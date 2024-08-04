1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Петрозаводску

По прибытии поезда №18-Встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона в 08:00.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Трансфер загород, набазу отдыха «Верховье».

Знакомство с базой, размещение в номерах после 15:00.

Приветственный ужин.

Отдых.