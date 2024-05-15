1 день

Встреча, экскурсии на выбор

07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура). Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Размещение в выбранной гостинице (по расчетному часу с 15:00).

Экскурсии за дополнительную плату:

Вариант 1:

Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП — судно на воздушной подушке)

Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.

10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»). Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»

Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой.

Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).

Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.

14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.

16:00 Прибытие на набережную Онежского озера.

Стоимость (оплата при бронировании):

6 900 руб. /взрослый; 6 700 руб. /ребенок 6-17 лет; дети до 5 лет бесплатно.

Включено: проезд по маршруту "Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск" (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

Вариант 2:

Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (продолжительность программы: около 5 часов).

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

В этом месте даже взрослые веселятся как дети!

Стоимость (бронирование заранее, оплата на месте): 3 500 руб. /взр., 3 300 руб. /дети до 12 лет включительно, 2 500 руб. /дети до 5 лет.