Пасо
  • Национальный парк Ладожские шхеры, остров Валаам и остров Кижи
  • Самый высокий водопад Карелии - Юканкоски
  • Первозданная природа: прогулки по хвойному лесу и фактурным скалам, горы с круговым обзором, лесные озера и другие секретные места
  • Водные прогулки на катере
  • Сафари на вездеходе к живописному мысу
  • Релакс на озере вдали от людей
  • Парк живой истории, интерактив в деревне викингов
  • Рафтинг по реке и пикник у костра
  • Лучшие рестораны северной кухни
  • Зона барбекю, пляж, сапсерф и снасти для рыбалки в свободное время

Программа тура по дням

1 день

Первозданная природа и Водопад Юканкоски

Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.

Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.

Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды на самое крупное озеро Европы, чай с карельскими ягодами и дружеское общение на берегу.

В обеденное время состоится заселение в глэмпинг. Далее нас ждет настоящее сафари по бездорожью на авто повышенной проходимости к трем водопадам, включая величественный Юканкоски — самый высокий водопад Карелии

Вечером будет свободное время для отдыха или совместного общения на берегу комплекса

2 день

Рускеала - Ахинкоски - Паасо

После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на РЕТРО ПОЕЗДЕ это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.

Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов "А зори здесь тихие" и “Темный мир”. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает

3 день

Катер - остров Валаам и Ладожские шхеры

Этот день мы проведем в “карельском море”. На причале вас ожидает небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.

Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты. На одном из первозданных островов состоится остановка для прогулки и единения с природой. После чего мы отправимся. к знаменитому острову Валаам. На острове будет свободное время (2-3 часа), каждый гость, может самостоятельно выбрать, как его провести:

  • Посещение храмов, монастыря и, скитов

- Прогулки с аудиогидом или гидом из паломнической службы

- Отдых на берегу и природе

- Дополнительные экскурсии на лодках или гольф кар

- Прокат велосипедов и др

4 день

Сафари по бездорожью - деревня Викингов

После сытного завтрака вас ждёт увлекательное путешествие в национальный парк Ладожские шхеры — одно из самых живописных мест на берегу крупнейшего озера Европы. Мы отправимся в путь по бездорожью на вездеходе, который мастерски проведёт вас через камни, болота и густые леса к удивительным уголкам с первозданной природой на полуострове Импиниеми.

Вместе с гидом вы совершите приятную прогулку вдоль Радонового озера, узнаете интересные факты о его истории и насладитесь потрясающими пейзажами без суеты и толп туристов. После чего, мы пообедаем в уютном кафе на берегу, наслаждаясь местной кухней.

После отправимся в парк Бастион, где вас ждут интерактивные площадки посвященные разным эпохам истории. Основная из которых - деревня викингов, включает в себя различные активности, которые будут интересны и детям и взрослым. Мастер классы по метание шитью, орудиям и боям, прогулки на даккарах под парусами и многое другое создаст полное погружение в эпоху

5 день

Сплав по реке - походный пикник

Утром выселяемся из глэмпинга и отправляемся к побережью одной и самых бурных рек Карелии - Шуя., где состоится групповым любительским сплав на рафтах. Рафтинг не требует специальной подготовки (достаточно сменной одежды и обуви) и подходит даже для детей от 3 лет и людям преклонного возраста. В течение полутора часов вы преодолеете три небольших порога под внимательным руководством инструктора.

По возвращении на базу на вас будет ждать настоящая походная еда (уха, макароны по флотски) и горячие напитки у костра.

Кто не желает учавствовать в рафтинге, сможет провести это время гуляя по сосновому бору вдоль реки и наслаждаясь пейзажами

15 - 16:00 планируется заселение в отель г. Петрозаводск. в вечернее время вы сможете самостоятельно провести в городе, гид обязательно подскажет, чем можно заняться

6 день

Заповедник Кивач, Вулкан Гирвас, гора Сампо

Сегодня вас ждут локации севернее Петрозаводска. Отправимся к самому знаменитому водопаду Карелии - Кивач, который прекрасен в любое время года; возле водопада будет возможность погулять по старейшему заповеднику республики. После обеда, состоится поездка на древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан очень давно не действует, но у нас будет возможность прогуляться по причудливой горе из застывшей лавы и насладиться невероятными пейзажами созданным самой природой.

7 день

Наследие ЮНЕСКО - остров Кижи

В завершении тура, состоится поездка на потрясающий остров Кижи - всемирное наследие Юнеско. Отправление на остров организовано с причала г. Петрозаводск на скоростном метеоре. По пути Вас ждет приятная водная прогулка по живописным шхерам Онежского озера, а на острове знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста и крестьянскими усадьбами и обычаями и бытом коренного народа Карелии.

Желающие смогут углубиться в историю этих мест и присоединиться к нашей экскурсии, но а кто больше любит наблюдать, могут самостоятельно погулять и насладиться видами острова

Возвращение на пирс окончание программы запланировано на период 15-17:00

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 4 ночи в глэмпинге (Барнхаус 2-х местный или семейный) + 2 ночи в отеле Петрозаводск
  • Сытные завтраки
  • Трансфер
  • Сопровождение гидом
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Поездка на метеоре к о. Кижи + экскурсия по музейному комплексу
  • Трансфер на катере к о. Валаам
  • Поездка по бездорожью к водопаду Юканкоски
  • Авторский маршрут по секретным местам Приладожье
  • Все входные билеты
  • Поездка на вездеходе
  • Аренда сапсерф
  • Сплав по реке на рафтах и пикник у костра
  • Мастер - класс по карельской выпечке
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры
  • По желанию: баня, айс флоатинг, квадроциклы, поездка на ретро поезде, зип лайн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Я работаю в туризме уже 18-лет и с радостью делюсь своей
читать дальше

страстью к уникальным и насыщенным путешествиям. Я обожаю неформальные туры, которые открывают первозданные уголки природы и предлагают комфортный отдых. Именно такие приключения наша команда создает для своих гостей. Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь! Добро пожаловать в удивительную Карелию!

