Программа тура по дням
Петрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткам
08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска и завтрак в кафе.
08:30 Обзорная экскурсия по столице Карелии: исторический центр и набережная Онежского озера.
11:30 Посещение интерактивной выставки «Вселенная Калевала», посвященной карело-финскому эпосу.
13:00 Обед и мастер-класс по приготовлению калиток.
Чаепитие: свежеприготовленные калитки с чаем на карельских травах.
15:00 Размещение в гостинице.
Отдых.
Александро-Свирский монастырь. Город Олонец
Завтрак в кафе.
Отправление в Александро-Свирский монастырь на автобусе.
В пути — 2,5–3 часа.
11:00 Обзорная экскурсия по монастырю: Троицкий и Преображенский комплексы, их храмы и святыни.
13:00 Обед в трапезной.
13:40 Отправление в старинный карельский город Олонец.
14:20 Экскурсия по Олонецкому национальному музею карелов-ливвиков.
15:30 Осмотр Собора Смоленской иконы Божьей Матери на острове Мариам.
16:30 Выезд в Петрозаводск.
Карельские деревни. Завершение программы
Завтрак в гостинице и освобождение номеров.
09:00 Выезд из Петрозаводска на экскурсию по карельским деревням.
09:45 Деревня Киндасово: игровая программа, байки от местных жителей, игра на национальных музыкальных инструментах.
12:45 Деревня Кинерма: прогулка по деревне, общение с местными жителями.
15:00 Деревня Рубчойла: обед с блюдами национальной кухни в крестьянском доме, выступление народного ансамбля с песнями на карельском языке, экскурсия по деревне.
18:00 Прибытие в Петрозаводск и трансфер на ж/д вокзал.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- при двухместном размещении — 37 900 руб.;
- при одноместном размещении — 43 900 руб.;
- при размещении на доп. месте (при двухместном размещении) —33 900 руб.
Скидки:
- для детей с 4 до 14 лет —1 900 руб.;
- пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —900 руб.;
- при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.
Информация по размещению в Петрозаводске.
Размещение в одной из следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Питер ИНН, Петра, СПА отель Карелия, Фрегат.
Варианты проживания
Северная
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты.
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi.
Каждое утро предоставляется завтрак.
Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский.
Питер Инн
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.
Петра
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.
СПА отель Карелия
Гостиница «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Она располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Фрегат
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда)
- Мастер-класс по калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
