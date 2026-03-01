Описание тура
Наш самый протяженный и насыщенный тур, в который мы включили - все самое лучшее для полноценного и комфортного отдыха в Карелии. Тур включает в себя все самые популярные локации, первозданные природные места, различные активности и свободное время для отдыха.
- Проживание в Барнхаус с панорамным остеклением в глэмпинге у Ладожского озера (4 ночи) + 2 ночи в отеле Петрозаводска
- Популярные локации: Рускеала, Валаам, Кижи, водопады Ахинкоски, городище Пасо
- Национальный парк Ладожские шхеры, остров Валаам и остров Кижи
- Самый высокий водопад Карелии - Юканкоски
- Первозданная природа: прогулки по хвойному лесу и фактурным скалам, горы с круговым обзором, лесные озера и другие секретные места
- Водные прогулки на катере
- Сафари на вездеходе к живописному мысу
- Релакс на озере вдали от людей
- Парк живой истории, интерактив в деревне викингов
- Рафтинг по реке и пикник у костра
- Лучшие рестораны северной кухни
- Зона барбекю, пляж, сапсерф и снасти для рыбалки в свободное время
Программа тура по дням
Первозданная природа и Водопад Юканкоски
Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.
Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.
Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды на самое крупное озеро Европы, чай с карельскими ягодами и дружеское общение на берегу.
В обеденное время состоится заселение в глэмпинг. Далее нас ждет настоящее сафари по бездорожью на авто повышенной проходимости к трем водопадам, включая величественный Юканкоски — самый высокий водопад Карелии
Вечером будет свободное время для отдыха или совместного общения на берегу комплекса
Рускеала - Ахинкоски - Паасо
После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на РЕТРО ПОЕЗДЕ это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.
Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов "А зори здесь тихие" и “Темный мир”. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает
Катер - остров Валаам и Ладожские шхеры
Этот день мы проведем в “карельском море”. На причале вас ожидает небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.
Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты. На одном из первозданных островов состоится остановка для прогулки и единения с природой. После чего мы отправимся. к знаменитому острову Валаам. На острове будет свободное время (2-3 часа), каждый гость, может самостоятельно выбрать, как его провести:
- Посещение храмов, монастыря и, скитов
- Прогулки с аудиогидом или гидом из паломнической службы
- Отдых на берегу и природе
- Дополнительные экскурсии на лодках или гольф кар
- Прокат велосипедов и др
Сафари по бездорожью - деревня Викингов
После сытного завтрака вас ждёт увлекательное путешествие в национальный парк Ладожские шхеры — одно из самых живописных мест на берегу крупнейшего озера Европы. Мы отправимся в путь по бездорожью на вездеходе, который мастерски проведёт вас через камни, болота и густые леса к удивительным уголкам с первозданной природой на полуострове Импиниеми.
Вместе с гидом вы совершите приятную прогулку вдоль Радонового озера, узнаете интересные факты о его истории и насладитесь потрясающими пейзажами без суеты и толп туристов. После чего, мы пообедаем в уютном кафе на берегу, наслаждаясь местной кухней.
После отправимся в парк Бастион, где вас ждут интерактивные площадки посвященные разным эпохам истории. Основная из которых - деревня викингов, включает в себя различные активности, которые будут интересны и детям и взрослым. Мастер классы по метание шитью, орудиям и боям, прогулки на даккарах под парусами и многое другое создаст полное погружение в эпоху
Сплав по реке - походный пикник
Утром выселяемся из глэмпинга и отправляемся к побережью одной и самых бурных рек Карелии - Шуя., где состоится групповым любительским сплав на рафтах. Рафтинг не требует специальной подготовки (достаточно сменной одежды и обуви) и подходит даже для детей от 3 лет и людям преклонного возраста. В течение полутора часов вы преодолеете три небольших порога под внимательным руководством инструктора.
По возвращении на базу на вас будет ждать настоящая походная еда (уха, макароны по флотски) и горячие напитки у костра.
Кто не желает учавствовать в рафтинге, сможет провести это время гуляя по сосновому бору вдоль реки и наслаждаясь пейзажами
15 - 16:00 планируется заселение в отель г. Петрозаводск. в вечернее время вы сможете самостоятельно провести в городе, гид обязательно подскажет, чем можно заняться
Заповедник Кивач, Вулкан Гирвас, гора Сампо
Сегодня вас ждут локации севернее Петрозаводска. Отправимся к самому знаменитому водопаду Карелии - Кивач, который прекрасен в любое время года; возле водопада будет возможность погулять по старейшему заповеднику республики. После обеда, состоится поездка на древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан очень давно не действует, но у нас будет возможность прогуляться по причудливой горе из застывшей лавы и насладиться невероятными пейзажами созданным самой природой.
Наследие ЮНЕСКО - остров Кижи
В завершении тура, состоится поездка на потрясающий остров Кижи - всемирное наследие Юнеско. Отправление на остров организовано с причала г. Петрозаводск на скоростном метеоре. По пути Вас ждет приятная водная прогулка по живописным шхерам Онежского озера, а на острове знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста и крестьянскими усадьбами и обычаями и бытом коренного народа Карелии.
Желающие смогут углубиться в историю этих мест и присоединиться к нашей экскурсии, но а кто больше любит наблюдать, могут самостоятельно погулять и насладиться видами острова
Возвращение на пирс окончание программы запланировано на период 15-17:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 4 ночи в глэмпинге (Барнхаус 2-х местный или семейный) + 2 ночи в отеле Петрозаводск
- Сытные завтраки
- Трансфер
- Сопровождение гидом
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Поездка на метеоре к о. Кижи + экскурсия по музейному комплексу
- Трансфер на катере к о. Валаам
- Поездка по бездорожью к водопаду Юканкоски
- Авторский маршрут по секретным местам Приладожье
- Все входные билеты
- Поездка на вездеходе
- Аренда сапсерф
- Сплав по реке на рафтах и пикник у костра
- Мастер - класс по карельской выпечке
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
- Обеды, ужины
- Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры
- По желанию: баня, айс флоатинг, квадроциклы, поездка на ретро поезде, зип лайн