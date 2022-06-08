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Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска со стороны перрона, табличка «Карельский Week-end».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходнаяэкскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру. На острове — 4 часа).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице (номера стандарт, с удобствами).
Центр Шунгита. Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
Посещение горы «Сампо».
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи. Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам.
Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра 1.
Обед в пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Выезд в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач, дендрарий знаменитой карельской березы и музей природы.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Отель «Онежский замок 4*»
|2-местный с удобствами
|23 300
|1-местный с удобствами
|28 100
|Доп. место
|20 700
Скидка детям до 12 лет — 2 100 руб.
Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Варианты проживания
Отель «Онежский замок 4*»
В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский Замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура: день 1: завтракдень 2: завтрак, обед
- День 1: завтрак
- День 2: завтрак, обед
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше — ожидание.
Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины — юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения программы?
Экскурсии на о. Кижи — зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Каковы правила заселения детей без сопровождения родителей?
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
Какие есть особенности тура?
На о. Кижи все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Первый день включал в себя путешествие по городу Петрозаводску. Нам рассказали историю зарождения города в 1703, роль Петра Первого в основании металлургического производства в Карелии. Расцвет города произошёл в период правления Екатерины с основания Александровского завода. Производство росло, что повлияло на развитие образования, благоустройство городской территории. В период советского государства производство металла и древесины продолжало развиваться. Во время Великой Отечественной войны город был разрушен. Восстанавливали его кропотливо. Сейчас Петрозаводск называют городом пяти площадей. Здесь уютно и зелёно. Сам город похож на бабочку, раскинувшую свои крылья по обе стороны от центральной улицы Ленина. На набережной установили несколько символичных фигур, превратив её в галерею современного искусства под открытым небом. Каждую фигуру можно рассматривать долго, пытаясь разгадать тайные смыслы авторов произведений.
После знакомства с городом выехали в национальный заповедник "Кивач", увидели силу водопада Кивач. Речка Суна, догоняя сестру Шую, не разбирала дорогу, проходила сквозь скалы, гласит легенда. И верно, Кивач второй равнинный водопад в Европе, после Рейна.
Он поражает своим напором, упорно несёт свои воды вперёд и спешит передать послание природы каждому, кто готов его услышать и принять в сердце.
На второй день посетили жемчужину - остров Кижи, насладились ансамблем русского деревянного зодчества. Увидели первые церкви, которые строили на Руси и сравнили милую главу церковь Лазаря и величественные церкви Кижского погоста. Побывали в гостях у зажиточного крестьянина и увидели убранство дома и удобство расположения хозяйственных помещений внутри одного пространства. Погода располагала посмотреть остров с высоты птичьего полёта.
Путешествие подошло к концу, оставив массу положительных эмоций от республики и профессионализма гидов и организаторов тура. Все было душевно и слаженно. Тур удался.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!