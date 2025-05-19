Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях «Ауринко», «Заречная», «Маски», «Руна». Возможно 1-местное размещение за доплату. Стоимость зависит от выбранной категории номера (бюджет/оптима).
*Фото отеля взяты с сайта zarekoy.ru для примера
Питание. В стоимость входят завтрак во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на автобусе.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском, вулкан Гирвас, заповедник «Кивач», дворец Снегурочки
Рано утром мы прибываем в Петрозаводск. По прибытии в Петрозаводск у нас будет возможность позавтракать в ресторане. Завтрак организован в формате «шведского стола» и оплачивается заранее при покупке тура. После этого отправляемся на автобусную экскурсию по Петрозаводску.
Этот город был основан Петром Великим и вырос вокруг оружейного завода. Его главная достопримечательность – живописная Онежская набережная, вымощенная карельским гранитом. Здесь мы увидим уникальные арт-объекты, подаренные городами-побратимами: знаменитую скульптуру «Рыбаки» из Миннесоты, «Тюбингенское панно» из Германии, ротонду, где получаются особенно красивые фотографии, и загадочное Дерево желаний, которое, по преданию, исполняет мечты.
Далее мы отправимся к древнему вулкану Гирвас. Когда-то здесь бурлила лава, выбрасывая вулканические бомбы диаметром более метра. Пейзаж завораживает: красные скалы, небольшие водопады, таинственные заводи. Вулкан Гирвас — природный памятник международного значения.
Следующая остановка — заповедник «Кивач» и его знаменитый водопад, второй по высоте среди равнинных водопадов Европы. Мы увидим его с удобных смотровых площадок, а затем посетим Музей природы, где познакомимся с флорой и фауной Карелии и узнаем историю заповедника.
После насыщенной прогулки нас ждёт обед в туркомплексе «Чална». Комплексное питание предлагается по желанию и оплачивается на месте. Затем мы посетим питомник ездовых собак и оленью ферму. Здесь живут сибирские и аляскинские хаски, самоеды, аляскинские маламуты. Мы сможем понаблюдать за жизнью этих удивительных животных, сфотографироваться и пообщаться с ними. По соседству обитают северные олени — грациозные создания, которые станут украшением любого кадра.
Также мы заглянем во дворец карельской Снегурочки Лумикки, посетим мини-ферму с индюшками, утками, гусями, пони и даже ручными белками. В саамской деревне увидим, как жили древние народы Севера, побываем в традиционных жилищах — ярангах и чумах, а у домашнего очага сможем познакомиться с культурой саамов. В завершение программы — гранд-макет «Карелия», на котором с удивительной точностью воссозданы главные достопримечательности региона.
Вечером мы возвращаемся в Петрозаводск. После размещения в отеле у нас будет свободное время. Мы сможем прогуляться по городу, полюбоваться вечерними огнями на Онежской набережной или посетить местные кафе и рестораны.
Водопады Ахвенкоски, «Рускеала»
После завтрака в отеле мы отправляемся в сторону горного парка «Рускеала». По пути сделаем остановку у Рускеальских водопадов Ахвенкоски — небольших, но живописных каскадов на реке Тохмайоки. Эти места знакомы многим по фильмам «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». По желанию можно пройти по подвесным мостам «Аллеи сказок» — маршруту, который проходит прямо над водопадами и украшен деревянными фигурами мифических существ.
Горный парк «Рускеала» — одно из самых впечатляющих мест Карелии. Его главная жемчужина — Мраморный каньон, вытянутое озеро с отвесными мраморными скалами. После обзорной экскурсии сможем самостоятельно прогуляться по тропам парка. Здесь есть Монферраново озеро, Итальянский карьер, заброшенный мраморный завод, обзорные площадки и гроты.
По желанию можно отправиться в Сортавала на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Этот поезд воссоздаёт атмосферу императорской России: старинные интерьеры, мебель, проводники в исторической форме. Билеты приобретаются заранее.
Если вы решите остаться в автобусе, у вас будет немного больше времени в парке. Затем мы отправляемся в Сортавала, откуда можно уехать в Санкт-Петербург на «Ласточке» или отправиться в Москву поездом №160А.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местный номер (бюджет)
|20 450 ₽
|1-местный номер (бюджет)
|23 200 ₽
|2-местный номер (оптима)
|21 650 ₽
|1-местный номер (оптима)
|25 650 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак во 2-й день
- Трансфер от/до ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты (кроме прохода на экотропу у водопадов Ахвенкоски)
Что не входит в цену
- Переезд до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Остальное питание
- Входные билеты на экотропу у водопадов Ахвенкоски:
- Полный билет - 500 ₽
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 400 ₽
- Студенты - 400 ₽
- Пенсионеры - 400 ₽
- Развлечения в парке «Рускеала»