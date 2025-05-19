Рано утром мы прибываем в Петрозаводск. По прибытии в Петрозаводск у нас будет возможность позавтракать в ресторане. Завтрак организован в формате «шведского стола» и оплачивается заранее при покупке тура. После этого отправляемся на автобусную экскурсию по Петрозаводску.

Этот город был основан Петром Великим и вырос вокруг оружейного завода. Его главная достопримечательность – живописная Онежская набережная, вымощенная карельским гранитом. Здесь мы увидим уникальные арт-объекты, подаренные городами-побратимами: знаменитую скульптуру «Рыбаки» из Миннесоты, «Тюбингенское панно» из Германии, ротонду, где получаются особенно красивые фотографии, и загадочное Дерево желаний, которое, по преданию, исполняет мечты.

Далее мы отправимся к древнему вулкану Гирвас. Когда-то здесь бурлила лава, выбрасывая вулканические бомбы диаметром более метра. Пейзаж завораживает: красные скалы, небольшие водопады, таинственные заводи. Вулкан Гирвас — природный памятник международного значения.

Следующая остановка — заповедник «Кивач» и его знаменитый водопад, второй по высоте среди равнинных водопадов Европы. Мы увидим его с удобных смотровых площадок, а затем посетим Музей природы, где познакомимся с флорой и фауной Карелии и узнаем историю заповедника.

После насыщенной прогулки нас ждёт обед в туркомплексе «Чална». Комплексное питание предлагается по желанию и оплачивается на месте. Затем мы посетим питомник ездовых собак и оленью ферму. Здесь живут сибирские и аляскинские хаски, самоеды, аляскинские маламуты. Мы сможем понаблюдать за жизнью этих удивительных животных, сфотографироваться и пообщаться с ними. По соседству обитают северные олени — грациозные создания, которые станут украшением любого кадра.

Также мы заглянем во дворец карельской Снегурочки Лумикки, посетим мини-ферму с индюшками, утками, гусями, пони и даже ручными белками. В саамской деревне увидим, как жили древние народы Севера, побываем в традиционных жилищах — ярангах и чумах, а у домашнего очага сможем познакомиться с культурой саамов. В завершение программы — гранд-макет «Карелия», на котором с удивительной точностью воссозданы главные достопримечательности региона.

Вечером мы возвращаемся в Петрозаводск. После размещения в отеле у нас будет свободное время. Мы сможем прогуляться по городу, полюбоваться вечерними огнями на Онежской набережной или посетить местные кафе и рестораны.