Туры в Петрозаводске весной

Найдено 9 туров в категории «Весенние» в Петрозаводске, цены от 10 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весна в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весна в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Весенняя Карелия — это чудесное преображение Русского Севера, прогревающее после долгой зимы весеннее солнышко, красота распускающейся природы и бурлящие от талой воды водопады — все это вы увидите в нашем туре»
28 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 21 400 за человека
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Вас ждет путешествие в весеннюю Карелию, которая с приходом теплого сезона становится особенно прекрасной»
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100 за человека
Весенние Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенние Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Короткое весеннее приключение будет невероятно насыщенным и запоминающимся»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 22 900 за человека
Легенды Карелии. Весеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Весеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 49 200 за человека
Весенние хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«В этом туре выходного дня вы увидите очаровательную весеннюю Карелию, прогуляетесь по городу Сортавала и на ретропоезде отправитесь в горный парк Рускеала»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 48 100 за человека
8 марта в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
8 марта в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
7 мар в 10:00
от 18 950 за человека
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
7 мар в 10:00
от 10 700 за человека
Весенние праздники в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Весенние праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мар в 10:00
от 11 500 за человека
Кинфолк в Карелии весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии весной
Начало: г. Петрозаводск
33 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Весна в Карелии
    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
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    сыном. Нам очень понравилось! Все организованно, четко, вовремя, замечательные экскурсоводы (у нас были Анна и Галина). Я обратила внимание на водителей - настоящие профессионалы, по достаточно узким дорогам плавно водили. Мы жили в прекрасной гостинице "Космос" в 50 метрах от озера. Ну а самое главное - потрясающая природа Карелии и уютный Петрозаводск - красивый, ухоженный город, в котором живут приятные, вежливые, гостеприимные люди.

    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Весна в Карелии
    Было здорово, только автобусы переполненные почти были.
  • К
    Карина
    15 мая 2024
    Весна в Карелии
    Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его, т к все было
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    прекрасно организованно, время очень хорошо посчитано и мы успевали посетить не только запланированные экскурсии, но и просто прогуляться по городу. Отдельное спасибо принимающей стороне за комфортные и новые автобусы и за отличного гида Анну, которая показала нам все запланированные и незапланированные места. Мы получили столько незабываемых эмоций, попробовали местную кухню, послушали карельские песни и даже смогли осуществить свою мечту-прыгнуть с тарзанки в каньон. Надеемся, что мы вас вдохновили на это путешествие. Всем хорошего отдыха!!!

    Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Весенние праздники в Карелии
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Весенние хиты Карелии
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Легенды Карелии. Весеннее приключение
    Тур "Легенды Карелии" понравился очень. Грамотно составлена программа: постепенное погружение в историю Карелии. Дни были насыщенными, но при этом была
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    возможность отдохнуть, походить самостоятельно. Грамотно продуманы переезды, за что отдельное спасибо организаторам. Очень понравился гид Вера Ивановна, рассказывала интересно, увлекательно, чувствовалась любовь к своему делу! Понравилось также то, что в туре соединились историко-этнографические мероприятия и посещение природных объектов, что позволило сформировать более полную картину о Карелии.

  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Весенние хиты Карелии
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Весенние праздники в Карелии
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Весенние»

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  4. Легенды Карелии. Весеннее приключение
  5. Весенние хиты Карелии
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  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Весенние" можно забронировать 9 авторских туров от 10 700 до 49 200. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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