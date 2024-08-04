Познакомьтесь с достопримечательностями Карелии, насладитесь красотой природы и окунитесь в атмосферу уединения и спокойствия.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
По прибытии поезда №18-Встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона в 08:00.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Трансфер загород, набазу отдыха «Верховье».
Знакомство с базой, размещение в номерах после 15:00.
Приветственный ужин.
Отдых.
Свободный день. За доп. плату экскурсия «Валаам+Рускеала»
Завтракв кафе.
Свободный день отдыха.
За доп. плату экскурсия «Валаам+Рускеала». (Бронь обязательно заранее, при покупке тура)
Спец. цена 9600 рублей/взр, 6600 руб/реб до 12 лет.
Продолжительность экскурсии: 18-20 часов.
Ранний подъем, чтобы успеть всё увидеть.
Завтрак «ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье Вашего отеля.
Для тех, кто не едет - завтрак в отеле.
Переезд в регион Северное Приладожье - г. Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
Посещение Тохминских водопадов (водопады Ахинкоски), где снимались кадры фильма «А Зори здесь тихие». Трансфер в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). Пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря).
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в г. Сортавала. Позднее прибытие в Верховье.
Ужин (при позднем прибытии с экскурсии - ужин в номерах).
Прогулка к карельскому озеру Укшозеро / поход на гору Лысая. Кулинарный мастер-класс
Завтрак в кафе.
Прогулка к карельскому озеру Укшозеро / поход на гору Лысая в сопровождении гида.
Кулинарный мастер-класс по карельской выпечке. Дегустация свежеприготовленной выпечки с чаем на карельских травах.
Отдых.
Ужин в кафе на базе.
День для самостоятельного изучения города Петрозаводска
Завтракв кафе.
Трансфер в Петрозаводск (групповой в Петрозаводск в 11:00, обратно в 18:00).
День для самостоятельного изучения города: покупка сувениров, посещение музеем, ресторанов города.
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер на причал г. Петрозаводск.
Поездка на «комете» на остров Кижи 1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в «Верховье».
Ужин.
Сплав на рафтах
Завтракв кафе.
Трансфер к началу места сплава.
Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя - расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами.
Ограничений по возрасту нет.
Пикник на природе - обед.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин.
Отдых у бассейна. Кулинарный мастер-класс
Завтрак в кафе.
Отдых у бассейна (в беседках) с дегустацией карельских напитков и мороженого с карельскими ягодами.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению национальных блюд с дегустацией - обед.
Ужин.
Гора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Завершение тура
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Выезд на загородную экскурсию.
Посещение горы «Сампо». Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.
В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Главным объектом показа является церковь апостола Петра – архитектурный памятник петровской эпохи. Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам. Эта церковь - единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае. Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Обед в пути.
Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы и музей природы.
Трансфер на ж/д вокзал ориентировочно в 18:00
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Двухместный номер
(основное место)
Одноместный номер
(основное место)
Взрослый
на доп. месте
(евро раскладушка)
|62 500 рублей
|71 700 рублей
|55 700 рублей
Скидка на ребенка до 16 лет - 2000 руб.
Расчетный час в отеле — заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.
Варианты проживания
Загородный отель «Верховье»
Загородный отель “Верховье” располагается в одноименной деревне, недалеко от поселка Шуя, в Карелии. Он находится в спокойном, уединенном, живописном местечке республики, недалеко от столицы Карелии, Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Отель располагает персональной территорией с огромным количеством вековых сосен, елей и других деревьев. Здесь имеется все необходимое для комфортного проживания, сна и отдыха посетителей.
В распоряжении постояльцев уютное заведение питания (мини-кафе), деревянная баня на дровах, частный бассейн. Для маленьких гостей есть питомник, где живут ручные белки, которых всегда можно покормить орешками. Для любителей спорта и активного досуга работает пункт аренды велосипедов.
Для размещения посетителей предоставляются уютные, комфортабельные коттеджи, рассчитанные на компании от двух до четырех человек максимум.
На территории загородного отеля ежедневно работает кафе, где гости могут отведать блюда русской и национальной кухни республики Карелии. В стоимость проживания включен только завтрак.
К услугам приезжающих посетителей предоставляется место для парковки личного транспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной категории номеров
- Питание по программе (8 завтраков, 2 чаепития, 3 обеда, 6 ужинов)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь – кроссовки или ботинки;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- головной убор;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
1. В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале.
Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше-ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18-трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам, -зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
5. Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код (Женщины-юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины-брюки (не шорты)
6. На о. Кижи, о. Валаам Все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
7. При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
8. Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
9. Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
10. На территории РФ действует ПОЛИС ОМС, при необходимости доп. страхование осуществляется туристами самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!