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Карельский экспресс-трип: Петрозаводск, «Рускеала» и северная природа

Побывать в гостях у саамов, увидеть вулкан Гирвас и полюбоваться Мраморным каньоном
В этом путешествии вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления! Прогуляйтесь по набережной Онежского озера в Петрозаводске и загадайте желание у таинственного Дерева желаний. Почувствуйте дыхание древности у потухшего вулкана
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Гирвас и насладитесь мощью водопада Кивач.

Познакомьтесь с обаятельными хаски и северными оленями, загляните в гости к карельской Снегурочке Лумикки.

Главное украшение поездки — мраморный каньон парка «Рускеала», где отвесные белые скалы отражаются в бирюзовой воде.

Здесь можно прогуляться по смотровым площадкам, исследовать гроты или, при желании, прокатиться на ретропоезде, словно из эпохи императорской России.

5
1 отзыв
Карельский экспресс-трип: Петрозаводск, «Рускеала» и северная природа
Карельский экспресс-трип: Петрозаводск, «Рускеала» и северная природа
Карельский экспресс-трип: Петрозаводск, «Рускеала» и северная природа

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях «Ауринко», «Заречная», «Маски», «Руна». Возможно 1-местное размещение за доплату. Стоимость зависит от выбранной категории номера (бюджет/оптима).

*Фото отеля взяты с сайта zarekoy.ru для примера

Питание. В стоимость входят завтрак во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на автобусе.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском, вулкан Гирвас, заповедник «Кивач», дворец Снегурочки

Рано утром мы прибываем в Петрозаводск. По прибытии в Петрозаводск у нас будет возможность позавтракать в ресторане. Завтрак организован в формате «шведского стола» и оплачивается заранее при покупке тура. После этого отправляемся на автобусную экскурсию по Петрозаводску.

Этот город был основан Петром Великим и вырос вокруг оружейного завода. Его главная достопримечательность – живописная Онежская набережная, вымощенная карельским гранитом. Здесь мы увидим уникальные арт-объекты, подаренные городами-побратимами: знаменитую скульптуру «Рыбаки» из Миннесоты, «Тюбингенское панно» из Германии, ротонду, где получаются особенно красивые фотографии, и загадочное Дерево желаний, которое, по преданию, исполняет мечты.

Далее мы отправимся к древнему вулкану Гирвас. Когда-то здесь бурлила лава, выбрасывая вулканические бомбы диаметром более метра. Пейзаж завораживает: красные скалы, небольшие водопады, таинственные заводи. Вулкан Гирвас — природный памятник международного значения.

Следующая остановка — заповедник «Кивач» и его знаменитый водопад, второй по высоте среди равнинных водопадов Европы. Мы увидим его с удобных смотровых площадок, а затем посетим Музей природы, где познакомимся с флорой и фауной Карелии и узнаем историю заповедника.

После насыщенной прогулки нас ждёт обед в туркомплексе «Чална». Комплексное питание предлагается по желанию и оплачивается на месте. Затем мы посетим питомник ездовых собак и оленью ферму. Здесь живут сибирские и аляскинские хаски, самоеды, аляскинские маламуты. Мы сможем понаблюдать за жизнью этих удивительных животных, сфотографироваться и пообщаться с ними. По соседству обитают северные олени — грациозные создания, которые станут украшением любого кадра.

Также мы заглянем во дворец карельской Снегурочки Лумикки, посетим мини-ферму с индюшками, утками, гусями, пони и даже ручными белками. В саамской деревне увидим, как жили древние народы Севера, побываем в традиционных жилищах — ярангах и чумах, а у домашнего очага сможем познакомиться с культурой саамов. В завершение программы — гранд-макет «Карелия», на котором с удивительной точностью воссозданы главные достопримечательности региона.

Вечером мы возвращаемся в Петрозаводск. После размещения в отеле у нас будет свободное время. Мы сможем прогуляться по городу, полюбоваться вечерними огнями на Онежской набережной или посетить местные кафе и рестораны.

Знакомство с Петрозаводском, вулкан Гирвас, заповедник «Кивач», дворец СнегурочкиЗнакомство с Петрозаводском, вулкан Гирвас, заповедник «Кивач», дворец СнегурочкиЗнакомство с Петрозаводском, вулкан Гирвас, заповедник «Кивач», дворец Снегурочки
2 день

Водопады Ахвенкоски, «Рускеала»

После завтрака в отеле мы отправляемся в сторону горного парка «Рускеала». По пути сделаем остановку у Рускеальских водопадов Ахвенкоски — небольших, но живописных каскадов на реке Тохмайоки. Эти места знакомы многим по фильмам «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». По желанию можно пройти по подвесным мостам «Аллеи сказок» — маршруту, который проходит прямо над водопадами и украшен деревянными фигурами мифических существ.

Горный парк «Рускеала» — одно из самых впечатляющих мест Карелии. Его главная жемчужина — Мраморный каньон, вытянутое озеро с отвесными мраморными скалами. После обзорной экскурсии сможем самостоятельно прогуляться по тропам парка. Здесь есть Монферраново озеро, Итальянский карьер, заброшенный мраморный завод, обзорные площадки и гроты.

По желанию можно отправиться в Сортавала на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Этот поезд воссоздаёт атмосферу императорской России: старинные интерьеры, мебель, проводники в исторической форме. Билеты приобретаются заранее.

Если вы решите остаться в автобусе, у вас будет немного больше времени в парке. Затем мы отправляемся в Сортавала, откуда можно уехать в Санкт-Петербург на «Ласточке» или отправиться в Москву поездом №160А.

До новых встреч!

Водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Водопады Ахвенкоски, «Рускеала»

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местный номер (бюджет)20 450 ₽
1-местный номер (бюджет)23 200 ₽
2-местный номер (оптима)21 650 ₽
1-местный номер (оптима)25 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак во 2-й день
  • Трансфер от/до ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты (кроме прохода на экотропу у водопадов Ахвенкоски)
Что не входит в цену
  • Переезд до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Остальное питание
  • Входные билеты на экотропу у водопадов Ахвенкоски:
  • Полный билет - 500 ₽
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 400 ₽
  • Студенты - 400 ₽
  • Пенсионеры - 400 ₽
  • Развлечения в парке «Рускеала»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
Завершение: Ж/д вокзал Сортавалы, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2289 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анастасия
Здравствуйте, тур понравился, экскурсовод замечательный.
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