Программа тура по дням
Выезд из Перми
16:00 Выезд из Перми.
По пути остановки на обед и ужин (за доп. плату).
День в пути
День в дороге.
По пути просмотр фильмов.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Арт-кластер "Комариная тропа". Галерея промышленной истории. Музей изобразительных искусств "Республика Карелия"
Завтрак по пути (за доп. плату).
09:00 Встреча с гидом в городе Петрозаводске.
Большой сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по арт-кластеру «Комариная тропа».
Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Откройте для себя Петрозаводск — город, где история оживает на каждом шагу!
Во время увлекательного сити-тура вы прогуляетесь по атмосферному арт-кластеру «Комариная тропа», узнаете о временах Петра I и становлении Петровской слободы, увидите старинные площади и памятники.
Завершением экскурсии станет прогулка по живописной Онежской набережной с ее уникальными арт-объектами и потрясающими видами.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и откроет Карелию с новой стороны!
Посещение галереи промышленной истории.
В интерактивном зале представлены экспонаты, с которыми посетители могут взаимодействовать, изучая науку и принципы их работы. Исторические залы полностью посвящены развитию Петровской слободы, заложенной по указу Петра I.
Экспозиция рассказывает о том, как поселение превратилось в город, и о роли русских и иноземных инженеров в становлении Петрозаводска как важного промышленного центра Российской империи.
14:00 Обед в кафе.
Посещение уникальной выставки «Вселенная «Калевала» в музее изобразительных искусств «Республика Карелия».
На новой экспозиции вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы «Калевалы», а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира! И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо!
19:00 Заселение в отель, свободное время в городе.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак.
Свободный день.
Поездка на остров Кижи.
Вы отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным просторам Онежского озера к жемчужине русского деревянного зодчества — острову Кижи.
Здесь вас ждет погружение в атмосферу древнего Кижского погоста, где каждое строение дышит историей, а природа завораживает своей первозданной красотой.
Уникальная архитектура, легенды прошлого и потрясающие пейзажи сделают эту поездку по- настоящему незабываемой!
Экскурсия оплачивается дополнительно на месте гиду. Стоимость для взрослых – 6500 руб. /чел.
Включено: билеты на «Метеор», входной билет и экскурсия «Шедевры острова Кижи», транспортное обслуживание.
Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Природный заповедник "Кивач"
Завтрак.
Посещение горы Сампо. Волшебный предмет Сампо приносит счастье, силу и богатство своему владельцу.
С вершины горы открывается завораживающий вид, наполняя воздух таинственностью вековых сосен и создавая идеальное место для остановки. Это место стало известным благодаря фильму «Сампо», снятому на фоне великолепных пейзажей.
Следующая остановка — курорт «Марциальные воды». Это первый российский курорт, который был основан Петром Великим на базе железистых минеральных источников. Сам царь бывал и лечился здесь 4 раза.
В середине прошлого века был открыт музей, посвященный истории курорта.
Вы посетите церковь апостола Петра 18 века, дом смотрителя с уникальной исторической экспозицией и продегустируете воду из трех целебных источников.
Обед в кафе.
Переезд в природный заповедник «Кивач».
Самый известный водопад Карелии, он уже давно стал местной визитной карточкой и ежегодно притягивает тысячи туристов.
Люди устремляются на Кивач, чтобы оценить его мощь и силу, ведь это второй по величине равнинный водопад Европы, чтобы услышать вековое движение бурной воды и узнать красивую легенду о водопаде.
В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы».
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Горный парк «Рускеала». Экскурсия по Сортавале. Городище Паасо. Выезд в Пермь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд в Северное Приладожье, в горный парк «Рускеала».
Экскурсия «Мраморный каньон».
Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды, никого не оставляют равнодушным. Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.
Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон. Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали.
Переезд в Сортавалу.
Экскурсия по Сортавале. Архитектуру Сортавалы можно назвать «энциклопедией северного модерна».
При хорошей погоде Вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.
Посещение городища Паасо – это не просто путешествие, а погружение вглубь веков, в мир, где природа и история сплетаются в единое целое.
С восходом солнца вершина горы одевается в мягкие золотистые лучи, а озеро Кармаланъярви искрится, отражая небесные оттенки.
Вокруг витают ароматы вековых лесов, которые, словно стражи, охраняют древние тайны карельских предков. Древнее городище, раскинувшееся на сухом грунте площадью около 1000 квадратных метров.
С высоты скал открываются умиротворяющие виды, словно храня в себе дух старины, который пронизывает каждый камень этого таинственного места.
19:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
День в пути
День в дороге.
По пути просмотр фильмов.
Прибытие в Пермь
12:00-16:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи) + 4 ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Дата
Дата возвращения
Двухместное
Двухместное + доп. место
Одноместное
25.04.2025
02.05.2025
29 900
29 900
37 700
23.05.2025
30.05.2025
29 900
29 900
37 700
28.06.2025
05.07.2025
29 900
29 900
37 700
28.07.2025
04.08.2025
29 900
29 900
37 700
23.08.2025
30.08.2025
29 900
29 900
37 700
12.09.2025
19.09.2025
29 900
29 900
37 700
Для заезда 12.09.25 гостиница уточняется.
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- для выезжающих из Удмуртии — 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Уют»
Гостиница «Уют» находится в 1,8 километрах от автовокзала Петрозаводска.
К услугам гостей гостиницы предлагаются номера различных категорий, отделка которых выполнена с использованием благородных пород карельской древесины. Из удобств доступны: необходимая мебель, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник. Часть номеров имеют персональную ванную комнату, остальные удобства, душевые и туалеты, находятся на этаже.
В распоряжении гостей гостиницы «Уют» свободное посещение зоны столовой (время посещения ограничено), в которой бесплатно предоставляется микроволновая печь, электрический чайник, посуда.
Недалеко располагаются: «Норвежский веревочный парк» с аттракционами и канатной дорогой — 1,6 км и набережная Онежского озера — 4,2 км. До ж/д вокзала — 2,5 км, до аэропорта — 15 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд по маршруту
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание 3 дня
- Экскурсии и билеты в музеи по программе
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Экскурсия на о. Кижи - 6500 руб
- Дополнительное место в автобусе - 14 000 руб
- Дополнительное питание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Карелии и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит автобусный проезд из Перми в Карелию и обратно.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Программа может быть изменена (экскурсионные объекты) с сохранением объема экскурсионного обслуживания, в зависимости от погодных условий.
Точная программа с таймингом и порядком экскурсий, как правило, доступна за несколько дней до начала маршрута.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
Время посадки:
- 16:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драмтеатр со стороны ул. Борчанинова;
- 16:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
- 16:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
- 16:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
- 16:45 – ост. Отворот на Майский;
- 17:00 – Нытвенский отворот;
- 17:05 – Григорьевский отворот;
- 17:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
- 17:30 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»);
- 17:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава»;
- 18:40 – Большая Соснова, кафе «Гавань»;
- 19:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр»;
- 19:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208;
- 19:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста»;
- 20:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ «Малахит», ул. Удмуртская, 273;
- 21:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».