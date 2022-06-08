Карельский weekend

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Проведите незабываемые выходные в Карелии! В этом коротком, но насыщенно путешествии вы сможете попробовать целебную воду на первом российском курорте, подниметесь на вершину горы Сампо, увидите самый известный водопад Карелии и посетите обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Ближайшие даты:
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
июл
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даты

Что вас ожидает:

Наследие народов России
Наследие народов России
Посетите знаменитый музей-заповедник под открытым небом
Заряд энергией шунгита
Заряд энергией шунгита
Узнаете о свойствах уникального минерала и выпьете вкусный карельский чай
История «Марциальных Вод»
История «Марциальных Вод»
Осмотрите церковь св. апостола Петра, построенную в 1721 году по чертежам императора

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска со стороны перрона, табличка «Карельский Week-end».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходнаяэкскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру. На острове — 4 часа).

Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице (номера стандарт, с удобствами).

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
2 день

Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

Посещение горы «Сампо».

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи. Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам.

Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра 1.

Обед в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Выезд в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач, дендрарий знаменитой карельской березы и музей природы.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник КивачЦентр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

ГостиницаОтель «Онежский замок 4*»
2-местный с удобствами23 300
1-местный с удобствами28 100
Доп. место20 700

Скидка детям до 12 лет — 2 100 руб.

Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.

Варианты проживания

Отель «Онежский замок 4*»

1 ночь

В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский Замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Отель «Онежский замок 4*»Отель «Онежский замок 4*»Отель «Онежский замок 4*»Отель «Онежский замок 4*»Отель «Онежский замок 4*»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура: день 1: завтракдень 2: завтрак, обед
  • День 1: завтрак
  • День 2: завтрак, обед
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь — кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше — ожидание.

Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины — юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины — брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения программы?

Экскурсии на о. Кижи — зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Каковы правила заселения детей без сопровождения родителей?

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.

Какие есть особенности тура?

На о. Кижи все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 июня 2022
Карельский weekend - яркое путешествие в республику Карелия, наполнившее теплотой северян и энергией Онежского озера.
Первый день включал в себя путешествие по городу Петрозаводску. Нам рассказали историю зарождения города в 1703, роль Петра Первого в основании металлургического производства в Карелии. Расцвет города произошёл в период правления Екатерины с основания Александровского завода. Производство росло, что повлияло на развитие образования, благоустройство городской территории. В период советского государства производство металла и древесины продолжало развиваться. Во время Великой Отечественной войны город был разрушен. Восстанавливали его кропотливо. Сейчас Петрозаводск называют городом пяти площадей. Здесь уютно и зелёно. Сам город похож на бабочку, раскинувшую свои крылья по обе стороны от центральной улицы Ленина. На набережной установили несколько символичных фигур, превратив её в галерею современного искусства под открытым небом. Каждую фигуру можно рассматривать долго, пытаясь разгадать тайные смыслы авторов произведений.
После знакомства с городом выехали в национальный заповедник "Кивач", увидели силу водопада Кивач. Речка Суна, догоняя сестру Шую, не разбирала дорогу, проходила сквозь скалы, гласит легенда. И верно, Кивач второй равнинный водопад в Европе, после Рейна.
Он поражает своим напором, упорно несёт свои воды вперёд и спешит передать послание природы каждому, кто готов его услышать и принять в сердце.
На второй день посетили жемчужину - остров Кижи, насладились ансамблем русского деревянного зодчества. Увидели первые церкви, которые строили на Руси и сравнили милую главу церковь Лазаря и величественные церкви Кижского погоста. Побывали в гостях у зажиточного крестьянина и увидели убранство дома и удобство расположения хозяйственных помещений внутри одного пространства. Погода располагала посмотреть остров с высоты птичьего полёта.
Путешествие подошло к концу, оставив массу положительных эмоций от республики и профессионализма гидов и организаторов тура. Все было душевно и слаженно. Тур удался.
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
и
12 фев 2024
Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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