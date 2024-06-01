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Авторский тур
3 дня
Весна в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Весенняя Карелия — это чудесное преображение Русского Севера, прогревающее после долгой зимы весеннее солнышко, красота распускающейся природы и бурлящие от талой воды водопады — все это вы увидите в нашем туре»
28 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 21 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Вас ждет путешествие в весеннюю Карелию, которая с приходом теплого сезона становится особенно прекрасной»
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенние Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Короткое весеннее приключение будет невероятно насыщенным и запоминающимся»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 22 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Весеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«В этом туре выходного дня вы увидите очаровательную весеннюю Карелию, прогуляетесь по городу Сортавала и на ретропоезде отправитесь в горный парк Рускеала»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 48 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
8 марта в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
7 мар в 10:00
от 18 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
7 мар в 10:00
от 10 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Весенние праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мар в 10:00
от 11 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии весной
Начало: г. Петрозаводск
33 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ЕЕкатерина16 мая 2024Было здорово, только автобусы переполненные почти были.
- ККарина15 мая 2024Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его, т к все было
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Тур "Легенды Карелии" понравился очень. Грамотно составлена программа: постепенное погружение в историю Карелии. Дни были насыщенными, но при этом была
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Весенние»
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