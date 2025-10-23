Мои заказы

Три грани Карелии

Откройте настоящую, самобытную, яркую Карелию! Каждый день путешествия — это новая грань республики: от современной столицы и древних легенд до тихих монастырей и аутентичных деревень, где бережно хранят традиции.

В этом
туре вас ждут святыни Александро-Свирского монастыря, прогулки по старинным деревням, мастер-класс по национальной выпечке и живое общение с местными жителями.

Это путешествие подарит вам не только яркие фотографии, но и ощущение гармонии и теплоты карельской души.

5
2 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткам

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска и завтрак в кафе.

08:30 Обзорная экскурсия по столице Карелии: исторический центр и набережная Онежского озера.

11:30 Посещение интерактивной выставки «Вселенная Калевала», посвященной карело-финскому эпосу.

13:00 Обед и мастер-класс по приготовлению калиток.

Чаепитие: свежеприготовленные калитки с чаем на карельских травах.

15:00 Размещение в гостинице.

Отдых.

Петрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткамПетрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткамПетрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткамПетрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткамПетрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткамПетрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткамПетрозаводск. Интерактивная выставка «Вселенная Калевала». Мастер-класс по калиткам
2 день

Александро-Свирский монастырь. Город Олонец

Завтрак в кафе.

Отправление в Александро-Свирский монастырь на автобусе.

В пути — 2,5–3 часа.

11:00 Обзорная экскурсия по монастырю: Троицкий и Преображенский комплексы, их храмы и святыни.

13:00 Обед в трапезной.

13:40 Отправление в старинный карельский город Олонец.

14:20 Экскурсия по Олонецкому национальному музею карелов-ливвиков.

15:30 Осмотр Собора Смоленской иконы Божьей Матери на острове Мариам.

16:30 Выезд в Петрозаводск.

Александро-Свирский монастырь. Город ОлонецАлександро-Свирский монастырь. Город ОлонецАлександро-Свирский монастырь. Город ОлонецАлександро-Свирский монастырь. Город Олонец
3 день

Карельские деревни. Завершение программы

Завтрак в гостинице и освобождение номеров.

09:00 Выезд из Петрозаводска на экскурсию по карельским деревням.

09:45 Деревня Киндасово: игровая программа, байки от местных жителей, игра на национальных музыкальных инструментах.

12:45 Деревня Кинерма: прогулка по деревне, общение с местными жителями.

15:00 Деревня Рубчойла: обед с блюдами национальной кухни в крестьянском доме, выступление народного ансамбля с песнями на карельском языке, экскурсия по деревне.

18:00 Прибытие в Петрозаводск и трансфер на ж/д вокзал.

Завершение программы.

Карельские деревни. Завершение программыКарельские деревни. Завершение программыКарельские деревни. Завершение программыКарельские деревни. Завершение программыКарельские деревни. Завершение программыКарельские деревни. Завершение программы
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • при двухместном размещении — 37 900 руб.;
  • при одноместном размещении — 43 900 руб.;
  • при размещении на доп. месте (при двухместном размещении) —33 900 руб.

Скидки:

  • для детей с 4 до 14 лет —1 900 руб.;
  • пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —900 руб.;
  • при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в одной из следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Питер ИНН, Петра, СПА отель Карелия, Фрегат.

Варианты проживания

Северная

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

СевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСеверная
Прионежский

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты.

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский
Онежский замок

2 ночи

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок
Саквояж

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi.

Каждое утро предоставляется завтрак.

Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояжСаквояж
Cosmos

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский.

CosmosCosmosCosmosCosmos
Питер Инн

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.

Питер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер Инн
Петра

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

ПетраПетраПетраПетраПетра
СПА отель Карелия

2 ночи

Гостиница «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Она располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

СПА отель КарелияСПА отель КарелияСПА отель Карелия
Фрегат

2 ночи

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств.

ФрегатФрегатФрегатФрегатФрегатФрегат
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Мастер-класс по калиткам
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для детей с 4 до 14 лет —1 900 руб.;
  • пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —900 руб.;
  • при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Ксения
23 окт 2025
Были очень хорошие гиды и удобный транспорт. Все без задержек.
О
Ольга
19 окт 2025
Организация тура мне понравилась.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

